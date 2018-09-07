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Kefirin faydaları nelerdir? Kefir nasıl yapılır? Kefirin kullanım şekli nedir?

Deniz Barış Deniz Barış
SAĞLIK HABERLERİ  | 07.09.2018 11:10 | Son Güncelleme

Kefir, özellikle probiyotik olması ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi ile son zamanlarda tüketimi artan çok sağlıklı bir içecektir. Çok eski zamanlardan beri Kafkasya’da yapılan kefir, artık Avrupa ve Amerika’da bolca üretilen ve tüketilen bir ürün oldu. Peki kefirin faydaları nelerdir? Evde doğla kefir nasıl yapılır? Kefirin kullanım şekli nasıldır? Kefir içmek caiz midir? İşte kefir hakkında detaylı bilgiler...

Kefirin faydaları nelerdir? Kefir nasıl yapılır? Kefirin kullanım şekli nedir?

Antik zamanlardan beri formülünü koruyan kefir, Kafkasya bölgesinde yapılan bir süt ürünüdür. Birçok faydası bilinen kefir, zengin probiyotik içeriği nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirmesi, sindirim sistemini düzenlemesi, kalp sağlığını desteklemesi gibi faydalarından dolayı ülkemizde son yıllarda oldukça tüketilmeye başlandı. Peki kefir nedir? Kefir nasıl yapılır? Kefirin faydaları nelerdir? Kefirin kullanım şekli nasıldır? Kefir içmek caiz midir?

KEFİR NEDİR?

Kefir, süt asidi ve alkol fermantasyonu yardımıyla yapılan köpüklü, koyu kıvamlı, hafif ekşimsi fermente bir süt ürünüdür. Karnıbaharı andıran görüntüsü, beyazımtırak rengi ile kefir, genellikle bezelye ve fındık büyüklüğünde tanelerden oluşur. Kefir yapımında inek, koyun, keçi ve manda sütleri kullanılmaktadır. Kefir ile yapılan araştırmalarda iştahsızlık, uykusuzluk, verem ve böbrek hastalıklarında, bronşit ve astımda, egzama, dış deri yırtılmaları ve çatlaklar tedavisinde kullanılmasında faydaları görülmüştür.

kefir-nedir

KEFİRİN FAYDALARI

Kefirin birçok faydası yapılan araştırmalar ile tespit edilmiştir. İlk akla gelen ise bağışık sistemini güçlendirmesidir. Çeşitli yayınlarda kefirin iştahsızlık, uykusuzluk, verem ve böbrek hastalıklarında, bronşit ve astımda, egzama, dış deri yırtılmaları ve deri çatlakları tedavisinde kullanıldığı belirtilmiştir. Bunların dışında kefir kullanımı damar tıkanıklığı, sindirim sistemi hastalıkları, tüberküloz, kanser hastalıklarına iyi gelmektedir.

1. Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Kefir, bağışıklık sistemini korumasının yanı sıra, güçlenmesine ve görevini daha etkin şekilde yapmasına yardımcı olmaktadır. Bunu da içeriğinde bulundurduğu probiyotikler ile gerçekleştirir. Çünkü probiyotikler, vücuttaki yabancı maddeler ile mücadele eden ve bakteri, virüs gibi mikroorganizmaları imha eden faydalı bakterilerdir. Bundan dolayı kefir, bağışıklık sistemi sağlığı açısından son derece faydalıdır.

2. Mide ve Bağırsak Sorunlarını Giderir

Kefirin yapısında bol miktarda bulunan probiyotik, mide ve bağırsakların korunmasını sağlayarak, sağlıklı şekilde görevlerini yapmalarını sağlamakta ve hastalıklara karşı da korumaktadır. Bu nedenle kefir, mide ve bağırsak sorunlarının giderilmesinde oldukça etkilidir.

kefirin-faydalari

3. Kalp Sağlığını Destekler

Kan basıncını yani tansiyonu ve kolesterolü düzenleyici etki gösteren kefir, bu iki önemli özelliğinden dolayı, kalp sağlığını desteklemekte ve korumaktadır. Özellikle de damar tıkanıklığını önleyen kefir, damar tıkanıklığının neden olabileceği, kalp krizi ve felç gibi durumları önlenmesinde de etkilidir.

5. Hücre yenilenmesini destekler

Protein bakımından oldukça zengin olan kefir, organ sistemlerinin fonksiyonlarını uygun şekilde yerine getirmeleri açısından son derece önemlidir. Çünkü kefir, vücut metabolizmalarını destekleyici etki göstermekte ve buna bağlı olarak da yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlamakta ve hücre yenilenmesi ile hücre gelişimini desteklemektedir.

6. Sindirim Sistemini Düzenler

Probiyotik içeriği zengin olan kefir, sindirim sistemi ve bağırsak sağlığı açısından oldukça faydalıdır. Bunu da probiyotiklerin, sindirim sisteminde bulunan zararlı bakterilerin azaltılmasına yardımcı olan , besinlerin emilimi ve kana karışması şeklinde sağlar. Diğer yandan kefir, zengin lif içeriği sayesinde, bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olarak kabızlık oluşumunu önler. Örneğin bir bardak kefir, günlük alınması gereken lif ihtiyacının % 21’ini karşılar.

7. Cilt Sağlığı

Kefir, içeriğinde bulunan özel amino asitler ve zengin protein içeriği sayesinde cilt yenilenmesinin desteklenmesi ve cilt yaşlanmasının önlenmesine yardımcı olmaktadır. Bunların yanı sıra, cilt sağlığı için faydalı olan A vitamini ile C vitamini içeren kefir, cilt sağlığının ve güzelliğinin desteklenmesi açısından son derece faydalıdır.

8. Anti-Kanser Etki

Kefir ile yapılan bazı araştırmalar, onun anti-mutajen özellikleri olduğunu göstermiştir. Mutasyon, hücrelerin yapılarını bozan ve onların yaşamsal faaliyetlerini değiştiren yani kısaca hücrenin yapı ve fonksiyonunu hasara uğratan kalıcı bir durumdur. Bu durum ise kansere neden olmaktadır. Bu sebeple anti-mutajen özelliği olduğu düşünülen kefirin, kanser önlemeye yardımcı olduğu tahmin edilmektedir.

9. Kefirin Diğer Faydaları

Kefir üzerine yapılan araştırmalara hala devam etmektedir. Bundan dolayı da, bazı faydaları tam olarak doğrulanmamış fakat büyük ölçüde de etkili sonuçlar vermiştir. Buna göre kefirin, faydalı olduğu düşünülen fakat hala araştırmaları devam eden diğer faydaları ise şu şekildedir;

  • Böbrek taşı rahatsızlıklarını giderir.
  • Kolesterolü düşürür.
  • Vücudu ağır metal, tuz ve alkolik maddelerden temizler.
  • Ülser rahatsızlığına iyi gelir.
  • Sedef ve Egzama tedavilerinde kullanılır.
  • Gastrit tedavisinde kullanılır.
  • Mantara iyi gelir.
  • Kalp rahatsızlıklarını giderir.
  • Kolon kanserini önler
  • Pankreas sorunlarına karşı direnç sağlar.
  • Karaciğer hastalıklarına iyi gelir.
  • Safra kesesi taşlarının dökülmesini sağlar.
  • Kilo vermeye katkı sağlar.
  • Saçı canlandırır.
  • Vücutta oluşan bakterileri korur.
  • Diş eti hastalıklarını tedavi eder.
  • Yağ asidi seviyesini düşürür.
  • İshale iyi gelir.
  • Şişkinliği azaltır.
  • Enflamatuvar hastalıklara karşı etkilidir.
  • Alerjiye iyi gelir.
  • Stresi azaltır.
  • Dikkat eksikliğini giderir.
  • Uyku sorununa iyi gelir.
  • Migrene iyi gelir.
  • Depresyon sürecinde kullanılır.
  • Mide gazını azaltır.
  • Kırışıklıkları azaltır. Cilde gerginlik kazandırır.
  • Gut hastalığını tedavi edici özelliği vardır.
  • Romatizmal rahatsızlıklara iyi gelir.
  • Vücudu tonksinlerden arındırır.
  • Ağız kokusunu iyileştirmeye yardımcıdır.
  • Regl döneminde oluşan mide kramplarına iyi gelir.
  • B3, B6 ve Folik asidi üretimine yardımcı olur.
  • Protein alımını ve sindirimini sağlar.
  • Beynin nörofoksiyonlarını geliştirir.
  • Ağız kokusunu giderir.
  • Bronşite iyi gelir.
  • Soğuk algınlığı sonucu boğazda oluşan iltihaplanmayı giderir.
  • Kansızlığa iyi gelir, metastazı engeller.
  • Karaciğer enfeksiyonlarına iyi gelir.

EVDE DOĞAL KEFİR NASIL YAPILIR?

Kefir, bir süt ürünü olduğu için yapıldıktan sonra kısa bir zaman tüketilmesi gerekmektedir. Bu sebeple evde yaptığınız veya dışarıdan aldığınız kefiri, muhakkak buzdolabında tutmalı ve 3 gün içerisinde tüketilmeniz gerekmektedir.

Evde yapacağınız doğal kefir için malzemeler ve tarifi ise şöyle;

Malzemeler

1 lt süt (inek)
1 yemek kaşığı kefir mayası-taze

Hazırlanışı

1 litre sütü derin bir kapta kaynattıktan sonra üzerindeki köpük alınarak soğumaya bırakıyoruz. Oda sıcaklığına gelen sütü, cam bir kavanoza alıyoruz ve üzerine kaşık yardımı ile kefir mayasını ekliyoruz. Kavanozun kapağını sıkı bir şekilde kapatıp bir bez ile her yerini örtüyoruz. Karanlık bir yerde yine oda sıcaklığında 1 gün boyunca bekletiyoruz. Kavanozun kapağını açtıktan sonra bez süzgeç yardımı ile süzüyoruz.

Püf Noktası

Dikkat edilmesi gereken en önemli husus, kefir yapımında kesinlikle metal kaşık, bıçak, kepçe, süzgeç kullanmamak.

kefir-yapimi

KEFİRİN ZARARI VAR MIDIR?

Kefir çok faydalı bir süt ürünüdür. Fakat herşey de olduğu gibi yanlış kullanım sonucunda bazı sorunlara sebep olabilir. Mesela kefirin aşırı tüketimi, mide ve bağırsaklarda kramp oluşumuna yol açabilir. Özellikle hamile veya emziren kadınların tüketmemesi tavsiye edilir.

  • Günlük bir bardaktan fazla kefir içilmesi kilo alımına neden olur.

  • Kefirin içerdiği bazı bakterilerin kişilerde ishale neden olabildiği görülmüştür.

  • Kefir, şeker hastalarının tüketmemesi gerekenler ürünlerden biridir.

  • 1 yaş altındaki bebeklere kefir içirilmemesi gerekir.

  • Bağışıklık sistemini zayıf olan kişilerde kefir, içerisinde bulunan bakteri ve mayalar nedeniyle enfeksiyona yol açabilir.

  • İçeriğinde bulunan iyi ve faydalı bakteriler sayesinde vücudu doğal yollardan temizleyen kefir, iyileştirici etki göstermektedir. Bu sebeple de tüketildikten sonra baş ağrısı, bulantı, şişkinlik, gaz, cilt üzerinde akne oluşumu gibi geçici yan etkiler oluşabilmektedir.

    • KEFİRİN BİLEŞENLERİ VE BESİN DEĞERLERİ

    Kefir tanesinde; Torula mayaları, Saccharomyces sp., Lactococcus spp., Lactobacillus spp.,Leuconostoc spp gibi mikroorganizmalar bulunur. Kefirin başlıca maddesi, vücutta doğal olarak yaşayan ve sağlığı destekleyen faydalı bakterilerdir. Bu yüzden probiyotik olan kefirin içinde sindirim proteinleri, laktaz enzimi, A vitamini, B-1 vitamini (tiamin), B-3 vitamini (niasin), B-9 vitamini (folat), B-12 vitamini ve K vitamini ve özel amino asitler içerir.

    KEFİR BİLEŞİMİ ORANLAR
    Süt asidi % 0,8-0,9
    Etil alkol % 0,6-1,1
    Süt şekeri / laktoz % 1,7-2,7
    Kazein % 2,5-2,9
    Mineraller % 0,6-0,8
    Albümin % 0,1-0,3
    Yağ % 2,8-3,3

    KEFİR İÇMEK CAİZ MİDİR?

    Kefir, faydalı bir içecek olması yanında yapımı sırasında gerçekleşen fermantasyon nedeniyle içeriğinde alkol de oluşmaktadır. Bu yüzden kefir içmek caiz midir sorusu akıla geliyor. Kefir de oluşan alkol oranı, fermentasyon oranına bağlıdır. Kefirde fermantasyon süreleri 12, 24, 48 ve 60-72 saat olarak değişmektedir. Bu sürelere bağlı olarak tatlı kefir, orta sert kefir, sert kefir, çok sert kefir diye çeşitleri vardır. Yani kefirdeki alkol miktarı ise süreye bağlı olarak artmaktadır.

    Tatlı kefirde on binde bir ile binde bir civarında oluşan alkol varken sert kefir ve çok sert kefirde bu oran yüzde ikiye, üçe çıkmaktadır. Bir sene gibi bir süre bekletilen kefirde bu oran yüzde 4 düzeyine yükselmektedir. Türkiye’de üretilen kefir çeşidir tatlı kefirdir. Buna göre Türkiye’de üretilen tatlı kefirin içinde oluşan alkol da sarhoş etmeyeceğinden üretilmesinde, satılmasında ve içilmesinde herhangi bir sakınca yoktur.

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