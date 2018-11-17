Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylara 'bekleyin' uyarısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki görüşmenin ardından iki parti arasında çeşitli temaslar kurulmaya başlarken, sürecin CHP’den aday adayı olmak için başvuruda bulunmak isteyenleri de etkilediği ifade edildi.

"BİRAZ BEKLEYİN"



Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre , görüşmenin ardından CHP’den belediye başkanı aday adayı olmak isteyen bazı sendika temsilcileri ve kamu görevlileriyle CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirdiği görüşmede Kılıçdaroğlu’nun İYİ Parti ittifakına ilişkin ipuçları verdiği ve “Biraz bekleyin. Görüşmeler Aralık ayına kadar netleşir. Adaylık başvurusu için bu görüşmelerin netleşmesinde fayda var” dediği öğrenildi.

Yüksek Seçim Kurulu takvimine göre kamu görevlilerinin aday adaylığı için en geç 1 Aralık’a kadar görevinden istifa etmesi gerekiyor.



