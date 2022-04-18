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Kefaret orucu ne zaman tutulur? Kefaret orucu nedir? Kefaret orucu nasıl tutulur?

18.04.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kefaret orucu ne zaman tutulur, kefaret orucu nasıl tutulur soruları gündemde yer alıyor. Kefaret orucunun nasıl tutulduğu binlerce Müslümanın merakla araştırılıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayında Kefaret orucu sorgulanıyor. Kefaret Orucu da oruç türlerinden biridir. Oruç tutan vatandaşlar, kefaret orucuna dair detayları öğrenmek istiyor. İşte kefaret orucuna dair araştırılan detaylar!

Kefaret orucu ne zaman tutulur? Kefaret orucu nedir? Kefaret orucu nasıl tutulur?

Kefaret orucunun faziletleri ve kefaret orucunun nasıl tutulduğu araştırılmaya başlandı. Müslümanların ibadet şekillerinden biri olan orucun belli kaideleri vardır. Bunlar da hadis ve ayetlerle sabitlenmiştir. Kefaret Orucu da oruç türlerinden biridir. Oruç tutan her Müslüman kefaret orucu hakkında araştırmalara hız verdi. Kefaret orucun dair detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

KEFARET ORUCU NEDİR?

Kefaret, küfr kökünden türemiş olan bir sözcüktür. Küfr kişinin verdiği sözden cayması, yemini bozması gibi anlamlar ifade etmektedir. Kefaret kelimesi ise küfrün üstünü örtmek adına ödenen bir tür bedeldir. Oruçta kefaret, hadis ve sünnetlerle belli kaidelere dayandırılmıştır. Bu kaideler Diyanet açıklamasıyla sabittir.

Kefaret orucu, Müslümanların Ramazan ayında tutmaları farz olan orucu niyet ettikleri halde bozmaları halinde tutmaları gereken oruçtur. Oruç bozulduktan sonra Mümin Allah'a kefaret orucuyla borçlanmaktadır. Diyanet açıklamasına göre mazereti bulunmaksızın farz olan orucun bozulması halinde kefaret orucu tutulmak zorundadır. Allah katında oruç ibadetinin yapılması noktasında kolaylıklar sunulmuştur. Belli mazeretler olduğu için oruç tutamayan kişiler belli şartlar dahilinde affedilmektedir. Ancak bu mazeretlerin dışında kalan Müminler kefaret orucu dairesinde değerlendirilmiştir.

KEFARET ORUCU NASIL TUTULUR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hadis ve sünnet örnekleriyle kefaret orucunun nasıl tutulacağı detaylarıyla açıklanmıştır. Müslümanın herhangi bir mazeret olmaksızın orucunu bozması halinde kefaret orucunu ne zaman ve nasıl tutması gerektiği ifade edilmiştir. Mazeret olmaksızın orucunu bozan kişiler Allah katında günahkar olarak kabul edilmiştir. Bu kişilerin Allah katında kendilerini affettirmelerinin yollarından biri ise kefarettir. Bu durum ise mezheplere göre farklılık göstermektedir. Kefaretin zorunluluk taşıması Şafiilere göre cinsi münasebetle sabittir. Yeme içme kefaret gerektirmemektedir. Hanefi ve Maliki mezhebine göre yeme, içme ve cinsi münasebet kefaret gerektirmektedir.

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Oruç Ramazan iftar
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