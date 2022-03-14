Kelle paça çorbasının bu faydasını duymamıştınız!

Kelle paça çorbası Türk mutfağında oldukça tercih edilen çorbalar arasında. Hayvanların sakatatlarından elde edilen kelle paça çorbası özellikle kış aylarında hastalıklardan korunmak adına sıklıkla tüketiliyor. İçerisinde bulunan kolajen, vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini koruyarak güçlendiriyor. Kemiklerin ve kasların kuvvetli olmasını sağlıyor. Kansere karşı savaşıyor. Cildin daha genç görünmesini sağlıyor.

GENÇ GÖRÜNÜM ELDE EDİLMESİNDE YARDIMCI OLUYOR

Diyetisyen Eda Ünal, kelle paça çorbasının daha genç bir görünüm elde edilmesinde etkili olduğunu söyleyerek, ”Genellikle dana, kuzu, koyun gibi büyük baş ve küçük baş hayvanların sakatatlarından hazırlanıyor bu çorba. Özellikle gribal enfeksiyonlarda sıklıkla kullanılıyor. Bunun dışında kas yırtılmalarında kemik sağlığında kırıklarda ve çeşitli ortopedik rahatsızlıklarda kelle paça çorbasından sıklıkla yararlanılıyor. İçerisindeki kollajen içeriği dışında da magnezyum, kalsiyum fosfor gibi mineraller içermesinde dolayı hızlı bir şekilde iyileşmeye yardımcı oluyor. Bu özelliği dışında cilt, tırnak ve saç sağlığına yarar sağlamaktadır. Özellikle cildin elastikiyetini arttırarak daha genç bir görünüm elde edilmesini yardımcı oluyor. Aynı zamanda tırnakların daha hızlı uzayıp güçlü olmasına ve saçlarında daha hızlı uzamasında oldukça etkili’’ şeklinde konuştu.

KALP VE DAMAR HASTALIKLARI OLANLARA ÖNERİLMİYOR

Diyetisyen Ünal, kalp ve damar rahatsızlığı olanlara bu çorbayı önermediklerini belirterek, “Bunun yanında çocuklarda da kemik gelişiminde oldukça yarar sağlıyor. Yüksek kalorili ve yağlı bir yiyecek olduğu için kilo almak isteyen danışanlarımıza porsiyon kontrolüne uyarak öneriyoruz. Kalp ve damar rahatsızlığı olanlar kolesterol rahatsızlığı olanları kelle paça gibi yağlı bir çorbayı önermiyoruz. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için yanında sirke, limon kullanımı ile antioksidan özelliğini arttırmak mümkündür. Paça çorbası yanında limonlu yeşillik tüketimi demir emilimini arttırarak kan değerlerinin iyileşmesine yardımcı olur. Besinlerle destek vererek cildin daha aydınlık genç görünmesini sağlayabiliriz’’ diye konuştu.



