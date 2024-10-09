Kendi kendisine ilginç bir rekor denemesine imza attı! Yaşlarını umursamadı: "Bir günde 100 adamla sevgili olacağım"

MYNET|DIŞ HABERLER 23 yaşındaki sosyal medya fenomeni Lily Phillips, Londra gezisinin hem kendisi hem de takipçileri için heyecanlı bir hale getirmeye karar verdi. Londra'da aynı gün içinde 100 erkekle sevgili olacağını ifade eden 23 yaşındaki fenomen bu meydan okumasının nedenini ise abonelerine teşekkür etmek olduğunu söyledi.

Fenomen isim meydan okumaya katılacak kişileri aboneleri arasından seçeceğini söyleyerek katılımcıların 18 ila 80 yaş arasında olabileceğini, istekli katılımcılara randevu vermeyi hedeflediğini dile getirdi.