Kelliği tarihe gömecek formül! Saç dökülmesi sorunu olanlar dikkat, tek damlası saç köklerini güçlendiriyor

Genetik yapı, saç derisinde ter ile yağ birikmesi, beslenme düzensizliği, stres, mevsimsel geçiş dönemleri ve kimyasal maddelerin aşırı tüketimi saç dökülmesine neden oluyor. Uzmanlar, 50 ve 100 adet arasındaki dökülen saç sayısının normal olduğunu belirtiyor. Zamana karşı yenilen ve hızla seyrekleşmeye başlayan saçlar için mucize formül açıklandı. İşte, saç dökülmesi sorununa iyi gelen bitkiler...

KARANFİL SUYU KÜRÜ

Karanfil B6, A ve E vitamini yönünden zengindir. E vitamini saç köklerini doğal yollardan besler ve daha gür olmalarını sağlar. Karanfil kürü ile saçlarınıza bakım yapabilirsiniz.

İşte mucize etkisi ile bilinen karanfil kürünün uygulanışı:

Bir bardak suyun içerisine 15 adet karanfil atın.

15 dakika kaynattıktan sonra ağzı kapalı bir kavanoza koyarak soğumasını bekleyin.

Bu karışımdan elde edilen karanfil suyunu bir sprey şişesine koyup karıştırın.

Bir hafta süresince seyrekleşme probleminin görüldüğü alana kökten uca uygulayın. Bir haftanın sonunda toplamda bir ay olmak üzere iki günde bire çıkarabilirsiniz.

SOĞAN SUYU KÜRÜ

Soğan suyu, saç ve kıl köklerini hızla uzatır. İçeriğindeki sülfür bu açıdan son derece faydalıdır.