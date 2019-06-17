Kemalpaşa Kiraz Festivali'nde yağmur altında konser

Ümit YILDIZ/ KEMALPAŞA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, bu yıl 48'incisi düzenlenen Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali, Dere Mesire Alanı'nda gerçekleştirildi. Şarkıcılar Mehmet Erdem ve Merve Özbey ile Erzurumlu Ayaz Toprak'ın sahne aldığı festivalde, en iyi kiraz üreticisi de seçildi.

Kemalpaşa'da bu yıl 48'incisi düzenlenen Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivale, Kemalpaşa Belediye Başkanı CHP'li Rıdvan Karakayalı, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Hasan Ali Oray, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Ayçil, İYİ Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Coşkun Dinçer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer ile vatandaşlar katıldı. Saat 15.00'te Dere Mesire Alanı'na kortej eşliğinde gelen Rıdvan Karakayalı ve beraberindekiler, festival alanında kurulan stantları gezen vatandaşları selamladı. Dere Mesire Alanı Amfitiyatro'daki etkinlik saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Karakayalı, festivalin açılış konuşmasında, geleneksel hale gelen Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali'nin Kemalpaşa kirazının ve ilçenin tanıtımı için büyük önem arz ettiğini belirterek, şöyle dedi:

"Kemalpaşa, sanayisi ve tarımı ile İzmirimizin gözde ilçelerinden biri. Kirazımız kuzey yarım kürede yetişen ilk kiraz olma özelliğini taşımakta. Bu özelliği ile sadece ülkemizde değil, dünyada adından söz edilen bir ilçe Kemalpaşa. Festivali düzenlemekteki amacımız ilçemizin hem ülkemizde hem de dünyada tanınırlığını artırmak, üreticimize destek olmak, vatandaşlarımıza da hoşça vakit geçireceği bir ortam sunmak. Kemalpaşa Belediyesi olarak en büyük hedeflerimizden biri olan ve yıllardır söylenen ancak bir türlü faaliyete geçirilemeyen meyve işleme tesisi ve kiraz kooperatifini kurmak. Bu sayede hem üreticimiz mağdur olmayacak, hem de ürünlerini çok daha rahat bir şekilde piyasaya sunabilecek."

Festival kapsamında daha sonra 'En İyi Kiraz Üreticisi Yarışması' yapıldı. Yarışmada, birinciliği Ufuk Sivaz, ikinciliği, Ramazan Savran ve üçüncülüğü de Hüseyin Kanlı kazandı. Dereceye giren üreticilere plaket ve çeşitli ödüller takdim edildi. Ödül töreninin ardından, şarkıcılar Mehmet Erdem ile Merve Özbey sahne aldı. Merve Özbey'in konseri sırasında yağan yağmur sebebi ile izleyicilere Kemalpaşa Belediyesi tarafından yağmurluk ve şemsiye dağıtıldı. Yağmura rağmen vatandaşlar konseri büyük bir keyifle izledi. Festival, Erzurumlu Ayaz Toprak'ın konseri ile sona erdi.