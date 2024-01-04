Kendall Jenner şeffaf elbisesinin altına sütyen giymedi! Yine olay oldu

Kendall Jenner, Hailey Bieber ile Karayipler'deki kaçamaklarında bir dizi göz alıcı fotoğraf için poz verirken her zamanki gibi çarpıcı görünüyordu.

28 yaşındaki model, 27 yaşındaki Hailey ile Barbados'ta bir plajda poz verirken yine hayranlarını mest etti.



Model Kendall, karın kaslarını ortaya çıkaran beyaz transparan elbisesiyle inanılmaz fiziğini gözler önüne serdi. Yine sütyen giymeyen model adından söz ettirdi.

Son dönemde sütyensiz pozlarıyla eleştirilen ve bu tarzını dikkat çekmek için tercih ettiği iddialarına maruz kalan model bu tarz yorumları pek umursamıyor.

Kendall, Aralık 2023'teki ayrılıklarından haftalar sonra Barbados tatilinde eski sevgilisi Bad Bunny ile de yeniden bir araya geldi.