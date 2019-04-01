HABER

Kemalpaşa'da kıyasıya yarışı CHP'li Karakayalı kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 11:58 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimleri kıyasıya bir yarışa sahne oldu.

Kemalpaşa'da kıyasıya yarışı CHP'li Karakayalı kazandı

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimleri kıyasıya bir yarışa sahne oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre mevcut Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan adayı AK Parti'li Arif Uğurli'yi 779 oy farkla geride bırakan Millet İttifakı adayı CHP'li Rıdvan Karakayalı seçimi kazandı.
Kemalpaşa'daki kıyasıya yarışta Millet İttifakı adayı CHP'li Karakayalı, 30 bin 945 oyla yüzde 45.72 oy alarak 30 bin 166 oyla yüzde 44.57'de kalan Cumhur İttifakı Başkan adayı AK Partili Arif Uğurli'yi kıl payı geçti. Arif Uğurli ve Rıdvan Karakayalı taraftarları, oylar sayılırken İlçe Seçim Kurulu'nun önünde toplandı. İki taraf karşılıklı sloganlar attı. Emniyet güçleri, iki taraf arasında bir gerginlik yaşanmaması için Kurul'un önünde bariyerler, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve çevik kuvvet polisleriyle önlem aldı.
İlçede daha önce de 5 yıl belediye başkanlığı yapıp, bir dönem aradan sonra koltuğa tekrar oturma hakkını elde eden Karakayalı'nın seçim zaferinin ardından Millet İttifakı taraftarları büyük sevinç yaşadı. Kutlamalar gece geç saatlere kadar sürdü. Sosyal demokrat kimliğiyle belediye başkanlığı yaparken her kesime yakın olacağını söyleyen Rıdvan Karakayalı, seçimin ardından, "Belediye başkanının seçildikten sonra partisi olmaz. Herkesin başkanı olacağım. Arif Uğurli seçimi kendi hataları nedeniyle kaybetti. Tepeden bakışı, ve halkın ekonomik durumu seçim sonuçlarına etken oldu. Kötüyü görmeyen iyinin kıymetini bilmezmiş. Vatandaşlarımız kötüyü görüp iyiyi seçtiler" dedi.
UĞURLİ: SAADET PARTİSİ ETKEN OLDU
Kemalpaşa'daki seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini belirten AK Parti'li Arif Uğurli, seçimi kaybetmelerinde Saadet Partisi oylarının etkili olduğunu söyledi. Bir dönem başkanlık yaptıktan sonra resmi olmayan sonuçlara göre koltuktan inen Uğurli, "Bir defa seçim İzmir'de yerel seçimden ziyade Tayyip Erdoğan düşmanlığı seçimine dönüştü. 5 yılda değil İzmir'in, Türkiye'nin en çok proje üreten belediyesiyiz. Kemalpaşa'da yüzde 8.95 oy alan Saadet Partisi seçim sonuçlarına direkt etki etti. Türkiye'de en çok oy oranına Kemalpaşa'da ulaştılar. Sonuçlara itirazlarımızı yaptık. Islak imzaların tutmadığı sandıklar var. 5 yıl şehre hizmet etme fırsatı veren seçmenlerimize teşekkür ediyorum. Sonuçlar değişmezse seçim döneminde verilen sözlerin takipçisi olacağız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kemalpaşa'da kıyasıya yarışı CHP'li Karakayalı kazandıKemalpaşa'da kıyasıya yarışı CHP'li Karakayalı kazandıKemalpaşa'da kıyasıya yarışı CHP'li Karakayalı kazandı

PARTNERBu festivale akın edecekler!Bu festivale akın edecekler!
Öcalan’ın memleketinde 30 yıl sonra AK Parti kazandıÖcalan’ın memleketinde 30 yıl sonra AK Parti kazandı
Keşan'da sonuçlara itiraz edildi; seçimi 11 oyla AK Parti'li aday kazandıKeşan'da sonuçlara itiraz edildi; seçimi 11 oyla AK Parti'li aday kazandı

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu: Sonuçları YSK Başkanı da teyit etmiştir

Ekrem İmamoğlu: Sonuçları YSK Başkanı da teyit etmiştir

Asılan afişler ortalığı karıştırdı! İmamoğlu'ndan çağrı!

Asılan afişler ortalığı karıştırdı! İmamoğlu'ndan çağrı!

Dolarda hareketli dakikalar

Dolarda hareketli dakikalar

Athena Gökhan'dan Maçoğlu paylaşımı!

Athena Gökhan'dan Maçoğlu paylaşımı!

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde!

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde!

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Devlet Bahçeli: Seçimden sonra yasa teklifini Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı: Haklı çıktı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Özoğul çıkışı: Tam bir ahlak dersi verdi

Yusuf, tam bir ahlak dersi verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.