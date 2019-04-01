Kemalpaşa'da kıyasıya yarışı CHP'li Karakayalı kazandı

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimleri kıyasıya bir yarışa sahne oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre mevcut Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan adayı AK Parti'li Arif Uğurli'yi 779 oy farkla geride bırakan Millet İttifakı adayı CHP'li Rıdvan Karakayalı seçimi kazandı.

Kemalpaşa'daki kıyasıya yarışta Millet İttifakı adayı CHP'li Karakayalı, 30 bin 945 oyla yüzde 45.72 oy alarak 30 bin 166 oyla yüzde 44.57'de kalan Cumhur İttifakı Başkan adayı AK Partili Arif Uğurli'yi kıl payı geçti. Arif Uğurli ve Rıdvan Karakayalı taraftarları, oylar sayılırken İlçe Seçim Kurulu'nun önünde toplandı. İki taraf karşılıklı sloganlar attı. Emniyet güçleri, iki taraf arasında bir gerginlik yaşanmaması için Kurul'un önünde bariyerler, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve çevik kuvvet polisleriyle önlem aldı.

İlçede daha önce de 5 yıl belediye başkanlığı yapıp, bir dönem aradan sonra koltuğa tekrar oturma hakkını elde eden Karakayalı'nın seçim zaferinin ardından Millet İttifakı taraftarları büyük sevinç yaşadı. Kutlamalar gece geç saatlere kadar sürdü. Sosyal demokrat kimliğiyle belediye başkanlığı yaparken her kesime yakın olacağını söyleyen Rıdvan Karakayalı, seçimin ardından, "Belediye başkanının seçildikten sonra partisi olmaz. Herkesin başkanı olacağım. Arif Uğurli seçimi kendi hataları nedeniyle kaybetti. Tepeden bakışı, ve halkın ekonomik durumu seçim sonuçlarına etken oldu. Kötüyü görmeyen iyinin kıymetini bilmezmiş. Vatandaşlarımız kötüyü görüp iyiyi seçtiler" dedi.

UĞURLİ: SAADET PARTİSİ ETKEN OLDU

Kemalpaşa'daki seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini belirten AK Parti'li Arif Uğurli, seçimi kaybetmelerinde Saadet Partisi oylarının etkili olduğunu söyledi. Bir dönem başkanlık yaptıktan sonra resmi olmayan sonuçlara göre koltuktan inen Uğurli, "Bir defa seçim İzmir'de yerel seçimden ziyade Tayyip Erdoğan düşmanlığı seçimine dönüştü. 5 yılda değil İzmir'in, Türkiye'nin en çok proje üreten belediyesiyiz. Kemalpaşa'da yüzde 8.95 oy alan Saadet Partisi seçim sonuçlarına direkt etki etti. Türkiye'de en çok oy oranına Kemalpaşa'da ulaştılar. Sonuçlara itirazlarımızı yaptık. Islak imzaların tutmadığı sandıklar var. 5 yıl şehre hizmet etme fırsatı veren seçmenlerimize teşekkür ediyorum. Sonuçlar değişmezse seçim döneminde verilen sözlerin takipçisi olacağız" diye konuştu.

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