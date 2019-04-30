Kemal Kılıçdaroğlu'nun kabulü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kılıçdaroğlu'nun, Işık ve beraberindeki heyeti kabulü, TBMM'deki makamında gerçekleşti.

Öte yandan Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş'ün annesi Münevver Gümüş ve babası Mükremin Gümüş Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek, Çubuk'ta şehit cenazesi sırasında yaşadığı saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

