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Kefil arkadaşının oğlunu öldüren sanık: Her şey 5 dakikada oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2019 10:17 | Son Güncelleme

BURSA’nın Gemlik ilçesinde, kendisine kefil olan ve borç ödenmeyince aralarında husumet oluşan arkadaşının oğlu Mehmet Karcı’yı (59), 3 kurşunla öldürmekten yargılanan Ahmet Kenar (71), “Olay günü üzerime doğru gelince kendimi korumak için önce yere iki el ateş ettim.

Kefil arkadaşının oğlunu öldüren sanık: Her şey 5 dakikada oldu

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,(DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesinde, kendisine kefil olan ve borç ödenmeyince aralarında husumet oluşan arkadaşının oğlu Mehmet Karcı’yı (59), 3 kurşunla öldürmekten yargılanan Ahmet Kenar (71), “Olay günü üzerime doğru gelince kendimi korumak için önce yere iki el ateş ettim. Gelmeye devam edince ateş etmeyi sürdürdüm. Her şey 5 dakika içinde oldu" dedi.
Olay, geçen yıl Kasım ayında, Gemlik ilçesi Ilıca Caddesi üzerindeki bir kahvehane önünde meydana geldi. Ahmet Kenar ile kendisine kefil olan arkadaşı arasında borcun ödenmemesi ve icra gelmesi nedeniyle husumet oluştu. Olay günü bir süre önce yaşamını yitiren arkadaşının oğlu Mehmet Karcı ile karşılaşan Kenar, belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Karcı, vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ahmet Kenar, çıkarıldığı Gemlik Adliyesi’nde tutuklanarak cezaevine konuldu.
'KENDİMİ KORUMAK İÇİN ATEŞ ETTİM'
Bursa 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemi ile dava açılan Ahmet Kenar, hakim önüne çıktı. Duruşmaya sanık Ahmet Kenar’ın avukatı, ölen Mehmet Karcı’nın eşi Mürvet Karcı, kızı Tuğba Nur Karcı, oğlu Caner Karcı ile avukatları katıldı. Mehmet Karcı'nın olay günü üzerine doğru geldiğini iddia eden Ahmet Kenar, “Beni görünce küfür etti. El hareketleri yaptı. Çıldırmış gibi üzerime doğru yürümeye başlayınca silahımı çıkarıp yere doğru iki el ateş ettim. Yine gelmeye devam edince ateşe devam ettim. Kendimi korumak için ateş ettim. Her şey 5 dakika içinde oldu. Silahı yıllar önce aldım. Üzerimde taşıyordum” dedi.
Eşinin iyi bir insan olduğunu belirten Mürvet Karcı, “Sanık hep bizim peşimizdeydi. Sürekli bizi rahatsız ediyordu. Kayınvalidemin evini icradan kurtardık. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum” dedi. Tuğba Nur Karcı ile Caner Karcı, sanığın en ağır ceza ile cezalandırılmasını isteyerek, şikayetçi olduklarını belirtti. Mahkeme heyeti, eksik evrakların toplanmasına ve sanık Ahmet Kenar’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
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Kefil arkadaşının oğlunu öldüren sanık: Her şey 5 dakikada olduKefil arkadaşının oğlunu öldüren sanık: Her şey 5 dakikada olduKefil arkadaşının oğlunu öldüren sanık: Her şey 5 dakikada olduKefil arkadaşının oğlunu öldüren sanık: Her şey 5 dakikada oldu

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