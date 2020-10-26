Kelimelerle beynimizi programlıyoruz

Son zamanlarda bir çok kişinin hafızasından şikayet ettiğini, işlerine veya derslerine konsantre olmakta zorlandığını işitmişsinizdir. Belki bu noktada sıkıntı çeken kişilerden biri de sizsiniz. Peki bizler devamlı olarak kendimize veya başkalarına hafızam git gide kötüye gidiyor, tanıştığım insanların isimlerini birkaç saniye sonra unutuveriyorum ya da bu dersleri, bu kitapları kafam bir türlü almıyor dediğimizde hafıza ve konsantrasyon becerilerimizde ne gibi olumsuzluklara sebep oluyoruz hiç düşündük mü?

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Hafıza ve konsantrasyon becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız atmanız gereken ilk adım olumlu tutum sahibi olmaktır. Eğer sizler devamlı olarak yapamıyorum, başaramıyorum veya hafızam git gide kötüye gidiyor derseniz tabiri caizse beyninizin kapılarını kapatırsınız ve bilgi oradan girmekte zorlanır. Etkin bir hafıza için yapılması gereken ilk şey bu tarz sözcükleri kullanmamaktır. Kullandığımız kelimelerin insan beyni ve psikolojisi üzerinde tahmin edilenden çok daha büyük bir etkisi vardır. Hatta atalarımız kelimelerin ne kadar etkili olduğunu daha iyi anlamamız için “Bir adama kırk gün deli dersen delirir” sözüyle bu durumu yıllar yıllar önce tescil etmiştir. Gerçekten kendisine ve başkalarına bu tarz sözcükler söyleyen kişilerin bunları söyleye söyleye bu duruma git gide inandıkları ve bir süre sonra durumu tersine çevirmek için adım atmayı bıraktıklarını görürsünüz. İnsanlar günlük hayatta belki masumane bir biçimde sonunu düşünmeden bu tarz kelimeleri rahatlıkla sarf edebiliyor ancak farkında olmadan bu sözcükler inançlara dönüşerek onların hayatlarını çok olumsuz etkiliyor ve onları atalete sürüklüyor.