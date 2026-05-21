Kenardan taktik verdiği torununu Türkiye üçüncüsü yaptı!

Çubuk ilçesinde yaşayan ev hanımı Necla Türkan’ın judo serüveni, torununu antrenmanlara götürmesiyle başladı. Her ders boyunca kenarda oturup çalışmaları dikkatle izleyen Türkan, zamanla hareketleri ve judo terimlerini öğrenmeye başladı.

ÖNCE İZLEDİ SONRA MİNDERE İNDİ

Aras Çobankaya’nın antrenörü Ahmet Koçyiğit, Necla Türkan’ın iki yıl boyunca antrenmanları hiç kaçırmadığını belirterek onun zamanla sporun bir parçası haline geldiğini söyledi.

Koçyiğit, “Necla teyze sürekli kenardan izlediği için artık judo sistemine oldukça hakim olmuştu. Torununa sürekli taktik verdiğini görünce kendisinin de antrenmanlara katılmasını istedim. İlk başta sıcak bakmadı ama sonra ikna oldu. Şimdi antrenmanlara renk katıyor” dedi.

"JUDOCU KIYAFETİMİ GİYİNCE MUTLU OLUYORUM"

Torunuyla birlikte geçirdiği zamanın kendisi için çok özel olduğunu söyleyen Necla Türkan, judoya olan ilgisinin zaman içinde büyüdüğünü anlattı.

İki yıldır torunuyla birlikte spor salonuna geldiklerini belirten Türkan, “Başta sadece izliyordum ama zamanla hareketleri öğrenmeye başladım. Hocamız, Aras’ın daha motive olması için benim de sürece dahil olmamı istedi. Ben de kenardan taktik vermeye başladım. Şimdi judo kıyafetimi giyince çok mutlu oluyorum” ifadelerini kullandı.

"SANKİ MİNDERE BEN ÇIKACAKMIŞIM GİBİ HEYECANLANIYORUM"

Torununun maçlarını izlerken büyük heyecan yaşadığını söyleyen Türkan, antrenmanlarda sık sık taktik verdiğini belirtti.

“Çocuklar mindere çıktığında sanki ben maça çıkacakmışım gibi heyecanlanıyorum” diyen Türkan, “Aras’a sürekli ‘Kolunu tut, çelme tak, rakibini yere bastır’ diye sesleniyorum. O da beni dinliyor ve söylediklerimi uygulamaya çalışıyor” diye konuştu.

Judoya kısa sürede alıştığını söyleyen Türkan, spor salonundaki çocuklar ve aileleriyle de güçlü bir bağ kurduğunu ifade etti. Türkan, “Bir gün gelmesem herkes beni soruyor. Burayı çok sevdim. Aras madalya kazandığında inanılmaz gururlandım. Ölene kadar onun arkasında olacağım” dedi.

TORUNUNDAN TÜRKİYE DERECESİ GELDİ

9 yaşındaki Aras Çobankaya ise judoya antrenörü Ahmet Koçyiğit sayesinde başladığını söyledi. Çankırı’da düzenlenen turnuvada Türkiye üçüncüsü olduğunu belirten Aras, anneannesinin desteğinin kendisi için çok önemli olduğunu anlattı.

“Anneannemle her gün yürüyerek antrenmana gidiyoruz” diyen küçük sporcu, “Bazen yorgun oluyorum ama salona gelince enerjim geri geliyor. Anneannemi çok seviyorum. Kenardan söylediklerini yapmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.