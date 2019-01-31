Kemik iliğini bugüne kadar yemeklerde kullandık! Meğer saç dökülmesine karşı birebirmiş

Çarşı esnafından kasap Kadir Çelik, kilosu 70 TL’ye satılan kemik iliğini saç ekimi ve güzellik merkezlerinin saç güçleştirici kür hazırlamak için satın aldığını belirtti. Çelik, “Vatandaşlar genelde kırık ve çatlaklara şifa olduğu için satın alıp çorbasını yapıyor ama saç gürleştirme özelliği ve cilt bakımına iyi geldiği az biliniyor. Güzellik merkezlerinden talep çok, satışlar iyi” dedi. Adana Kuaförler Odası Başkanı Hacı Emin Ünal ise, kemik iliğinin kolajen dışında protein ve magnezyum içermesi nedeniyle saç dökülmelerine karşı güçlendirici özelliği olduğunu kaydetti. Saç dökülmesi yaşayan erkeklerin yanı sıra saçlarını güçlendirmek isteyen kadınların da kemik iliği kürüne ilgi gösterdiğini anlatan Ünal, “Kemik iliğinin saç diplerini, zayıf kıl köklerini besleme özelliği olduğu gibi, boyalı saçları nemlendirme özelliği var. Dökülmelere karşı çok etkilidir. Yeni çıkan saçları güçlendirir” diye konuştu.

"EN AZ 3 SEANS ÖNERİYORUZ"

Bazı kuaförlerde yurt dışından getirilen kozmetik kemik iliği kürünün zahmetsizce saça uygulanabileceği gibi evde de kür hazırlanabileceğini aktaran Ünal, şunları söyledi: