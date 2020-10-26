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Kelimelerle beynimizi programlıyoruz

EĞİTİM HABERLERİ  | 26.10.2020 13:45 | Son Güncelleme

Hafıza ve konsantrasyon becerilerini geliştirmeye yönelik tavsiyeler veren Eğitimci Abdulkadir Özbek, kelimelerin zihnimizi etkilediği konusunda açıklamalar yaptı.

Kelimelerle beynimizi programlıyoruz

Son zamanlarda bir çok kişinin hafızasından şikayet ettiğini, işlerine veya derslerine konsantre olmakta zorlandığını işitmişsinizdir. Belki bu noktada sıkıntı çeken kişilerden biri de sizsiniz. Peki bizler devamlı olarak kendimize veya başkalarına hafızam git gide kötüye gidiyor, tanıştığım insanların isimlerini birkaç saniye sonra unutuveriyorum ya da bu dersleri, bu kitapları kafam bir türlü almıyor dediğimizde hafıza ve konsantrasyon becerilerimizde ne gibi olumsuzluklara sebep oluyoruz hiç düşündük mü?

AĞZIMIZDAN ÇIKAN KELİMELER KULAĞIMIZDAN GİRER VE BEYNİMİZİ PROGRAMLAR

Hafıza ve konsantrasyon becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız atmanız gereken ilk adım olumlu tutum sahibi olmaktır. Eğer sizler devamlı olarak yapamıyorum, başaramıyorum veya hafızam git gide kötüye gidiyor derseniz tabiri caizse beyninizin kapılarını kapatırsınız ve bilgi oradan girmekte zorlanır. Etkin bir hafıza için yapılması gereken ilk şey bu tarz sözcükleri kullanmamaktır. Kullandığımız kelimelerin insan beyni ve psikolojisi üzerinde tahmin edilenden çok daha büyük bir etkisi vardır. Hatta atalarımız kelimelerin ne kadar etkili olduğunu daha iyi anlamamız için “Bir adama kırk gün deli dersen delirir” sözüyle bu durumu yıllar yıllar önce tescil etmiştir. Gerçekten kendisine ve başkalarına bu tarz sözcükler söyleyen kişilerin bunları söyleye söyleye bu duruma git gide inandıkları ve bir süre sonra durumu tersine çevirmek için adım atmayı bıraktıklarını görürsünüz. İnsanlar günlük hayatta belki masumane bir biçimde sonunu düşünmeden bu tarz kelimeleri rahatlıkla sarf edebiliyor ancak farkında olmadan bu sözcükler inançlara dönüşerek onların hayatlarını çok olumsuz etkiliyor ve onları atalete sürüklüyor.

Özellikle anne babaların çocuklarına karşı çok fazla söylediği tembel, aptal, geri zekalı vb. sözcükler onların özgüvenlerinin ve öz yeterliliklerinin yok olmasına sebep oluyor.

Niyet iyi olsa bile söylenen bu tarz sözcükleri ben birer kurşuna benzetiyorum. Ebeveynlerden de bu tarz olumsuz sözcükler ağızlarından çıkacağı anda o sözcüğü bir kurşuna benzetmelerini, o kurşunun çocuklarının özgüvenini nişan aldığını ve özgüvenlerini öldürmek için büyük bir darbe vuracağını hayal etmelerini istiyorum. Bu tarz sözcükleri ne kadar çok kullanırsanız çocuklarınızın özgüvenleri o kadar hızla yok olacak ve özgüvenin temelinde bulunan yapabilirim duygusu o kadar hızlı tahrip olacaktır.

PEKİ NE YAPMALI?

Hafıza performansını ve özgüveni olumsuz etkileyen sözcükler kullanmayı bir an önce bırakmalı ve hafızamızı kuvvetlendiren besinler alarak, hafıza ve konsantrasyon becerilerimizi kuvvetlendirecek oyunlar oynayarak, uyku düzenimize dikkat ederek, insanlara isimlerini sorarken hafızamıza hızlıca kaydedeceğimize dair inançla sorarak, kendimize devamlı hafızamızın git gide kuvvetlendiğine dair mesajlar vermeli, beynimizi olumlu düşüncelerle ve uygulamalarla programlamalıyız.
Olumlu tutum sahibi olarak kendinize ve çocuklarınıza karşı kullandığınız güzel sözcüklerin zihinsel performansını ne kadar hızla artıracağını deneyerek görmeye var mısınız?

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