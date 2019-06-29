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Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 16:45 | Son Güncelleme

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 40'ıncısı düzenlenen Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri, "Dragon" yarışları ile başladı - Erzincan Valisi Ali Arslantaş "Kemaliye, eşsiz doğası ve sahip olduğu özgün kent kimliği ile ilimizin turizme açılan en önemli kapılarından biridir" - Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Ali Coşkun: "Teknoloji yaşama şeklimizi kolaylaştırsa da ne yazık ki toplumu sanallaştırıyor. Sosyal yapımız giderek tehlikelerle karşı karşıya"

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bu yıl 40'ıncısı düzenlenen "Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri", Karasu Nehri üzerinde kanolarla yapılan "Dragon" yarışları ile başladı.

Kemaliye Kaymakamlığı, ilçe belediyesi ve Kemaliye Kalkınma Vakfının (KEMAV) iş birliğinde düzenlenen ve 4 gün sürecek şenliğe, yurt içi ve yurt dışından 15 sporcu katılıyor.

Şenlik kapsamında dünyanın ikinci büyük kanyonu olduğu belirtilen Karanlık Kanyon’dan base jumping (paraşütle yüksek yerden atlama), "wingsuit exit (yarasa kanat)" atlayışları, tekne turu, yamaç paraşütü yarışları da gerçekleştirilecek.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, şenliklerin başlaması dolayısıyla belediye binası önünde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, şenliğin kazasız tamamlanması temennisinde bulundu.

Kemaliye'nin eşsiz doğasıyla şehrin ve bölgenin incisi olduğunu belirten Ali Arslantaş, şunları belirtti:

"Kemaliye, eşsiz doğası ve sahip olduğu özgün kent kimliği ile ilimizin turizme açılan en önemli kapılarından biridir. Yaşamın sonsuz renkleri ve doğanın eşsiz kumaşlarıyla giydirilmiş Kemaliye, sporcularımızın dağ bisikleti, trekking, dağcılık, rafting, kano, yamaç paraşütü gibi birçok sporun yapılabildiği eşsiz bir doğaya sahiptir. Dünyanın birçok ülkesinden ilçemize gelen doğa tutkunu sporcularımız buradan unutulmaz anılarla ayrılıyor."

Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Ali Coşkun da dijital çağa doğru hızlı bir şekilde adım attıklarını anlatarak, "Teknoloji yaşama şeklimizi kolaylaştırsa da, ne yazık ki toplumu sanallaştırıyor. Sosyal yapımız giderek tehlikelerle karşı karşıya. Özellikle elimizden eksik etmediğimiz akıllı telefonların 10 - 20 yıl sonra insanları ne tür hastalıklarla karşı karşıya getireceği meçhul. Bu bakımdan öz değerlerimizi, kültürümüzü yaşama açısından bu şenlikleri fevkalade yerinde buluyorum." dedi.

KEMAV Başkanı İsmail Yücel, ilçedeki Karanlık Kanyon'un giderek daha fazla tanındığını dile getirerek, "Kanyonun üzerine bir gerdanlık gibi asmak istediğimiz, dünyanın en yüksek asma yürüyüş köprüsü olarak kurgulanan 'Sırat on Fırat' markasını Türkiye turizminin hizmetine sunduk. Projemiz kısa süre sonra ihale aşamasına gelecektir." diye konuştu.

Şenlik koordinatörü Feridun Çelikmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 yıl önce bir otobüsün dahi gelmediği Kemaliye ilçesinin turistlerin yoğunlukla gezdiği bir ilçe haline geldiğini, Kemaliye'nin Erzincan'ın turizmi açısından vitrin görevi üstlendiğini aktardı.

Hava şartlarının uygun olmaması nedeniyle şenliğin ilk gününde yapılması planlanan "wingsuit exit (yarasa kanat)" ile base jumping atlayışları ise ertelendi.

Şenlik programı kapsamında "Hasan Basri Bozkurt” dağ bisikleti ve "Dragon" yarışları gerçekleştirildi.

Şenlik programı yarın yapılacak yarışlarla sürecek.

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