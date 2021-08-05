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Kemerköy Termik Santrali'ne ulaşan yangın yakındaki Yeniköy Termik Santrali’ne doğru ilerliyor

05.08.2021 04:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'ya bağlı Milas ilçesinde süren yangın Kemerköy Termik Santrali'ne ulaştı. Muğla'ya bağlı Milas ilçesinde süren yangın Kemerköy Termik Santrali'ne ulaştı. Diğer yandan DHA'nın haberine göre yangın yine aynı alanda yedi kilometre mesafede bulunan Yeniköy Termik Santrali'ne yaklaştı.

Kemerköy Termik Santrali'ne ulaşan yangın yakındaki Yeniköy Termik Santrali’ne doğru ilerliyor

Muğla'ya bağlı Milas ilçesinde süren yangın Kemerköy Termik Santrali'ne ulaştı.

Kemerköy Termik Santrali'nin alevler içinde kaldığı görülürken santralin bulunduğu Ören mahallesinden vatandaşlar tahliye ediliyor.

Yangının sürdüğü Kemerköy Termik Santrali'ne karadan ve gece görüşlü helikopterle havadan müdahale ediliyor.

Diğer yandan DHA'nın haberine göre yangın yine aynı alanda yedi kilometre mesafede bulunan Yeniköy Termik Santrali'ne yaklaştı.

DHA'ya göre bu alanda kızılçam ağaçları yoğun bir şekilde bulunuyor.

Sirenler çaldı, bir TOMA yandı

Çarşamba akşamüstü santrale yaklaşan alevler kontrol altına alınmıştı, ancak akşam yangın kuvvetlendi.

Saat 21:00 civarında alevler hızla yayıldı, sirenlerin çalmasıyla bölgede tedbir amaçlı bulunan itfaiye araçları ve TOMA'lar alevlerden kaçtı.

Bölgeden uzaklaşamayan bir TOMA'nın yol kenarında yandığı görüldü.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, günlerdir yangının termik santrale yaklaştığı uyarısında bulunmuş, havadan müdahale talebini dile getirmişti.

Tokat, Ören için tahliye kararının Muğla Valiliği tarafından alındığını duyurdu.

Ören'in dışında, Alatepe, Kultak, Pinar, Çamlıca, Bayır, Fesleğen, Demirciler, Bağdamları ve Karacaağaç mahalleleri için de tahliye kararı alındı.

Tokat, tahliye edecek vatandaşların Kurtak, Alatepe, Pinar ve Dereköy yol istikametlerini kullanmalarını istedi.

Tokat, "Soğukkanlılıkla ve güvenli şekilde bu süreci tamamlayıp, vatandaşlarımızın güvenle tahliyesini sağlayacağız" dedi.

Tahliye kararıyla uzun araç kuyrukları

Milli Savunma Bakanlığı tahliye işlemleri için çıkarma gemisinin temin edildiğini duyurdu.

Ören'de yaşayan vatandaşlar deniz kenarında tahliye için gemilerin gelmesini bekledi.

Diğer yandan araçlarıyla bölgeyi boşaltmaya çalışan vatandaşların kilometrelerce araç kuyruğu oluşturduğu görüldü.

Jandarma hem güvenliği hem de trafiği düzenlemek için yollarda.

DHA'ya konuşan ve ailesinin Ören'de olduğunu söyleyen Ramazan Kaan, "Evimizde oturuyorduk, hiçbir şey yoktu. Annem ve babam o bölgede ama yanlarına gidemiyorum. Yardıma gitmek istiyorum bir şey yapamıyorum. Kenarda oturmaktan başka çarem yok. Telefonla ulaşamıyorum telefon hiçbir yerde çekmiyor" dedi.

Muğla'ya bağlı Milas ilçesinde süren yangın Kemerköy Termik Santrali'ne ulaştı. Muğla'ya bağlı Milas ilçesinde süren yangın Kemerköy Termik Santrali'ne ulaştı. Diğer yandan DHA'nın haberine göre yangın yine aynı alanda yedi kilometre mesafede bulunan Yeniköy Termik Santrali'ne yaklaştı.

Altun: "Can kaybı yaşanmaması için gerekli tüm adımlar atılmıştır"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise yaptığı açıklamada, "Hadisenin bu noktaya gelebileceği öngörüldüğü için Kemerköy Santrali kontrollü devre dışı bırakılmış, personel tahliyesi ivedilikle gerçekleştirilmiştir" dedi.

Altun ayrıca, "Tahliyenin ardından itfaiye ekiplerince durum tespiti için santralde incelemeler yapılmış ve santraldeki ana ünitelerde ciddi bir hasar meydana gelmediği anlaşılmıştır" ifadesini kullandı.

Açıklamada, "Soğutma işlemleri, sabah saatlerinde havadan ve karadan devam edecektir. Yangın mahallinde herhangi bir can kaybı yaşanmaması için gerekli tüm adımlar atılmıştır" bilgisi de yer aldı.

"Yangın kömür taşıyan bantlar üzerinden ana kömür sahasına ulaşabilir"

BBC Türkçe'ye konuşan Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) eski genel müdür yardımcısı Muzaffer Başaran, Kemerköy Termik Santrali'nin kömür sahasının santrale 4-5 km uzakta olduğunu belirtti.

Ancak Başaran yangının santral içine kömür taşıyan bantlar üzerinden ana kömür sahasına ulaşma riski bulunduğunu da ekledi.

Başaran rüzgarın yönüne bağlı olarak Yeniköy Termik Santrali'nin de yangından etkilenme riski altında olduğunu söyledi.

Kemerköy Termik Santrali çalışanları da yangının dağlardan geçen kömür bantlarına sıçradığını doğruladı.

Çalışanların verdiği bilgiye göre santraldeki 25 bin tonluk kömür, kömür sahasına taşındı, itfaiye ekipleri kömür sahasının çevresinde kömürün yanmaması için hazır bekliyor.

"Aktif karbonlu maske kullanılmalı"

2014-2018 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı olarak çalışmış olan Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Twitter'dan yaptığı açıklamada termik santralin yanmasının sağlık sorunlarına neden olabileceğini kaydetti.

Öztürk, "Termik santral yanarsa, tesiste bulunan kömürün gelişi güzel yanması sonucu ciddi oranda SO2, CO, PM2.5, PM10 gibi sağlık için tehlikeli kirleticiler salımlanır" dedi.

Öztürk, bölgedeki vatandaşların, gazetecilerin, gönüllülerin ve görevlilerin aktif karbonlu maske takması gerektiğini söyledi.

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