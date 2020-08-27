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Kendi kazdığı mezarına defnedildi! 'Son evim' demişti

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2020 16:54 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta 5 yıl önce elleriyle kendi mezarını kazıp mezar taşına ismini yazdıran Cuma Altun (77), yaşlılığa bağlı olarak dün hayatını kaybetti. Altun, cenaze namazının ardından kendi kazdığı mezarda, toprağa verildi. Cuma Altun, daha önce DHA'ya verdiği röportajda, "Bu mezar benim son evim" demişti.

Kendi kazdığı mezarına defnedildi! 'Son evim' demişti

Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Baydemirli Mahallesi'nde yaşayan Cuma Altun, 2005 yılında kendi elleriyle mezarını kazdı.
Mezarın etrafını çevirip, üzerinde ismi ile doğum tarihinin yazdığı mezar taşını da diken 48 yıllık duvar ustası Altun, dün yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti.

Cuma Altun, kılınan cenaze namazının ardından, kendi kazdığı mezara defnedildi. Daha önceden DHA'ya röportaj veren Altun, komşuları ve akrabalarının mezarı görünce kendisine güldüklerini ancak daha sonra anlayışla karşıladıklarını belirterek şunları demişti:

"MEZARIMI GÖRDÜKÇE İÇİME BİR FERAHLIK GELİYOR"

"Önce şaşırdılar, bana güldüler. Mezarını yapan bir insan, günah işleyecekse aklına ölüm geliyor. 'Ya rabbim beni doğru yola gönder' diyorum ve geri dönüyorum. Mezarımı bunun için yaptım. Mezarımı gördükçe içime bir ferahlık geliyor. Bu mezar benim son evim, son memleketim, son vatanım"

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