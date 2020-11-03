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Kediotunun faydaları neler? Uykusuzluğa iyi gelen kediotu nasıl kullanılır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.11.2020 17:54 | Son Güncelleme

Doğanın bize sunduğu en önemli nimetler arasında olan kediotu nedir ve nasıl kullanılır? Uykusuzluğa çözüm olabilir mi? Kediotu hakkındaki tüm detaylar yazımızda...

Kediotunun faydaları neler? Uykusuzluğa iyi gelen kediotu nasıl kullanılır?

İçindekiler

  • Kediotu Nedir?
  • Kediotu Bitkisinin Tarihi
  • Kediotu Nasıl Yetiştirilir?
  • Kediotunun Faydaları
  • Kediotu Kullanım Şekilleri
  • Kediotu Ne Kadar Kullanılmalıdır?
  • Kediotunun Yan Etkileri
  • Keditotunun Fiyatı

Kediotu bir diğer adıyla valerian, pembe beyaz renklerde açan bir bitkidir. Doğru kullanıldığı takdirde birçok faydası da vardır. Peki, nedir bu faydalar? Kediotu hakkında bilmeniz gereken her şey yazımızın devamında sizlerle.

Kediotu Nedir?

Kediotu faydaları ve pek çok kullanım şekliyle tanınan bir bitkidir. Bilimsel adı “Valeriana Officinalis” olarak bilinir. Pembe beyaz renklerle oldukça güzel görünse de görüntüsü kadar hoş olmayan bir kokuya sahiptir.

Kediotu Bitkisinin Tarihi

Geleneksel tıp dünyasında 20. yüzyılın ortalarına kadar ününü sürdüren kediotu, her derde deva olarak görülebilir. Yatıştırıcı etkisiyle günden güne de değeri artar. Geçmiş yıllarda, özellikle 1600’lü yıllarda, Avrupa’da sinirsel gerginlik, depresyon ve uykusuzluk gibi durumların tedavisinde kullanılmıştır. Günümüzde ise uykusuzluk gibi hastalıkların tedavisinde kullanılmasının yanı sıra, diyet takviyesi olarak da kullanılır.

Kediotu Nasıl Yetiştirilir?

Tohum ekerek yetiştirebileceğiniz kediotu, mart ve nisan aylarında seralara; mayıs ayında ise bahçe veya tarlalara ekilebilir. Kediotlarının ışık ve nemden uzak tutulması gerekir. Sıcaklığın 40 derecenin altında olmaması, içerdiği faydalı yağı bünyelerinde tutabilmeleri için oldukça önemlidir. 60-70 cm arayla 5-7 cm derinliğinde bir toprağa ekilir. Bu tohumlar 7- 15 gün içerisinde çimlenir. Eylül ve ekim aylarında sökülerek temizlenir ve kurutulur.

Kediotunun Faydaları

Az önce de bahsettiğimiz gibi kediotu bitkisi faydaları saymakla bitmez. Birçok tedavi yöntemi için de kullanılır. Peki kediotu ve kediotu kökü faydaları nelerdir?

  • Yüksek tansiyonu düşürür
  • İdrar önleyici ve tansiyon düşürücü etkisi vardır.
  • Sinir sistemini yatıştırmaya yardımcı olur
  • Rahatlama etkisiyle sıkça ön plana çıkan kediotu, sinir sistemini yatıştırmaya yardımcı olur. Paniği de önleyerek kişiyi sakinleştirir.
  • 2 tatlı kaşığı dilimlenmiş kediotu kökünü soğuk su içerisinde 8-10 saat bekletip, suyu süzdükten sonra gün boyunca içerek sinir sisteminizi yatıştırabilirsiniz.
  • Uykusuzluğu önler
  • Kediotu bitkisinin uykusuzluğu önlediğinden daha önce bahsetmiştik. Kediotu çayı faydalarından biri de uykusuzluğa iyi gelmesidir. Yazımızın devamında çay tarifini bulabilirsiniz.
  • Kalp sağlığını korumaya yardımcı olur
  • Kalp damarlarınızın sağlığını koruyarak damarlarınızın elastikleşmesine yardımcı olur. Kan basıncını düzenler.
  • Regl dönemi sancıları azaltır
  • Yatıştırıcı ve spazm önleyici özelliği sayesinde adet döneminde çekilen sancıların azalmasına yardımcı olur. Tabii kediotunu doktor gözetiminde kullanmanız gerekir.
  • Bel ağrısına iyi gelir
  • Kediotu çayının bir faydası daha! Ağrıyan beliniz için bir fincan kediotu çayı içebilirsiniz.
  • Migren ve baş ağrılarının azalmasına yardımcı olur
  • Rahatlatıcı etkisiyle migren ve baş ağrısı gibi sorunların önüne geçilmesine de yardımcı olur.

Bütün bu faydalarının dışında:

  • Epilepsi hastalığına iyi gelir.
  • Erkeklerde sperm miktarının artmasını sağlar.
  • Kabızlığa iyi gelir.
  • Akne ve sivilceleri giderir.
  • Çocuklar için hiperaktivite kontrolünü sağlar.
  • Erken menopoz semptomlarının azalmasına yardımcı olur.
  • Alkol ve uyuşturucu bağımlıları için kediotu kökleri tedavi amaçlı olarak kullanılabilir.
  • Ateş düşürücü bir etkiye sahiptir.
  • Vücuttaki yaraların iyileşmesini sağlar.
  • Baş dönmelerini giderir.
  • Gaz çıkarma probleminde gaz sökücü olarak kullanılır.

Kediotu Kullanım Şekilleri

Kediotunun farklı kullanım şekilleri vardır. Peki, bu kullanım şekilleri nelerdir?

Kediotu Kapsülü

Kediotu kapsül ya da kediotu hapı olarak kullanılabilir. Yatmadan 30-60 dakika önce 2-3 gram olacak şekilde kurutulmuş kediotu alarak kullanabilirsiniz.

Kediotu Çayı

Kediotu çay olarak tüketilebilir. Bunun için, 1 tatlı kaşığı kurutulmuş kediotu kökünü, 1 fincan sıcak suda 10 dakika demlemek gerekir. Ardından süzerek yine yatmadan 30-60 dakika önce içilir.

Ekstre

Valenerik asidi sağlamak amacıyla 300 ile 900 gram arası kediotu tüketilebilir.

Tentür

Kediotundan yapılan tentür yatmadan önce 30-60 dakika önce 5-10 ml arası tüketilir.

Sinirleri gevşetmek için kediotu yağı, tentür ve ekstre olarak ilaç içeriklerinde kullanılır. Bunun yanı sıra banyo suyuna atılarak ya da kediotu spreyini suya sıkarak tenle temas etmesi sağlanabilir. Bu da sinirleri gevşetmek için kullanılan bir yöntemdir.

Kediotu Ne Kadar Kullanılmalıdır?

Öncelikle çocuk bekleyen ya da yeni doğum yapmış bireylerin kediotu bitkisini kullanmaması gerekir. Bunun yanı sıra 4 haftadan daha uzun süre kullanımı önerilmez. Bu bitki yalnızca 2-3 hafta kullanılmalıdır. Bu sürecin ardından 2-3 haftalık bir ara verildikten sonra kullanılması gerekir. Normalde tavsiye edilen dozaj ise 2-3 bardaktır.

Kediotunun Yan Etkileri

Kediotunun faydalarından bahsettik, aynı zamanda kediotunun yan etkileri ve kullanılmaması gereken durumlar da vardır. Peki nedir bu yan etkiler?

  • Uyku ilacı ile birlikte kullanılmamalıdır. Bu durum yorgunluk belirtileri gösterebilir.
  • Alkol ile tüketilmemesi gerekir. Bu durum yoğun baş dönmesi ve sersemliğe sebep olur.
  • Belirttiğimiz gibi 2-3 haftadan daha uzun süre kullanıldığında baş ağrısı ve depresyon gibi sorunlara neden olabilir.
  • Mantar önleyici ilaçlar ve antihistamin ilaçları ile etkileşime girebilir.
  • İnsanların yaklaşık %5-7’sinde ters etkiler gösterebilir. Bu etkiler rahatlayamama, baş dönmesi, sersemlik gibi durumlar olabilir.

Keditotunun Fiyatı

Kediotu fiyatı satıldığı grama göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak uygun bir bitki olması nedeniyle kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

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