HABER

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylara 'bekleyin' uyarısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.11.2018 08:33 | Son Güncelleme

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun CHP’den bazı büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerinden aday olmak isteyen bazı kamu görevlileri ve sendika temsilcilerine İYİ Parti’yle yapılacak ittifaka ilişkin ipuçları verdiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun aday olmak isteyen bazı kişilere, 'Görüşmeler Aralık ayına kadar netleşir. Adaylık başvurusu için bu görüşmelerin netleşmesinde fayda var' dediği öne sürüldü.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylara 'bekleyin' uyarısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki görüşmenin ardından iki parti arasında çeşitli temaslar kurulmaya başlarken, sürecin CHP’den aday adayı olmak için başvuruda bulunmak isteyenleri de etkilediği ifade edildi.

"BİRAZ BEKLEYİN"

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre , görüşmenin ardından CHP’den belediye başkanı aday adayı olmak isteyen bazı sendika temsilcileri ve kamu görevlileriyle CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirdiği görüşmede Kılıçdaroğlu’nun İYİ Parti ittifakına ilişkin ipuçları verdiği ve “Biraz bekleyin. Görüşmeler Aralık ayına kadar netleşir. Adaylık başvurusu için bu görüşmelerin netleşmesinde fayda var” dediği öğrenildi.

Yüksek Seçim Kurulu takvimine göre kamu görevlilerinin aday adaylığı için en geç 1 Aralık’a kadar görevinden istifa etmesi gerekiyor.


Yeni iPad Pro Türkiye’de satışa sunuldu! İşte fiyatı...Yeni iPad Pro Türkiye’de satışa sunuldu! İşte fiyatı...
Uğur Dündar, Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'na ne söyleyeceğini açıkladıUğur Dündar, Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'na ne söyleyeceğini açıkladı
Sofuoğlu 'Spor Bakanı' olacağı iddialarını cevapladı: Öyle bir hayalim yokSofuoğlu 'Spor Bakanı' olacağı iddialarını cevapladı: Öyle bir hayalim yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Kemal Kılıçdaroğlu İYİ parti

En Çok Okunan Haberler

ABD, BM'nin Golan kararına ilk kez 'hayır' dedi

ABD, BM'nin Golan kararına ilk kez 'hayır' dedi

Katil zanlısından kan donduran yanıt: Zevkten öldürdüm

Katil zanlısından kan donduran yanıt: Zevkten öldürdüm

Fatih Altaylı'dan Mansur Yavaş bombası: Kusura bakmasın! Yayınlıyorum

Fatih Altaylı'dan Mansur Yavaş bombası: Kusura bakmasın! Yayınlıyorum

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Seda Akgül'den ilginç paylaşım 'Çirkin ya da yaşlı deyin. Ev halim böyle'

Seda Akgül'den ilginç paylaşım 'Çirkin ya da yaşlı deyin. Ev halim böyle'

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süleyman Soylu'ya şok tepki! '400 kişiyle koridorları işgal etti'

Süleyman Soylu'ya şok tepki! '400 kişiyle koridorları işgal etti'

Abdullah Gül'ün annesi ameliyat oldu

Abdullah Gül'ün annesi ameliyat oldu

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Uğur Dündar, Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'na ne söyleyeceğini açıkladı

Uğur Dündar, Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'na ne söyleyeceğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme!

CHP'den Öztürk Yılmaz kararı

CHP'den Öztürk Yılmaz kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.