Sabahları burun tıkanıklığıyla uyananların yatak odasında değiştirmesi gereken 10 şey

İşte sabahları rahat bir nefesle uyanmak için yatak odanızda değiştirmeniz gereken şeyler:

1. Yüksek ve ergonomik yastıklara geçin!

Güne baş ağrısıyla değil, ferah bir nefesle başlamanın sırrı başımızın duruşunda saklı. Başınızı gövdenizden biraz yukarıda tutacak yüksek veya eğimli sinüs yastıklarını tercih ederek yer çekimini lehinize çevirebilirsiniz. Sinüsleriniz gece boyunca rahatça boşalır, size de sabah derin bir nefes almak kalır!

2. Havayı nemlendirin!

Kışın sıcacık odada uyumak güzel ama kuruyan hava burnunuzun içini adeta çöle çeviriyor. Kuruyan mukoza şişiyor ve tıkanıklık yapıyor. Yatak odanıza acilen bir ultrasonik hava nemlendirici edinin.

3. Anti-alerjik alezler kullanın.

Yatağınızı ve yastıklarınızı anti-alerjik, fermuarlı özel koruyucu kılıflarla (alez) kaplayarak kendinize tertemiz bir uyku alanı yaratabilirsiniz. Bu kılıflar, gözle görülmeyen tüm küçük toz partiküllerini sizden uzak tutar ve gece boyunca derin bir uyku çektirir.

4. Ağır halıları hemen odadan Atın!

Yatak odanızdaki ağır, kalın halılar yerine çıplak zeminlerin ferahlığını ya da çamaşır makinesinde kolayca yıkanabilen ince, modern kilimleri deneyin. Hem odanız daha geniş ve estetik görünecek hem de havada uçuşan tozlar yok olup gidecek!

5. Eski süpürgeniz sizi zehirliyor olabilir!

"Odayı her gün süpürüyorum ama yine de tıkanıyorum" diyorsanız, süpürgeniz arkasından toz püskürtüyor demektir! Odadaki havayı temiz tutmak için tek çare HEPA 13 veya HEPA 14 filtreli modern bir elektrikli süpürge kullanmak.

6. Stor perdelerin kolaylığı!

Ağır ve toz tutan eski perdeleri, modern ve temizliği çok pratik olan stor perdelerle veya sık yıkanabilen neşeli, hafif tüllerle değiştirin. Odanız hem daha fazla ışık alır hem de toz birikecek alanlar tamamen ortadan kalkar.

7. Evcil hayvanlara özel uyku köşeleri.

Tüylü dostlarımızı çok seviyoruz! Ancak hem onların daha kaliteli uyuması hem de sizin sabahları rahat nefes almanız için yatak odasının hemen dışına, onlara özel konforlu bir uyku yuvası hazırlayabilirsiniz. Böylece gece boyu döküntülerden uzak, izole ve sağlıklı bir uyku alanı elde edersiniz.

8. Mis kokulu mumlar ve oda parfümleri!

Odanızın güzel kokması için sıktığınız oda parfümleri, yaktığınız tütsü ve mumlar içerdiği kimyasallarla burun etlerinizi şişirir. Çözüm yapay kokularda değil, odaya koyacağınız bir HEPA filtreli hava temizleme cihazında.

9. Günün yorgunluğunu atın.

Yatağa günün tüm stresini ve dışarının tozunu bırakarak girmek harika bir histir. Yatmadan önce alacağınız ılık bir duş, hem kaslarınızı gevşetir hem de buharı sayesinde sinüslerinizi açar. Temiz pijama kombinlerinizle yatağa girmek uykunuzun kalitesini ikiye katlar

10. %100 organik pamuk ve ipek nevresimler!

Cildinize ve solunumunuza hak ettiği değeri verin! Nevresimlerinizi %100 organik pamuk, keten veya ipek kumaşlarla yenileyin. Bu nefes alan doğal kumaşları haftada bir kez 60 derecede yıkayarak hem harika bir koku elde edebilir hem de uyku konforunuzu zirveye taşıyabilirsiniz..