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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan KKTC ziyareti! 'Hayatımızın en zor günlerinden biri bugün olacak'

16.03.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti. Depremden etkilenen Adıyaman'da hayatını kaybeden öğrencilerin aileleriyle görüşecek olan Kılıçdaroğlu, "Selvi Hanım ve benim için, hayatımızın en zor günlerinden biri bugün olacak" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan KKTC ziyareti! 'Hayatımızın en zor günlerinden biri bugün olacak'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen Adıyaman'da hayatını kaybeden öğrencilerin aileleriyle görüşmek üzere eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Adıyaman İsias Otel'de enkaz altında kalarak hayatını kaybeden KKTC'li öğrencilerin aileleriyle görüşeceğini belirtti.

'HAYATIMIZIN EN ZOR GÜNLERİNDEN BİRİ BUGÜN OLACAK'

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Selvi Hanım ile az önce KKTC’ye geldik. Yavru vatanın çığlığına sessiz kalınmayacak. Selvi Hanım ve benim için, hayatımızın en zor günlerinden biri bugün olacak." ifadelerini kullandı.

Adıyaman'daki İsias Otel'de çoğunluğu kolej voleybol takımlarındaki öğrenciler olmak üzere 35 KKTC vatandaşı hayatını kaybetmişti.

AA

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