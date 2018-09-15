Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce nikahta buluştu! Yan yana oturup sohbet ettiler

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in kızı Side Bozbey’in TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen nikahına CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Faruk Çelik, eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Nikahta bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve İnce ikilisi yan yana oturarak sohbet etti. Side Bozbey’in nikah şahitliğini Kılıçdaroğlu, Çelik ve İnce yaparken, evlilik cüzdanını Side Bozbey’e, Kılıçdaroğlu takdim etti. Nikahı kıyan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Side Bozbey’e imza attıkları kalemi hediye ederken damat Mert Can Gürer’e ise ev anahtarlığı hediye etti. Nikah sonunda toplu fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu ve İnce salondan ayrıldı.
Evlilik cüzdanını gelin Side Bozbey’e takdim ederken Belediye Başkanına espri yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sayın Başkan damat beye evin anahtarını teslim ettin ama o hikaye asıl olan evin tapusu. Bizde evin tapusunu da evin hanımına verelim. Sizlere ömür boyu mutluluklar diliyorum. Arada bir tartışacaksınız biliyorum ama gönlünüzü hiçbir zaman kırmayın, birbirinize saygılı olun. Bu Türkiye’ye hayırlı evlatlar verin. Siz mutlu olduğunuz sürece bu masanın etrafında olan herkes de mutlu olacaktır" diye konuştu. (İHA)
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