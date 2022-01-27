HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kemal Kılıçdaroğlu yumruklu saldırıya uğramıştı! "Elimde sinek vardı, elimi ovuştururken..."

Kemal Kılıçdaroğlu yumruklu saldırıya uğramıştı! "Elimde sinek vardı, elimi ovuştururken..."

27.01.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019'da Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde yumruklu saldırıya uğramıştı. Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün, duruşmada, "Benim kimseyi tahrik etme niyetim yoktu. Kimseyi tahrik etmedim" dedi. Sanıklardan Ramazan Onbaşı ise, olay günü CHP'li Levent Gök'e vurma niyetinin olmadığını ileri sürerek, "Kalabalıkta sıkıştığım için elimi yukarı kaldırdım. Elimde sinek vardı, elimi ovuştururken kendisine yanlışlıkla vurdum" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu yumruklu saldırıya uğramıştı! "Elimde sinek vardı, elimi ovuştururken..."

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın, Çubuk'ta 21 Nisan 2019'da düzenlenen cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik protestolarla başlayan olaylar çıktı. Bu sırada kalabalıktaki bazı kişiler Kılıçdaroğlu'na tekme ve yumruk savurdu. Osman Sarıgün’ün attığı yumruk Kılıçdaroğlu'nun yüzüne isabet ederken, o anlar kameralara yansıdı. Daha sonra bir eve sığınan Kılıçdaroğlu, güvenlik güçleri tarafından zırhlı araçla bölgeden uzaklaştırıldı. Olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 36 kişi hakkında dava açıldı.

_106567414_aefb6ea5-1ac4-473a-b0d5-e746e71630ce

'YANLIŞLIKLA VURDUM'

Çubuk 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 36 sanıklı davanın bugün görülen duruşmasına sanıklar, bazı CHP'li milletvekilleri ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan sanıklardan Ramazan Onbaşı, olay günü CHP'li Levent Gök'e vurma niyetinin olmadığını ileri sürerek, "Kalabalıkta sıkıştığım için elimi yukarı kaldırdım. Elimde sinek vardı, elimi ovuştururken kendisine yanlışlıkla vurdum" dedi.

Akli yönden kısıtlı olduğu belirtilen Onbaşı, olay anına ilişkin görüntülerin izletilmesi üzerine, "Görüntülerdeki kişi benim. Ben Levent Gök ile fotoğraf çektirmek için yanına gittim, bir anı olsun diye" ifadesini kullandı.

01

'KİMSEYİ TAHRİK ETMEDİM'

Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün de olay anında kalabalığı tahrik ettiği iddiasıyla ilgili, "Benim kimseyi tahrik etme niyetim yoktu. Kimseyi tahrik etmedim" dedi. Hakimin, "'Bizim askerlerimizi öldüren suçlu o' ifadesiyle neyi amaçlıyorsun?" sorusunu Sarıgün, "Ben öyle bir şey demedim" diyerek cevapladı.

1038837157_0_0_3072_1930_1920x0_80_0_0_83779cd6dc97a8b32963bb7cc3b56712

KORUMA MÜDÜRÜ: GÜVENLİK TEDBİRLERİ YETERSİZDİ

Sanık beyanlarının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski koruma müdürü Koray Aslan tanık olarak dinlendi. Şehit bilgisini bir gün önce aldıklarını ve ertesi gün Koruma Şubeyi arayarak, Kılıçdaroğlu'nun cenazeye katılacağı bilgisini verdiklerini ifade eden Aslan, "Kolluk kuvvetleri yeterince müdahale etmedi. Etrafımızda 20- 30 jandarma olsa böyle olaylar yaşanmayacaktı. Bu olay sıradan kalabalığın planlayacağı bir olay değil. Bu planlanmış bir olay. Biz nereye gitsek takip ediyorlardı" dedi.

Mahkeme heyeti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in görevsizlik kararı verilerek dosyanın ağır cezaya gönderilmesi talebini reddedip, duruşmayı erteledi.

DHA

Kemal Kılıçdaroğlu 22:00’de ne açıkladı? Kemal Kılıçdaroğlu bu gece ne söyledi?Kemal Kılıçdaroğlu 22:00’de ne açıkladı? Kemal Kılıçdaroğlu bu gece ne söyledi?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştıSosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştı
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Sosyal medyadan duyurdu! Marmara'ya kar geliyor, iki ihtimal var...Sosyal medyadan duyurdu! Marmara'ya kar geliyor, iki ihtimal var...
Anahtar Kelimeler:
Ankara Kemal Kılıçdaroğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken'in eşi silahlı saldırıda öldü! Olay yerinde ilk müdahale anı

Ece Erken'in eşi silahlı saldırıda öldü! Olay yerinde ilk müdahale anı

Ece Erken'e ulaşamadı canlı yayında son sözlerini açıkladı

Ece Erken'e ulaşamadı canlı yayında son sözlerini açıkladı

Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı

Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı

Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili kan donduran detaylar

Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili kan donduran detaylar

Tapuda yeni dönem! Türkiye genelinde yaygınlaşacak…

Tapuda yeni dönem! Türkiye genelinde yaygınlaşacak…

Yetkililer de şaşkına döndü: İlk defa karşılaşıyorum

Yetkililer de şaşkına döndü: İlk defa karşılaşıyorum

İlginizi Çekebilir

İndirimdeyken seneye hazırlık için kar botu modelleri

İndirimdeyken seneye hazırlık için kar botu modelleri

İstanbul'da önceki gece -43 derece ölçüldü!

İstanbul'da önceki gece -43 derece ölçüldü!

Tıraş işlerini evde şipşak halletmek isteyen erkekler...

Tıraş işlerini evde şipşak halletmek isteyen erkekler...

Öğrenciye dayak olayında flaş gelişme: Kanlı kazağımı çıkarıp...

Öğrenciye dayak olayında flaş gelişme: Kanlı kazağımı çıkarıp...

Hemen telefonu bırakın! Cinsel hayatınız tehlikede

Hemen telefonu bırakın! Cinsel hayatınız tehlikede

İşte İstanbul'da son durum! Köprü, otogar, havalimanı...

İşte İstanbul'da son durum! Köprü, otogar, havalimanı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.