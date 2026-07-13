Patili dostunun su içme sıklığı ve alışkanlıkları onun günlük enerjisi hakkında ne söylüyor?

Hareketli tüylü dostlar daha çok su içiyor.

Kuru mama mı tüketiyor?

Kedin ya da köpeğin çok hareketliyse o zaman daha çok su içmesi gayet normal. Sürekli hareket eden ve koşup oynayan hayvanlar kaybettikleri sıvıyı yerine koymak için daha çok su içiyorlar.

Evcil hayvanın kuru mama ile besleniyorsa daha çok su içiyor. Çünkü kuru mamaların nem oranı düşük, o yüzden kediler ya da köpekler kuru mama yediklerinde suya ihtiyaçları artıyor.

Yaş mama ise tam tersi!

Yaş ya da doğal mamalar kuru mamaya göre daha çok su içeriyor. Bu da patili dostunun su ihtiyacının büyük çoğunluğunu mamadan karşılamasını sağlıyor. Yani daha az dışarıdan su içmeye ihtiyaç duyuyor.

Sıcaklarda onlar da bunalıyor.



Yazın biz nasıl sıcaktan bunalıyorsak kedimiz ya da köpeğimiz de öyle bunalıyor. O yüzden yazın patili dostunun su ihtiyacının artması oldukça normal. Güneşli ve sıcak günlerde çok daha fazla su tükettiğini görürsen şaşırma yani!

Oyun arası su içmek de normal!

Kedin veya köpeğin oyun oynadıktan sonra su içebilir. Özellikle koşup zıpladıktan sonra su içip tekrar oyuna dönebilir. Yani oynarken sık sık su molası vermesi gayet doğal!

Su kabında su bitmiyorsa dikkat etmek gerek!



Su kabını doldurdun ve gün sonunda hâlâ dolu olduğunu gördün. İşte burada dikkatli olmalısın. Gün boyu içmesi gerekenden az su içiyorsa o zaman bir veteriner kontrolüne götürebilirsin.

Çok su içmeye başladıysa da dikkat edilmeli.

Yani normalde içtiğinin çok üstünde su içmeye başladıysa o zaman yine dikkat etmen gerekiyor. Sıcak havanın dışında böbrek sorunları da aşırı susamaya neden olabiliyor.

Su kabı temiz değilse patili dostun az su içebiliyor.

Kediler ya da köpekler kirli kaptan su içmek istemiyorlar. O yüzden su kabı temiz değilse su tüketimleri düşüyor. Ya da bazı köpek ya da kediler beklemiş suyu içmek istemeyebiliyor. Yapman gereken az su koyman ve sık sık suyunu değiştirmen. Kabını da düzenli yıkamalısın elbette.

Kediler akan suyu seviyor.



Kediler hareket eden suları daha çok seviyorlar. O yüzden genelde kedisi olanlar su pınarı tercih ediyor. Hareketli su olursa kediler daha çok su içiyorlar.

Kedin ya da köpeğinin su alışkanlıklarını takip etmelisin.



Kedi ve köpeklerin su düzenleri çok önemli. O yüzden yakından takip edilmeli. Çünkü su içme alışkanlıklarında meydana gelen değişiklikler bazı hastalıkların habercisi olabiliyor.