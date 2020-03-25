Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, corona virüs tedbirleri kapsamında, federasyon olarak Türkiye genelinde mezbahalarda çok titiz dezenfekte çalışması yaptıklarını söyledi. Her mezbahada veteriner hekimler gözetiminde yapılan kesimden sonra koronavirüs tedbirlerinin uygulandığını aktaran Yardımcı, Türkiye'nin, aldığı tedbirlerle dünyaya örnek olduğunu vurguladı.

Herkesin el ele vererek sürecin aşılabileceğine değinen Yardımcı, "Koronavirüsten sonra kelle paça ve ciğer satışlarında çok artış oldu. Lokantaların yanı sıra vatandaşımız da çok talep ediyor. Kendimiz de evde yapıyoruz. İçine bazen beyin, işkembe de katılıyor" diye konuştu.

Talebin artışında uzman açıklamalarının da etkili olduğuna işaret eden Yardımcı, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde kelle paçanın önemli olduğunu ifade etti.

Yardımcı, özellikle kemik erimesi olanların kelle paçayı tercih ettiğini belirterek, "Kelle paça eklemlere, soğuk algınlığına iyi geliyor, bağışıklık sistemini destekliyor. Sağlıklı beslenerek koronavirüse karşı savaş verelim. 'Ben kelle paça yedim, bir şey olmaz.' demeyin sakın. Devletimizin aldığı tüm tedbirlere uyalım. İnsan sağlığı çok önemli." ifadelerini kullandı.