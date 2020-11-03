Kediotunun faydaları neler? Uykusuzluğa iyi gelen kediotu nasıl kullanılır?

Kediotu bir diğer adıyla valerian, pembe beyaz renklerde açan bir bitkidir. Doğru kullanıldığı takdirde birçok faydası da vardır. Peki, nedir bu faydalar? Kediotu hakkında bilmeniz gereken her şey yazımızın devamında sizlerle.
Kediotu faydaları ve pek çok kullanım şekliyle tanınan bir bitkidir. Bilimsel adı “Valeriana Officinalis” olarak bilinir. Pembe beyaz renklerle oldukça güzel görünse de görüntüsü kadar hoş olmayan bir kokuya sahiptir.
Geleneksel tıp dünyasında 20. yüzyılın ortalarına kadar ününü sürdüren kediotu, her derde deva olarak görülebilir. Yatıştırıcı etkisiyle günden güne de değeri artar. Geçmiş yıllarda, özellikle 1600’lü yıllarda, Avrupa’da sinirsel gerginlik, depresyon ve uykusuzluk gibi durumların tedavisinde kullanılmıştır. Günümüzde ise uykusuzluk gibi hastalıkların tedavisinde kullanılmasının yanı sıra, diyet takviyesi olarak da kullanılır.
Tohum ekerek yetiştirebileceğiniz kediotu, mart ve nisan aylarında seralara; mayıs ayında ise bahçe veya tarlalara ekilebilir. Kediotlarının ışık ve nemden uzak tutulması gerekir. Sıcaklığın 40 derecenin altında olmaması, içerdiği faydalı yağı bünyelerinde tutabilmeleri için oldukça önemlidir. 60-70 cm arayla 5-7 cm derinliğinde bir toprağa ekilir. Bu tohumlar 7- 15 gün içerisinde çimlenir. Eylül ve ekim aylarında sökülerek temizlenir ve kurutulur.
Az önce de bahsettiğimiz gibi kediotu bitkisi faydaları saymakla bitmez. Birçok tedavi yöntemi için de kullanılır. Peki kediotu ve kediotu kökü faydaları nelerdir?
Bütün bu faydalarının dışında:
Kediotunun farklı kullanım şekilleri vardır. Peki, bu kullanım şekilleri nelerdir?
Kediotu kapsül ya da kediotu hapı olarak kullanılabilir. Yatmadan 30-60 dakika önce 2-3 gram olacak şekilde kurutulmuş kediotu alarak kullanabilirsiniz.
Kediotu çay olarak tüketilebilir. Bunun için, 1 tatlı kaşığı kurutulmuş kediotu kökünü, 1 fincan sıcak suda 10 dakika demlemek gerekir. Ardından süzerek yine yatmadan 30-60 dakika önce içilir.
Valenerik asidi sağlamak amacıyla 300 ile 900 gram arası kediotu tüketilebilir.
Kediotundan yapılan tentür yatmadan önce 30-60 dakika önce 5-10 ml arası tüketilir.
Sinirleri gevşetmek için kediotu yağı, tentür ve ekstre olarak ilaç içeriklerinde kullanılır. Bunun yanı sıra banyo suyuna atılarak ya da kediotu spreyini suya sıkarak tenle temas etmesi sağlanabilir. Bu da sinirleri gevşetmek için kullanılan bir yöntemdir.
Öncelikle çocuk bekleyen ya da yeni doğum yapmış bireylerin kediotu bitkisini kullanmaması gerekir. Bunun yanı sıra 4 haftadan daha uzun süre kullanımı önerilmez. Bu bitki yalnızca 2-3 hafta kullanılmalıdır. Bu sürecin ardından 2-3 haftalık bir ara verildikten sonra kullanılması gerekir. Normalde tavsiye edilen dozaj ise 2-3 bardaktır.
Kediotunun faydalarından bahsettik, aynı zamanda kediotunun yan etkileri ve kullanılmaması gereken durumlar da vardır. Peki nedir bu yan etkiler?
Kediotu fiyatı satıldığı grama göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak uygun bir bitki olması nedeniyle kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
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