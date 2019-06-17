HABER

Kemalpaşa Kiraz Festivali'nde yağmur altında konser

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 14:53 | Son Güncelleme

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, bu yıl 48'incisi düzenlenen Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali, Dere Mesire Alanı'nda gerçekleştirildi.

Kemalpaşa Kiraz Festivali'nde yağmur altında konser

Ümit YILDIZ/ KEMALPAŞA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, bu yıl 48'incisi düzenlenen Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali, Dere Mesire Alanı'nda gerçekleştirildi. Şarkıcılar Mehmet Erdem ve Merve Özbey ile Erzurumlu Ayaz Toprak'ın sahne aldığı festivalde, en iyi kiraz üreticisi de seçildi.
Kemalpaşa'da bu yıl 48'incisi düzenlenen Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivale, Kemalpaşa Belediye Başkanı CHP'li Rıdvan Karakayalı, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Hasan Ali Oray, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Ayçil, İYİ Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Coşkun Dinçer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer ile vatandaşlar katıldı. Saat 15.00'te Dere Mesire Alanı'na kortej eşliğinde gelen Rıdvan Karakayalı ve beraberindekiler, festival alanında kurulan stantları gezen vatandaşları selamladı. Dere Mesire Alanı Amfitiyatro'daki etkinlik saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Karakayalı, festivalin açılış konuşmasında, geleneksel hale gelen Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali'nin Kemalpaşa kirazının ve ilçenin tanıtımı için büyük önem arz ettiğini belirterek, şöyle dedi:
"Kemalpaşa, sanayisi ve tarımı ile İzmirimizin gözde ilçelerinden biri. Kirazımız kuzey yarım kürede yetişen ilk kiraz olma özelliğini taşımakta. Bu özelliği ile sadece ülkemizde değil, dünyada adından söz edilen bir ilçe Kemalpaşa. Festivali düzenlemekteki amacımız ilçemizin hem ülkemizde hem de dünyada tanınırlığını artırmak, üreticimize destek olmak, vatandaşlarımıza da hoşça vakit geçireceği bir ortam sunmak. Kemalpaşa Belediyesi olarak en büyük hedeflerimizden biri olan ve yıllardır söylenen ancak bir türlü faaliyete geçirilemeyen meyve işleme tesisi ve kiraz kooperatifini kurmak. Bu sayede hem üreticimiz mağdur olmayacak, hem de ürünlerini çok daha rahat bir şekilde piyasaya sunabilecek."
Festival kapsamında daha sonra 'En İyi Kiraz Üreticisi Yarışması' yapıldı. Yarışmada, birinciliği Ufuk Sivaz, ikinciliği, Ramazan Savran ve üçüncülüğü de Hüseyin Kanlı kazandı. Dereceye giren üreticilere plaket ve çeşitli ödüller takdim edildi. Ödül töreninin ardından, şarkıcılar Mehmet Erdem ile Merve Özbey sahne aldı. Merve Özbey'in konseri sırasında yağan yağmur sebebi ile izleyicilere Kemalpaşa Belediyesi tarafından yağmurluk ve şemsiye dağıtıldı. Yağmura rağmen vatandaşlar konseri büyük bir keyifle izledi. Festival, Erzurumlu Ayaz Toprak'ın konseri ile sona erdi.

FOTOĞRAF

Kemalpaşa Kiraz Festivali'nde yağmur altında konserKemalpaşa Kiraz Festivali'nde yağmur altında konserKemalpaşa Kiraz Festivali'nde yağmur altında konserKemalpaşa Kiraz Festivali'nde yağmur altında konser

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
SGK 1,5 yıl sonra ’yersiz ödeme’ dedi ve 23 bin 989 lira borç çıkarttSGK 1,5 yıl sonra ’yersiz ödeme’ dedi ve 23 bin 989 lira borç çıkartt
Dünyaca ünlü şefler Gastronomi kenti Gaziantep’teDünyaca ünlü şefler Gastronomi kenti Gaziantep’te
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Komik Babalar Günü mesajları: Komik bir mesajla babanızı gülümsetmeye ne dersiniz?

Komik Babalar Günü mesajları: Komik bir mesajla babanızı gülümsetmeye ne dersiniz?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırnak'ta PKK sığınağı kullanılamaz hale getirildi

Şırnak'ta PKK sığınağı kullanılamaz hale getirildi

Askerlik yolunda at sırtında 225 kilometre

Sivas'tan yola çıktı, İzmir'e gidiyor! At sırtında asker yolunda

Bu ağaç eve 500 metrelik teleferikle ulaşılıyor

Bu eve ulaşmanın tek bir yolu var! O da...

Tehlikeye aldırış etmeden selfie çekiyorlar!

Fotoğraf çektirmek için canlarını tehlikeye atıyorlar

Askerde dayak iddiası! Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı

Askerde dayak iddiası! Savcılık harekete geçti

Göçmenleri iş vaadiyle dolandırıp, İstanbul diye Ankara'ya bıraktılar

İş vaadiyle dolandırıp, 'İstanbul' diye Ankara'ya bıraktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.