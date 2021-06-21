HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kekik tarlasına yıldırım düştü, 12 yaşındaki çocuk ailesinin hayata tutunmasını sağladı

Kekik tarlasına yıldırım düştü, 12 yaşındaki çocuk ailesinin hayata tutunmasını sağladı

21.06.2021 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Çal ilçesinde çapa yapılan kekik tarlasına yıldırım isabet etmesi sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Yürüme engelli olduğu için tarlada traktör römorkunun içinde bekleyen Arda Yörük (12), yıldırımın isabet etmesiyle akıma kapılan ailesinin yaralanıp baygınlık geçirmesi üzerine cep telefonu ile yardım isteyerek, yakınlarının hayata tutunmasını sağladı.

Kekik tarlasına yıldırım düştü, 12 yaşındaki çocuk ailesinin hayata tutunmasını sağladı

Olay saat 15.00 sıralarında Baklançakırlar Mahallesi'nde Yayla mevkisindeki kekik tarlasında meydana geldi. Çal Orman İşletme Müdürlüğü'nde arazöz şoförü olarak görev yapan Salih Yörük (40) izin gününde kekik çapası yapmak için sabah saatlerinde ailesi ve yakınlarıyla Yayla mevkisindeki arazisine gitti.

Bursa'da tarlaların ortasındaki 2 bin yıllık anıt mezar! Üzerindeki yazılar dikkat çektiBursa'da tarlaların ortasındaki 2 bin yıllık anıt mezar! Üzerindeki yazılar dikkat çekti

Bir süre çapa yapan ve yağış başlaması üzerine ağacın altına sığınan Salih Yörük, eşi Ayşen Yörük (38) oğlu Hasan Yörük (17) kayınpederi Hamza Kundakçı (70), kayınvalidesi Hatice Kundakçı (65), kayınbiraderi Hüseyin Kundakçı (38) ve akrabası Fatma Yörük, yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.

ŞANS ESERİ YILDIRIMDAN KURTULDU, AİLESİNİN HAYATA TUTUNMASINI SAĞLADI

Bu sırada yürüme engelli olduğu için traktör römorkunun içinde bekleyen Arda Yörük (12), olaydan şans eseri yara almadan kurtuldu. Anne, baba ve yakınlarının yaralandığını gören Arda Yörük, yanındaki telefonla 112 Acil Sağlık ekiplerini arayıp durumu bildirdi.

Ekiplere bulunduğu yerin adresini ve sağlık durumlarını aktaran Yörük, soğukkanlılıkla bölgeye ulaşmalarını bekledi. Bölgede yoğun sağanak yağışın ardından yol şartlarının kötü olması nedeniyle sağlık ekipleri olay yerine ulaşamadı. Çal Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli Baklançakırlar arazöz ekibi, sağlık personelleriyle birlikte zorlu arazi koşullarında olay yerine ulaştı.

Yaralılar, AFAD ekipleri tarafından tahliye edilerek ambulanslarla Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren yaralılardan Salih Yörük ve kayınvalidesi Hatice Kundakçı'nın hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

"O ANLARDA ÇOK KORKTUM"

Anne, baba ve ağabeyi ağır yaralanan Arda Yörük üzücü bir olay yaşadıklarını belirterek, "Sabah erken saatlerde tarlamıza kekik çapası yapmak için gitmiştik. Bir anda yağmur başlayınca ben traktörün römorkunda beklemeye başladım. Annem babam ve yanındakiler ağacın altında bekliyordu. Bu sırada yıldırım düştü. Bir anda yere yığıldılar. Ben de hemen sağlık ekiplerini aradım ve yardım istedim. Acil durum olduğunu söyledim. Bulunduğumuz yeri tarif ettim. O anlarda çok korktum. Bir yandan korkarken bir yandan da telefondan yardım istedim. Sağlık ekipleri geldi ve bize yardım etti" dedi.

İŞ ARKADAŞINA ARAZÖZLE ULAŞTI

Sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşmasını sağlayan arazöz şoförü Tefik Köse ise, "Tarlaya vardığımızda herkes yerde yatıyordu. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yerinde yaparak yaralıları bölgeden tahliye ettik. Yaralılardan birisi benim iş arkadaşımdı. İnşallah herkesin sağlık durumu iyi olur" diye konuştu. (DHA)

196b6fc967f6d94f99864fef0a839f87

bf0369404bd1dea803d261cbca44de80

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileriEvinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileri
Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı
Mucize kurtuluş! O anlar kameradaMucize kurtuluş! O anlar kamerada
Anahtar Kelimeler:
Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Oğlunun sözlerine yorum yağdı

Oğlunun sözlerine yorum yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Aleyna'nın annesinden bikinili paylaşım

Aleyna'nın annesinden bikinili paylaşım

Para karşılığı ilişki yaşadığını öne sürmüştü! Ağlayarak savunma yaptı

Para karşılığı ilişki yaşadığını öne sürmüştü! Ağlayarak savunma yaptı

Normalleşmede kritik gün! Pazar günü yasağı kalkacak mı?

Normalleşmede kritik gün! Pazar günü yasağı kalkacak mı?

Tarihi Galata Kulesi'nde intihar girişimi! Birden aşağıya atladı

Tarihi Galata Kulesi'nde intihar girişimi! Birden aşağıya atladı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

AFAD: Merkez üssü Kartal, şiddeti 3,9

AFAD: Merkez üssü Kartal, şiddeti 3,9

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! İğrenç olay kamerada

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! İğrenç olay kamerada

Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme

Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme

Prof. Dr. Ceyhan'dan 4'üncü dalga uyarısı: Kaçınılmaz olur

Prof. Dr. Ceyhan'dan 4'üncü dalga uyarısı: Kaçınılmaz olur

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.