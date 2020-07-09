HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 'kurultay' mektubu

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 'kurultay' mektubu

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.07.2020 15:40 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi parti liderlerine gönderdiği mektupta, Sağlık Bakanlığının da olumlu görüş belirtmesi üzerine 37. Olağan Kurultayı toplama kararı aldıklarını kaydederek, "Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak gerçekleştirmek zorunda olduğumuz kurultayımıza sizleri davet edemiyor olmaktan büyük üzüntü duyuyorum" ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 'kurultay' mektubu

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kemal Kılıçdaroğlu, 25-26 Temmuz'da yapılacak 37. Olağan Kurultay öncesi, 24 ayrı siyasi partinin liderlerine mektup gönderdi.

Mektupta, 28-29 Mart'ta gerçekleştirmeyi planladıkları 37. Olağan Kurultay'ı, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle ileri bir tarihte yapmak üzere iptal ettiklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Ülkemizde salgının etkisinin yavaşlamaya başlamasıyla, Yüksek Seçim Kurulunun siyasi parti kongrelerinin yapılabileceğine yönelik kararı sonrası, Sağlık Bakanlığı'nın da (Kovid-19 kapsamında alınması gereken tedbirlerle) kurultayımızın gerçekleşmesi yönünde olumlu görüş belirtmesi üzerine, 37. Olağan Kurultay'ımızı toplama kararı aldık." bilgisini paylaştı.

Kılıçdaroğlu, mektubunda şunları kaydetti:

"Açık havada ve seyircisiz olarak, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde Bilkent Odeon'da 37. Olağan Kurultay'ımızı gerçekleştireceğiz. Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak gerçekleştirmek zorunda olduğumuz kurultayımıza sizleri davet edemiyor olmaktan büyük üzüntü duyuyorum. Ülkemizin ve tüm dünyanın bir an evvel bu zorlu süreci geride bırakarak normale dönmesini umuyor, sizlere sağlık ve esenlikler diliyorum."

AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü çift tatilde! Ünlü çift tatilde!
Kemal Kılıçdaroğlu'dan 'İstanbul Sözleşmesi' mesajıKemal Kılıçdaroğlu'dan 'İstanbul Sözleşmesi' mesajı
Aks nedir, nasıl kırılır?Aks nedir, nasıl kırılır?

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta hareketli dakikalar! Polis caddeyi trafiğe kapattı

Beşiktaş'ta hareketli dakikalar! Polis caddeyi trafiğe kapattı

Yürekleri dağlayan feryad: Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor

Yürekleri dağlayan feryad: Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

Uçağı görünce Sağlık Bakanlığı'na sordu!

Uçağı görünce Sağlık Bakanlığı'na sordu!

Sakarya'da şiddetli patlama! Acı haber geldi

Sakarya'da şiddetli patlama! Acı haber geldi

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

İlginizi Çekebilir

AK Parti sıralarında sanki FETÖ'nün ruhu dolaşıyor

AK Parti sıralarında sanki FETÖ'nün ruhu dolaşıyor

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Demirtaş: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum

Demirtaş: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum

Soyer'den 'İzmir'e özgü bayrak ve para' açıklaması

Soyer'den 'İzmir'e özgü bayrak ve para' açıklaması

Saygı Öztürk'ten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt

Saygı Öztürk'ten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt

Diğer Haberler
Abdulkadir Selvi'den flaş Ayasofya iddiası! Selvi, sosyal medyada gündem oldu

Abdulkadir Selvi, sosyal medyada gündem oldu

Bahçeli'den Sakarya'daki patlamayla ilgili açıklama

Bahçeli: Sakarya'daki olay milletimizi derinden üzmüştür

Kemal Kılıçdaroğlu'dan 'İstanbul Sözleşmesi' mesajı

Kemal Kılıçdaroğlu'dan 'İstanbul Sözleşmesi' mesajı

İBB'de tartışma yaratan atama! İmamoğlu'ndan Can Akın Çağlar açıklaması

İmamoğlu'ndan İBB'deki tartışma yaratan atamayla ilgili açıklama

MHP Genel Başkanı Bahçeli’den teşkilatlara genelge

Bahçeli’den teşkilatlara genelge

Numan Kurtulmuş'tan son dakika Ayasofya ve anket sonucu açıklaması

AK Parti'den Ayasofya ve anket sonucu açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.