Kemik iliği kanseri nedir? İlik kanseri nasıl teşhis edilir?

Kemik iliği kanserinin belirtileri arasında kemik ağrıları, sürekli yorgunluk, kilo kaybı ve sık sık enfeksiyonlar yer alabilir. Bu belirtiler, hastalığın erken evrelerinde genellikle fark edilmez, bu nedenle düzenli sağlık kontrolü ve belirtilerin üzerinde durmak önemlidir. Tedavi seçenekleri arasında kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi ve kök hücre nakli bulunur. Bu tedaviler, kanser hücrelerini kontrol altına almayı ve vücuttaki normal hücrelere minimum zarar vermeyi amaçlar. Erken teşhis ve uygun tedavi ile kemik iliği kanseri yönetilebilir hale gelir.

Kemik iliği kanseri nedir?

Kemik iliği kanseri genellikle kemik iliğinin içindeki plazma hücrelerinden kaynaklanan bir kanser türüdür. Bu kanser plazma hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucu oluşur ve kemik iliği normal kan hücreleri üretme yeteneğini kaybeder. Kemik iliği kanseri genellikle multiple myeloma olarak adlandırılır ve kemiklerde ağrı, kırıkların sıkça oluşması, halsizlik, kansızlık, böbrek sorunları ve zayıflık gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Bu hastalık kemoterapi, radyoterapi, ilaçlar ve kök hücre nakli gibi tedavi yöntemleriyle yönetilmeye çalışılır.

Kemik iliği kanseri erken aşamalarda genellikle belirti vermez veya belirtileri belirsiz olabilir, bu nedenle teşhis ve tedavi genellikle uzman doktorlar tarafından yapılmalıdır. Kemik iliği kanseri belirtileri şu şekilde olabilir:

Özellikle sırt, göğüs, kalça veya kafa gibi bölgelerde sürekli veya yaygın kemik ağrısı.

Kemiklerde kolayca oluşan kırıklar veya kırık riskinin artması.

Anemi (kansızlık) nedeniyle yorgunluk, halsizlik hissi.

Nedeni belirsiz bir şekilde kilo kaybı yaşanması.

Kemiklerde zayıflık hissi, kolayca kırılabilecek hassasiyet.

İdrar yapma sıkıntısı, idrarda kan veya diğer böbrek fonksiyonlarında sorunlar.

Sık enfeksiyonlar, bağışıklık sisteminde zayıflık.

Belirtiler kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve bazıları diğerlerine göre daha belirgin olabilir. Belirtiler genellikle hastalığın ilerlemiş aşamalarında daha net bir şekilde ortaya çıkar. Ancak, herhangi bir belirti veya endişe durumunda bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir.

Kemik iliği kanseri nasıl başlar?

Kemik iliği kanseri plazma hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde büyümesi ve çoğalmasıyla başlar. Bu durum genellikle plazma hücrelerinin DNA'larında meydana gelen anormal değişiklikler sonucu olur. Normalde kemik iliği kan hücrelerini üretir ve bu hücreler vücudun bağışıklık sistemi, oksijen taşıma ve kan pıhtılaşmasını sağlar. Ancak bu anormal plazma hücreleri sürekli olarak çoğalarak kemik iliğini ve çevresindeki kemik dokusunu etkileyebilir.

Çoğalan anormal plazma hücreleri kemik iliğinin normal işlevini bozar ve kanserli hücrelerin çoğalmasına yol açar. Bu durum multiple myeloma olarak adlandırılan bir tür kemik iliği kanseri olarak bilinir. Bu kanser türünde kontrolsüz çoğalan plazma hücreleri kemiklerde hasara neden olabilir, kemiklerin zayıflamasına, ağrıya ve kırıklara yol açabilir. Anormal plazma hücreleri ayrıca normal kan hücrelerinin üretimini etkileyerek anemi gibi durumlara da neden olabilir.

İlik kanseri nasıl teşhis edilir?

İlik kanseri (kemik iliği kanseri), teşhis süreci bir dizi test ve muayene ile yapılır. Kemik iliği teşhis sürecinde ilk adım doktor muayenesidir. Doktorunuz, belirtileri değerlendirmek için size fiziksel olarak muayene yapacaktır. Bu aşamada kemik ağrısı, şişlik veya hassasiyet gibi belirtiler gözlemlenebilir. "Kemik iliği kanseri hangi testle anlaşılır?" konusunda tek bir testten bahsetmek mümkün değildir.

Fiziki muayeneden sonra kan testleri istenebilir. Kan testleri kansızlık, kan proteinleri ve diğer kan bileşenlerinin seviyelerini değerlendirmek için yapılır. Bu testler kemik iliği kanseri belirtilerinin ve hastalığın seyrinin takibinde yardımcı olabilir.

Kan testlerinden sonrasında biyopsi yapılabilir. Kemik iliği biyopsisi, kemik iliğinden küçük bir örnek alınarak laboratuvarda incelenmesini sağlar. Bu yöntem kanserli hücrelerin varlığını doğrulamak ve kanserin tipini belirlemek için kullanılır. Kemik iliği teşhisi için görüntüleme testleri de istenebilir. X-ray, manyetik rezonans görüntüleme (MRI), bilgisayarlı tomografi (BT) veya pozitron emisyon tomografisi (PET) gibi görüntüleme testleri, kemiklerde hasar, kırıklar veya lezyonları tespit etmek için yapılabilir.

Kemik iliği aspirasyonu da kemik iliği teşhisinde kullanılan bir yöntemdir. Kemik iliği aspirasyonu, kemik iliğinden sıvı örneği alınması işlemidir. Bu örnek daha sonra laboratuvarda incelenerek kanser hücreleri ve kemik iliği sağlığı değerlendirilir.

Kemik iliği kanseri lösemi mi?

Kemik iliği kanseri ile lösemi, ikisi de kemik iliğinde başlayan fakat farklı kanser türleridir. Kemik iliği kanseri genellikle kemik iliğinde oluşan anormal plazma hücrelerinin aşırı büyümesi sonucu ortaya çıkar. Bu durum genellikle multiple myeloma olarak adlandırılır ve plazma hücrelerinden kaynaklanır. Kemiklerde ağrı, kırıkların sıkça oluşması, halsizlik ve kansızlık gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

Öte yandan lösemi kemik iliğindeki kan hücrelerinin anormal bir şekilde çoğalmasıyla ilişkilidir. Lösemi kemik iliğindeki alyuvarlar (kırmızı kan hücreleri), lökositler (beyaz kan hücreleri) veya trombositler (kan pıhtılaşmasını sağlayan hücreler) gibi kan hücrelerini etkiler. Lösemide normal kan hücreleri yerine anormal hücrelerin üretilmesi ve kemik iliği içindeki normal hücrelerin yerini alması söz konusudur.

Her iki durum da kemik iliği ile ilişkilidir ancak kanser hücrelerinin türleri ve kökenleri farklıdır. Kemik iliği kanseri multiple myeloma gibi belirli plazma hücrelerinden kaynaklanırken lösemi çeşitli kan hücrelerinde anormal üremeyle ilişkilidir.