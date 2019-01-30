Kendi diş macununuzu kendiniz yapın! İşte ev yapımı doğal diş macunu

Kendi diş macununuzu yapmakla ilgili bilmeniz gereken en önemli konunun diş sağlığınıza en fazla fayda sağlayacak malzemelerin seçimi olduğunu belirten Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Sağlıklı bir ağız için evde hazırlanan macunlar kullanılabilir ama diş hassasiyeti, diş eti hastalığı, çürüğe yatkınlığı olanlar piyasada satılan özel macunları kullanırsa iyileşme hızları artacaktır” diyor.

DİŞ RAHATSIZLIKLARINDA İŞE YARAR

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Diş macunlarının içerisinde kimyasal maddeler var ama bunların bazıları evde hazırladığımız zaman diş macununun içine ekleyemeyeceğimiz özel maddeler. Bu özel maddeler diş rahatsızlığı olan kişilerde işe yarayan maddelerdir. Örneğin, florür maddesi çürüğe yatkınlığı olan kişilerde çürük oluşumunu engelleyebiliyor veya başlangıç aşamasındaki çürüğü tamir edebiliyor. Yine diş eti hastalığı olanlarda ona özel bir diş macunu kullanmasını tavsiye ederek diş etlerinin daha hızlı iyileşmesini sağlıyoruz. Ama bunların dışında ağzı tamamen sağlıklı olan bireyler kendi hazırladıkları diş macununu kullanabilirler” dedi.