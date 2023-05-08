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Kemal Derviş öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Kemal Derviş kimdir, kaç yaşındaydı?

08.05.2023 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemal Derviş öldü mü, neden öldü gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Eski milletvekili ve ekonomiden sorumlu devlet bakanı Kemal Derviş'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanlığı görevinde de bulunan Derviş, bu görevlerde bulunan tek Türk olmuştu. Peki, Kemal Derviş öldü mü, neden öldü? Kemal Derviş kimdir, kaç yaşındaydı? İşte hakkında tüm merak edilenler...

Kemal Derviş öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Kemal Derviş kimdir, kaç yaşındaydı?

Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş'in 74 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Bu üzücü haberin ardından Kemal Derviş öldü mü, neden öldü? Kemal Derviş kimdir, kaç yaşındaydı? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanlığı görevinde bulunan tek Türk olan Kemal Derviş hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...

KEMAL DERVİŞ KİMDİR?

Babası Türk, annesi Alman'dır. İngiltere'de Londra Ekonomi Okulundan ekonomi alanında lisans ve lisansüstü derecelerini aldıktan sonra ABD'nin Princeton Üniversitesinde doktorasını yaptı.

1973-77 yılları arasında ODTÜ ve Princeton Üniversitesinde ekonomi alanında ders verdikten sonra, 1977'de Dünya Bankasına girdi. Bu kurumda 1996 yılında Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu başkan yardımcılığına yükseldi.

Kasım 2000 ve Şubat 2001'de yaşanan iki mali krizin ardından Türkiye'ye davet edildi. 22 yıldır sürdürdüğü Dünya Bankasındaki görevinden ayrılarak 13 Mart 2001 tarihinde Bülent Ecevit Hükûmeti'nde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlendi.2002 Ağustos ayında başbakan yardımcısı Devlet Bahçeli ile görüş ayrılığına düşerek görevinden istifa etti. İsmail Cem, Zeki Eker ve Hüsamettin Özkan ile birlikte Yeni Türkiye Partisi'nin kuruluş çalışmalarına katıldı. Ancak bu partiye katılmayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayı oldu.

3 Kasım 2002 seçimlerinde CHP'den İstanbul milletvekili seçildi. 9 Mayıs 2005 tarihinde milletvekilliğinden istifa ederek Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) başkanlığı görevine atandı. 2009 yılında bu görevi Yeni Zelanda'nın eski başbakanı Helen Clark'a devretti.


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