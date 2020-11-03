Kediotunun faydaları neler? Uykusuzluğa iyi gelen kediotu nasıl kullanılır?

Kediotu bir diğer adıyla valerian, pembe beyaz renklerde açan bir bitkidir. Doğru kullanıldığı takdirde birçok faydası da vardır. Peki, nedir bu faydalar? Kediotu hakkında bilmeniz gereken her şey yazımızın devamında sizlerle.

Kediotu Nedir?

Kediotu faydaları ve pek çok kullanım şekliyle tanınan bir bitkidir. Bilimsel adı “Valeriana Officinalis” olarak bilinir. Pembe beyaz renklerle oldukça güzel görünse de görüntüsü kadar hoş olmayan bir kokuya sahiptir.

Kediotu Bitkisinin Tarihi

Geleneksel tıp dünyasında 20. yüzyılın ortalarına kadar ününü sürdüren kediotu, her derde deva olarak görülebilir. Yatıştırıcı etkisiyle günden güne de değeri artar. Geçmiş yıllarda, özellikle 1600’lü yıllarda, Avrupa’da sinirsel gerginlik, depresyon ve uykusuzluk gibi durumların tedavisinde kullanılmıştır. Günümüzde ise uykusuzluk gibi hastalıkların tedavisinde kullanılmasının yanı sıra, diyet takviyesi olarak da kullanılır.

Kediotu Nasıl Yetiştirilir?

Tohum ekerek yetiştirebileceğiniz kediotu, mart ve nisan aylarında seralara; mayıs ayında ise bahçe veya tarlalara ekilebilir. Kediotlarının ışık ve nemden uzak tutulması gerekir. Sıcaklığın 40 derecenin altında olmaması, içerdiği faydalı yağı bünyelerinde tutabilmeleri için oldukça önemlidir. 60-70 cm arayla 5-7 cm derinliğinde bir toprağa ekilir. Bu tohumlar 7- 15 gün içerisinde çimlenir. Eylül ve ekim aylarında sökülerek temizlenir ve kurutulur.