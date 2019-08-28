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Kendi evini yakıp kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 00:44 | Son Güncelleme

Bilecik’te kendi evini yaktıktan sonra babasını arayıp "Evi yaktım, ben gidiyorum" diyen şahsı yakalamak için ekipler seferber oldu.Alınan bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi 32 Evler Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3’üncü katında oturan Fatih B.

Kendi evini yakıp kaçtı

Bilecik’te kendi evini yaktıktan sonra babasını arayıp "Evi yaktım, ben gidiyorum" diyen şahsı yakalamak için ekipler seferber oldu.

Alınan bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi 32 Evler Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3’üncü katında oturan Fatih B. evdeki bir yatağı ateşe verdikten sonra babasını arayarak "Evi yaktım, ben gidiyorum" dedi. Aynı mahallede başka bir sokakta ikamet eden babası ile annesi koşa koşa oğlunun evine gitti. Olay yerine Bilecik Belediyesine bağlı 2 adet itfaiye ekibi gelirken, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Evi ateşe verdikten sonra kayıplara karılan Fatih B.’yi yakalamak için ekipler seferber olurken, şahsın psikolojik sorunları olduğu iddia edildi. Şahsın devamlı anne ve babasının evine dayanarak para istediği, vermedikleri zaman babasının arabasına zarar verdiği belirtildi.

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