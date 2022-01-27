Kemal Kılıçdaroğlu yumruklu saldırıya uğramıştı! "Elimde sinek vardı, elimi ovuştururken..."

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın, Çubuk'ta 21 Nisan 2019'da düzenlenen cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik protestolarla başlayan olaylar çıktı. Bu sırada kalabalıktaki bazı kişiler Kılıçdaroğlu'na tekme ve yumruk savurdu. Osman Sarıgün’ün attığı yumruk Kılıçdaroğlu'nun yüzüne isabet ederken, o anlar kameralara yansıdı. Daha sonra bir eve sığınan Kılıçdaroğlu, güvenlik güçleri tarafından zırhlı araçla bölgeden uzaklaştırıldı. Olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 36 kişi hakkında dava açıldı.

'YANLIŞLIKLA VURDUM'

Çubuk 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 36 sanıklı davanın bugün görülen duruşmasına sanıklar, bazı CHP'li milletvekilleri ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan sanıklardan Ramazan Onbaşı, olay günü CHP'li Levent Gök'e vurma niyetinin olmadığını ileri sürerek, "Kalabalıkta sıkıştığım için elimi yukarı kaldırdım. Elimde sinek vardı, elimi ovuştururken kendisine yanlışlıkla vurdum" dedi.

Akli yönden kısıtlı olduğu belirtilen Onbaşı, olay anına ilişkin görüntülerin izletilmesi üzerine, "Görüntülerdeki kişi benim. Ben Levent Gök ile fotoğraf çektirmek için yanına gittim, bir anı olsun diye" ifadesini kullandı.

'KİMSEYİ TAHRİK ETMEDİM'

Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün de olay anında kalabalığı tahrik ettiği iddiasıyla ilgili, "Benim kimseyi tahrik etme niyetim yoktu. Kimseyi tahrik etmedim" dedi. Hakimin, "'Bizim askerlerimizi öldüren suçlu o' ifadesiyle neyi amaçlıyorsun?" sorusunu Sarıgün, "Ben öyle bir şey demedim" diyerek cevapladı.

KORUMA MÜDÜRÜ: GÜVENLİK TEDBİRLERİ YETERSİZDİ

Sanık beyanlarının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski koruma müdürü Koray Aslan tanık olarak dinlendi. Şehit bilgisini bir gün önce aldıklarını ve ertesi gün Koruma Şubeyi arayarak, Kılıçdaroğlu'nun cenazeye katılacağı bilgisini verdiklerini ifade eden Aslan, "Kolluk kuvvetleri yeterince müdahale etmedi. Etrafımızda 20- 30 jandarma olsa böyle olaylar yaşanmayacaktı. Bu olay sıradan kalabalığın planlayacağı bir olay değil. Bu planlanmış bir olay. Biz nereye gitsek takip ediyorlardı" dedi.

Mahkeme heyeti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in görevsizlik kararı verilerek dosyanın ağır cezaya gönderilmesi talebini reddedip, duruşmayı erteledi.

DHA



