Su içmemedeki gizli tehlikeler: Kedileriniz için mutlaka yapmanız gerekenler

Su kabının yerini beğenmiyor olabilir.



Kediler su içerken güvende olmak isterler. Eğer su kabı istediği yerde değilse o zaman az su içiyor olabilir. Kediniz su içmiyorsa su kabını mama kabının uzağına koymayı deneyebilirsiniz. Kalabalık yerlerde olan su kapları da kedilerin pek hoşuna gitmiyor.

Kabın derinliği de önemli!

Kediler kapları konusunda oldukça titiz hayvanlar. Su içerken bıyıklarının kaba değmesinden rahatsız olabiliyorlar. O yüzden dar ve derin kaplardan kediler genelde su içmek istemezler. Eğer kediniz kabın başında duruyor ama su içmiyorsa neden bu olabilir.

Kediniz musluk suyunun tadını sevmiyor olabilir.

Kedilerin koku alma duyusu bizden çok iyi. Belki siz musluk suyundan rahatsız olmuyorsunuz ama kediniz olabilir. Sudaki klor kokusu ya da metal tadı kedinizin su içmemesine neden olabilir.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Suyun kalitesi kediler için oldukça önemli.



Kediler su konusunda çok hassaslar. O yüzden bekleyen suyu içmeyi pek istemiyorlar. Sabah koyduğunuz ve gün boyu bekleyen bir su varsa kedinizin o suyu içmemesi normal. Eğer kediniz su içmiyorsa suyunu günde birkaç kere değiştirmenizde fayda var.

Plastik kaplar iyi değil!



Bazı plastik kaplar kokuyu içine çekiyor. Kediler de bu kokulardan rahatsız oluyor. Yani su kabı plastikse kediniz suyu içmeyebilir. O yüzden su içmeyen kedinizin kabını çelik, cam ya da seramik olan kaplar arasından seçmelisiniz.

Yaş mama yiyen kediler daha az suya ihtiyaç duyabiliyor.

Kuru mama kedilerin daha çok su içmesine neden oluyor. Kediniz doğal mama ve yaş mama tüketiyorsa o zaman kuru mama ile beslenen kedilere göre daha az su içmesi normal. Çünkü su ihtiyacını mamasından karşılıyor.

Akan sular kedilerin her zaman daha çok ilgisini çekiyor.

Kedilerin bazıları durgun suyu sevmiyor. O yüzden hep musluktan su içmeye çalışıyorlar. Akan suyu sevmelerinin nedeni daha temiz olarak görmeleri. O yüzden kap yerine su pınarı kedilerin daha çok su içmesine yardımcı oluyor.

Evdeki stres kedilerin su içmesini etkiliyor.



Evde yaşanan stres kedileri doğrudan etkiliyor. Taşınma, yeni bir hayvanın eve gelmesi, yüksek ses ya da kalabalık bir ev kedinizin strese girmesine neden olabilir. Bu stres sonucunda kediniz daha az su içiyor olabilir.

Suyun sıcaklığına da dikkat etmek gerek!

Az su içmenin altında bir sağlık sorunu olabilir.

Kediler çok sıcak ve çok soğuk suları sevmiyorlar. Yazın çok güneş altında bekleyen sıcak suyu kedinizin içmemesi normal. Oda sıcaklığında taze suyu kediniz daha rahat içiyor yani.

Tabii ki az su içiyor diye kediniz hasta demek değil. Ama bütün maddeleri eledikten sonra hâlâ kedinizin su içmesi yeterli değilse o zaman altta yatan bir sağlık sorunu olabilir. Diş ağrısından böbrek problemlerine birçok sağlık sorunu su içme ile bağlantılı. Su içmememeye ek başka belirtiler de varsa veterinere gitmekte fayda var!