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Kekik çayının faydalarını merak edenleri buraya alalım!

05.01.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mis kokusu ve yoğun aromasıyla özellikle tavuk ve et yemeklerine ayrı bir lezzet katan kekiğin faydaları saymakla bitmiyor. Çoğu kozmetik ürününün ve ilaçların içinde bulunan kekiğin hem yağı hem çayı vücudun farklı yerlerindeki birçok rahatsızlığa iyi geliyor. Kekik çayının hazırlanışını ve faydalarını merak ediyorsanız doğru yerdesiniz!

Kekik çayının faydalarını merak edenleri buraya alalım!

Kekiği çay olarak tüketmeye alışkın olmayabilirsiniz fakat faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız. Regl ağrılarından mide rahatsızlıklarına birçok konuda etkili olan mucizevi kekik çayının tarifi ve faydaları için işte detaylar!

KEKİK ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

  • 2 su bardağı suyu kaynatın ve kaynadıktan sonra 2 tatlı kaşığı kuru kekiği içine atın.

  • Ocağı kapatarak 10 dakika demlenmeye bırakın, daha sonra süzün. Kekik çayı hazırlamak işte bu kadar basit!

REGL AĞRILARINI AZALTIYOR

Regl dönemi çoğu kadın için ağrılı ve stresli geçebiliyor. Regl döngüsünün düzensiz olması ya da reglin gecikmesi ise bu dönemi daha zor hale getiriyor. Kekik çayı içerek regl dönemindeki karın, bel ve diz ağrılarınızı hafifletebilirsiniz. Ayrıca regliniz geciktiyse günde 2 bardağı geçmeyecek şekilde kekik çayı tüketerek regl söktürücü etkisinden yararlanabilirsiniz.

MİDE RAHATSIZLIKLARINA İYİ GELİYOR

Mide bulantısı, kramp, hazımsızlık gibi mide rahatsızlıklarınızı kekik çayı içerek hafifletebilirsiniz. Sindirimi kolaylaştırmak için de yemeklerden sonra kekik çayı tüketebilirsiniz. Kabızlık ve kramp gibi sorunlara iyi gelen kekik çayını haftada birkaç gün ve günde en fazla 2 defa olacak şekilde tüketerek bağırsak problemlerinizi azaltmanız mümkün. Fakat tansiyon hastasıysanız, kronik bir rahatsızlığınız varsa veya hamileyseniz kekik çayının tansiyon düşürücü etkisi olduğundan doktorunuza danışmadan tüketmemenizi öneriyoruz.

CİLDİN İYİLEŞMESİNE YARDIMCI OLUYOR

Düzenli ve aşırıya kaçmayacak şekilde kekik çayı tüketerek cilt lekelerinin, çatlakların, akne ve sivilcelerin önüne geçebilirsiniz. Kekik çayı vücuttaki toksinleri ve ödemi uzaklaştırdığından cildinizin daha hızlı yenilenmesini, daha canlı, pürüzsüz ve parlak bir görünüm kazanmasını sağlar. Kekik çayını tüketmenin yanı sıra ılıdıktan sonra pamuk yardımıyla göz altlarınıza ve göz çevrenize uygulayarak göz altı şişkinlerini, morluklarını ve yorgun görünümü ortadan kaldırabilirsiniz.

SOĞUK ALGINLIĞINA İYİ GELİYOR

Kekik çayı boğazdaki kasları gevşeterek nezle, grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklar sonucu oluşan boğaz ağrılarına iyi geldiğinden hasta olduğunuzda ılık bir şekilde tüketebilirsiniz. Doğal bir öksürük ilacı olduğu için bu dönemde oluşan öksürüğünüzü hafifletmenize yardımcı olabilir. İçerisinde bulunan A ve C vitaminleri sayesinde bağışıklığınızı da güçlendirebilirsiniz.


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