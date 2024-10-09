Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Kendi kendisine ilginç bir rekor denemesine imza attı! Yaşlarını umursamadı: "Bir günde 100 adamla sevgili olacağım"

Kendi kendisine ilginç bir rekor denemesine imza attı! Yaşlarını umursamadı: "Bir günde 100 adamla sevgili olacağım"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
09.10.2024 12:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Lily Phillips 19 Ekim'de İngiltere'nin Londra şehrine bir seyahat planladı. Ancak onun seyahati bu kez ilginç bir meydan okumaya da ev sahipliği yapacak. Çünkü fenomen isim abonelerine teşekkür etmek için bir günde 100 erkekle sevgili olacağını ifade etti.

Kendi kendisine ilginç bir rekor denemesine imza attı! Yaşlarını umursamadı: "Bir günde 100 adamla sevgili olacağım"

MYNET|DIŞ HABERLER 23 yaşındaki sosyal medya fenomeni Lily Phillips, Londra gezisinin hem kendisi hem de takipçileri için heyecanlı bir hale getirmeye karar verdi. Londra'da aynı gün içinde 100 erkekle sevgili olacağını ifade eden 23 yaşındaki fenomen bu meydan okumasının nedenini ise abonelerine teşekkür etmek olduğunu söyledi.

12

Fenomen isim meydan okumaya katılacak kişileri aboneleri arasından seçeceğini söyleyerek katılımcıların 18 ila 80 yaş arasında olabileceğini, istekli katılımcılara randevu vermeyi hedeflediğini dile getirdi.

İlginizi Çekebilir

Arabada sevgilisiyle yakınlaşırken karısına yakalandı! Devlet memuru işinden kovuldu

Arabada sevgilisiyle yakınlaşırken karısına yakalandı! Devlet memuru işinden kovuldu

 Yüzünü göstermiyor! Çekim açısı olay oldu

Yüzünü göstermiyor! Çekim açısı olay oldu

 Karısını başka bir adamla yakaladı! O anları böyle ifşaladı

Karısını başka bir adamla yakaladı! O anları böyle ifşaladı

 Aylık kirası 250 bin TL olan evini gezdirince gündem oldu

Aylık kirası 250 bin TL olan evini gezdirince gündem oldu

 Sosyal medyada göğüs ölçüsü ve kalça büyüklüğü anlaşılan kadından uzak durun

Sosyal medyada göğüs ölçüsü ve kalça büyüklüğü anlaşılan kadından uzak durun

 Yüzünü göstermiyor! Çekim açısı olay oldu

Yüzünü göstermiyor! Çekim açısı olay oldu

 Gözler Prens William'a çevrildi... Ünlü kahinin kehaneti korkuttu

Gözler Prens William'a çevrildi... Ünlü kahinin kehaneti korkuttu

 Karısı eve gelince sevgilisi kaçmak istedi!

Karısı eve gelince sevgilisi kaçmak istedi!
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Londra
En Çok Okunan Trend Haberler
Park halindeki Togg T10X alev topuna döndü: 'Batarya' iddiası

Park halindeki Togg T10X alev topuna döndü: 'Batarya' iddiası

'25 bin TL'nin üzerinde...' Asgari ücret için rakam verdi!

'25 bin TL'nin üzerinde...' Asgari ücret için rakam verdi!

Yıllardır dolabın arkasında öylece duruyormuş! Gerçek değerini öğrenince şaşırdı

Yıllardır dolabın arkasında öylece duruyormuş! Gerçek değerini öğrenince şaşırdı

Tek banknota 4 deste para verdiler

Tek banknota 4 deste para verdiler

Üvey çocuğu ve karısını sopayla acımasızca dövdü

Üvey çocuğu ve karısını sopayla acımasızca dövdü

Uçuşta kıyafetleri uygunsuz bulundu! "Taciz edildik"

Uçuşta kıyafetleri uygunsuz bulundu! "Taciz edildik"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta dev indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta dev indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.