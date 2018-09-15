HABER

Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce nikahta buluştu! Yan yana oturup sohbet ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 23:46 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in kızının nikahında buluştu. Yan yana oturan Kılıçdaroğlu ve İnce aralarında sohbet etti.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce nikahta buluştu! Yan yana oturup sohbet ettiler

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in kızı Side Bozbey’in TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen nikahına CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Faruk Çelik, eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

YAN YANA OTURARAK SOHBET ETTİLER

Nikahta bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve İnce ikilisi yan yana oturarak sohbet etti. Side Bozbey’in nikah şahitliğini Kılıçdaroğlu, Çelik ve İnce yaparken, evlilik cüzdanını Side Bozbey’e, Kılıçdaroğlu takdim etti. Nikahı kıyan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Side Bozbey’e imza attıkları kalemi hediye ederken damat Mert Can Gürer’e ise ev anahtarlığı hediye etti. Nikah sonunda toplu fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu ve İnce salondan ayrıldı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN BELEDİYE BAŞKANINA ESPRİ

Evlilik cüzdanını gelin Side Bozbey’e takdim ederken Belediye Başkanına espri yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sayın Başkan damat beye evin anahtarını teslim ettin ama o hikaye asıl olan evin tapusu. Bizde evin tapusunu da evin hanımına verelim. Sizlere ömür boyu mutluluklar diliyorum. Arada bir tartışacaksınız biliyorum ama gönlünüzü hiçbir zaman kırmayın, birbirinize saygılı olun. Bu Türkiye’ye hayırlı evlatlar verin. Siz mutlu olduğunuz sürece bu masanın etrafında olan herkes de mutlu olacaktır" diye konuştu. (İHA)

PARTNERGözleri hiç değişmemiş!Gözleri hiç değişmemiş!
Dondurma festivali sona erdi - YenidenDondurma festivali sona erdi - Yeniden
Adana'da kontrolden çıkan araç kafeye daldı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı!Adana'da kontrolden çıkan araç kafeye daldı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu muharrem ince nikah

En Çok Okunan Haberler

İlk bedelli askerler birliklerine teslim oldu! Onları bu cümleyle karşıladılar

İlk bedelli askerler birliklerine teslim oldu! Onları bu cümleyle karşıladılar

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!

Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!

Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor

Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alaattin Çakıcı’ya sahte sağlık raporu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Alaattin Çakıcı’ya sahte sağlık raporu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Adana'da kontrolden çıkan araç kafeye daldı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı!

Adana'da kontrolden çıkan araç kafeye daldı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı!

Sosyal medyada gündem olan Sakarya'daki lokantanın sahibi konuştu

Sosyal medyada gündem olan Sakarya'daki lokantanın sahibi konuştu

Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

"Mezarlıkta terörist cenazesi istemiyoruz" tepkisi

"Mezarlıkta terörist cenazesi istemiyoruz" tepkisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.