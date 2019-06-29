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Kelebekler vadisinde mahsur kalan tatilciyi JAK ve AKUT kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 22:04 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki, Kelebekler Vadisi’nde uçurumda mahsur kalan tatilci JAK ve AKUT ekipleri tarafında yaklaşık 4 saatte kurtarıldı.Olay, Faralya Mahallesi’ndeki Kelebekler Vadisi’nde meydana geldi.

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki, Kelebekler Vadisi’nde uçurumda mahsur kalan tatilci JAK ve AKUT ekipleri tarafında yaklaşık 4 saatte kurtarıldı.
Olay, Faralya Mahallesi’ndeki Kelebekler Vadisi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Marmaris’ten tatil için Fethiye’ye gelen Mert Küçükbaycan (20) , Faralya Mahallesi hisar mevkisinden Kelebekler Vadisi’ne patika yoldan yürüyüşe başladı. Sarp kayalıklardan tek başı inişe geçen Küçükbaycan, bir süre sonra yürüdükten sonra dengesini kaybederek kayalıklarda düştü. Düştüğü yerden çıkamayan Küçükbaycan’ın 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler kayalıklarda mahsur kalan Küçükbaycan’ı, iple kurtarma istasyonu kurarak yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu kurtardı.

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