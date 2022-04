Kedinizin sorunlarına deva olabilecek onu zinde tutacak en iyi kedi vitaminleri

Tüylü dostlarımızın sağlığı hepimiz için önemli. Kedinizin sağlıklı olması için onlara takviye vitamin ve mineraller verebilirsiniz. Bu takviyeler bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklardan korunmalarına, tüy dökülmelerinin azalmasına ve kemiklerinin güçlenmesine yardımcı olur. Eğer siz de kedi vitamini önerisi arıyorsanız doğru yerdesiniz. Sıvı, macun ve tablet şeklinde bulunan kedi vitaminlerini gelin, hep birlikte inceleyelim.

1. Sağlıklı büyüyen kedilerin tercihi, Gimcat Multivitamin

Kedinizin sağlıklı gelişmesi için takviye vitamin oldukça önemli. En iyi kedi vitamini markası arasında yer alan Gimcat Multivitamin, bağışıklık sistemini güçlendiren 12 ayrı vitamin içerir. B2 vitamini sayesinde kedinizin hızlı ve sağlıklı büyümesine yardımcı olur. Kedi besleyenlerin en büyük sorunlarından tüy dökülmesini azaltır ve deri sağlığını korur. E vitamini ile özellikle yaşlı kedilerin bağışıklık sistemini güçlendirerek hücre yenilenmesini destekler. ''Kedi vitamini ne kadar verilmeli?'' diye merak ediyor olabilirsiniz. Macun kıvamındaki multivitamin, doğrudan veya yiyeceklerine ekleyerek günde 6 cm'ye kadar verilebilir.

2. Vet's Plus Biyotin Tablet ile strese son

Bahar aylarında kedilerde tüy dökülmesi artar. Bu normal bir durum fakat bahar ayları haricinde kedinizde tüy dökülmesinin arttığını düşünüyorsanız kedi vitamini tavsiyelerini değerlendirebilirsiniz. Vet's Plus Biyotin Tablet, tüy sorunu için kullanabileceğiniz ürünler arasında yer alır. İçerisindeki biyotin ve çinko sayesinde kedinizin hem tüy hem deri sağlığını korur. Tüylerin daha parlak ve yumuşak olmasını sağlar. Özellikle yaşı ilerlemiş veya hamile kedilerde vitamin ihtiyacı artar. Hamile kedi vitamini arayışındakilerin de güvenle tercih edebileceği ürün aynı zamanda içerdiği lesitin sayesinde sinir sistemini korur ve stresin yol açtığı olumsuz etkileri ortadan kaldırır.

3. Yetişkin ve yavru kediler için kalsiyum tablet

Kedilerin tüy sağlığı kadar kemik sağlığı da oldukça önemli. Kedinizin sağlıklı, uzun ömürlü olması için ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri karşılaması gerekir. Kalsiyum eksikliği kedilerde hâlsizlik, huzursuzluk ve hareket etme isteksizliğine yol açar. Kedinizin kalsiyum ihtiyacını Health for Paws Calcium Tablet ile karşılayabilirsiniz. Ürün içerisindeki kalsiyum, D3 vitamini ve fosfor ile kemik ve diş yapısını korur. Bunların yanı sıra sinir sistemini onarır, kalp atışını düzenler ve eklemlerinin güçlenmesini sağlar. Özellikle hamilelik ve süt verme döneminde hem annenin hem yavrunun ihtiyaçlarını karşılar.

4. Kediniz tüy yumağı kusuyorsa çözüm burada

Kediler tüy temizliğini her gün dakikalarca kendilerini yalayarak sağlar. Bu durum da tüyleri yutmalarına yol açar. Yutulan tüylerin bir kısmı dışkıya karışarak vücuttan atılır fakat bir kısmı midede birikir. Kediler de midede biriken tüy yumaklarını kusarak dışarı atar. Midede biriken ve kusarak atılamayan tüyler, ciddi sindirim sistemi sorunlarına yol açar. Zoovital Malt Paste 3 Etkili Kedi Macun ile tüy yumuklarının midede birikmesini engelleyerek dışkıyla atılmasını sağlayabilirsiniz. Doğal içeriğiyle dikkat çeken ürün A, E, B2, B12 ve B7 vitaminlerini içerir. Böylece kedinizin görme yeteneğini ve bağışıklık sistemini güçlendirir, tüy dökülmesini yavaşlatır, tüylerin daha sağlıklı olmasına da yardım eder.

5. Yavru kedinizin ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri karşılayın

Yavru kedi vitamini tavsiyesi mi arıyorsunuz? Yavru kedilerin sağlıklı büyümek için protein, vitamin ve minerallere ihtiyacı var. En iyi yavru kedi vitamini arasında yer alan Gimcat Kedi Macunu Kitten Paste, yavru kedinizin bağışıklığını güçlendirecek kalsiyum, fosfor, keten tohumu yağı, balık yağı, taurin, yumurta sarısı dâhil olmak üzere 12 ayrı vitamin ve kalsiyum içerir. Kalsiyum kemik ve diş sağlığını güçlendirirken taurin görme ve kalp fonksiyonlarının korunmasını sağlar. Bunların yanı sıra TGOS ve lifler vücudunun güçlenip kuvvetlenmesine yardımcı olur. Doğal içeriği ile en iyi kedi vitamini seçeneklerinden biri olarak ön plana çıkar. 6 haftalıktan büyük kedinizin ihtiyaçlarını ürünle karşılayabilirsiniz.

6. Kedinizin bağışıklığını güçlendirmek için Mutamin Organics Norveç Somon Balık Yağı

Mutamin Organics Norveç Somon Balık Yağı özel formülü ile kedinizin kaliteli beslenmesine destek olur. %100 saf Norveç somon yağından üretilen ürünün faydaları saymakla bitmiyor. Kedinizin bağışıklık sistemini güçlendirir, alerjik deri rahatsızlıklarına iyi gelir, tüy dökülmesini azaltır, enerji verir ve kemikleri güçlendirir. Ayrıca yapılan araştırmalara göre hamile kedilerin erken doğum yapma riskini de en aza indirir. Bu sebeple hamile kediniz için en iyi kedi vitamini olarak ön plana çıkar. Ayrıca anne karnındaki yavruların zihinsel ve bedensel gelişimine de yardımcı olur.

7. Kedinizi hastalıklardan korumak için C vitamini kullanabilirsiniz

''Kedi vitamini ne işe yarar?'' diye düşünüyor olabilirsiniz. C vitamini kedinizin hastalıklardan korunması için oldukça önemli. Virüs ve bakterilere karşı bağışıklık sistemini güçlendirir. Anti-bulaşıcı vitamin olarak adlandırılan C vitaminini hastalıkların tedavisinde de kullanabilirsiniz. Nova Kedi C Vitamini, içerisinde bulunan kızılcık sayesinde akut veya kronik idrar yolu enfeksiyonlarını önler. Kedi vitamini tablet formunda olduğu için kolay kullanılır. Bazen kedilerde böbrek taşları oluşabilir. Böbrek taşları kedinizde hâlsizlik, idrarda kan, yüksek ateş, kusma ve kilo kaybına neden olur. Ürün, böbrek taşlarının oluşmasını engeller ve idrar PH değerini dengeler.

8. Daha parlak tüyler için BioFeline Plus+b For Cats

Kediler tüy temizliğini kendileri yapar. Kedinizin tüyleri bazen dolaşıp karışabilir. Bu gibi durumlarda kedinizi tarayarak veya dolaşan tüyleri keserek ona yardımcı olmanız gerekir. Kedinizin tüy sağlığını korumak için BioFeline Plus+b For Cats tüy damlasını kullanabilirsiniz. Ürün kedinizin biyotin ve çinko ihtiyacını karşılayarak tüy bakımını sağlar. Hem kuru ve mat tüylere canlılık verir hem sağlıklı deri gelişimine destek olur. Kedinizin derisinde kuruluk veya kaşıntı varsa cildi nemlendirerek rahatlamasını sağlar. Ayrıca formülünde yer alan E vitamini ile derideki serbest radikalleri yok eder.

9. Kedinizin ihtiyaç duyduğu tüm vitamin ve mineraller bu macunda

Kedinizin hastalıklardan korunarak sağlıklı bir şekilde büyümesinde bağışıklık sisteminin rolü oldukça büyük. Bağışıklık sistemi güçlü kediler dış dünyadaki bakteri, virüs ve parazitlere karşı dayanıklı olur. Anne sütüyle beslenen kedilerin bağışıklık sistemleri güçlenir fakat büyüdükçe bağışıklık sistemini güçlendirmek için takviye vitamin ve mineraller kullanmanız gerekir. Kedi vitamini kullananların rahatlıkla tercih edebileceği Single Kedi Multivitamin İçerikli Macun ile kedinizin günlük ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri karşılayabilir, görme yeteneğini güçlendirebilir, tüy dökülmesini azaltabilir, yavru kedinizin hızlı bir şekilde büyümesine destek olabilirsiniz.

10. Hastalıklarla savaşmanıza yardımcı, Pharmax Canvit Aminosol Kompleks Vitamin

Kedi vitamini önerisi arıyorsanız Pharmax Canvit Aminosol Kompleks Vitamin'i mutlaka denemelisiniz. İçerdiği B6, B1, B2 vitamini, pantotenik asit, niasin, kolin klorit, biyotin ve aminoasitler sayesinde kedinizin birçok sorununa çözüm sunar. Sıvı formdaki ürün, sindirim ve sinir sistemi problemleri, deri rahatsızlıkları, karaciğer sorunları, ishal, kan kaybı, gelişme geriliği, kas güçsüzlüğü gibi hastalıklarda tedaviye yardımcı olur. Ayrıca cerrahi müdahalelerden önce ve sonra oluşabilecek problemlerin atlatılmasına destek olur. Peki, kedi vitamini nasıl kullanılır? Kedinizin ağırlığına göre belirtilen miktarda vitamini içme suyuna ekleyerek veya mama ile karıştırarak kedinize verebilirsiniz.