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  4. Kendi küçük etkisi büyük! Cinsel güç artırıcı bu tohum iltihaba ve kansere karşı koruyor

Kendi küçük etkisi büyük! Cinsel güç artırıcı bu tohum iltihaba ve kansere karşı koruyor

16.04.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemeklerde kullandığımız gıdalar sağlığımız için oldukça faydalı olabiliyor. Eski Mısır'da şifa kaynağı olarak görülen ve Tutankhamun'un mezarında bulunan bir tohumun faydaları oldukça şaşırtıcı olabiliyor. Cinsel problemlerde kansere kadar birçok sağlık sorununda etkili sonuçlar sağlayan bu tohumu mutfaktan eksik etmemek gerekiyor.

Kendi küçük etkisi büyük! Cinsel güç artırıcı bu tohum iltihaba ve kansere karşı koruyor

Susam tohumları, yüksek yağ içeriği ve zengin, fındıksı tadı sayesinde dünya çapında mutfaklarda yaygın olarak kullanılan bir malzemedir. Susam tohumu, insanlığın bildiği en eski yağlı tohum olarak kabul edilir. Tutankhamun'un mezarında bulunan susam tohumları Mısırlılar tarafından sık sık kullanılmıştı. M.Ö. Mısırlılar ona iyileştirici, güç verici, erkekliği artırıcı etkiler atfetmişler ve buna sesem adını vermişlerdir.

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A, B1, B2 ve E vitaminleri içerir. Tiamin ve B6 vitamini içeriği sayesinde, uygun hücre fonksiyonu ve metabolizması için gerekli olduğundan iltihaplanmaya karşı etkili olan susam tohumlarının faydaları saymakla bitmez.

SUSAM FAYDALARI

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  • Susam yüksek kaliteli protein içerir, bu protein kasların korunmasına ve gelişmesine yardımcı olur.
  • Magnezyum mineralini içerdiğinden kan basıncını düşürmeye yardımcıdır.
  • Yapılan çalışmalarda susam yağının diyabeti önleyebildiği ve diyabet hastalarında görülen plazma glikozunu düzenlemeye yardımcı olduğu bilinmektedir.
  • Kolesterol üretimini engelleyen fitosteroller içerir.
  • Yüksek lif içeriği bağırsak fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcıdır.
  • Susam yüksek oranda çinko içerir. Bu özelliği ile kolajen üretimine destek olur. Cilde elastikiyet kazandıran susam, hasar gören hücreleri ve vücut dokularını da onarır.

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  • Susam yağı düzenli kullanıldığında cilt kanseri riskini azaltabilir.
  • Sesamol adı verilen antioksidan ve iltihap karşıtı bileşik sayesinde aterosklerotik lezyonları önleyerek kalp sağlığına fayda sağlar.
  • Susam stres giderici mineraller olarak bilinen kalsiyum ve magnezyum içerir. Ayrıca sakinleştirici vitaminler de içermektedir. Bu sayede ruh halini iyileştirir, ağrıları azaltır ve derin bir uyku çekmenize yardımcı olur.
  • Siyah susam demir bakımından çok zengindir. Halsizliği ve kansızlığı olan kişilere siyah susam önerilir.
  • Eklem, kemik ve kan damarlarının güçlenmesine destek olur.
  • Sağlıklı karaciğer fonksiyonunun devamlılığını sağlar, alkolün olumsuz etkisini azaltır.

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  • Bir avuç susam bir bardak sütten daha fazla kalsiyum içerir beraberinde yüksek çinko içeriği ile kemik mineral yoğunluğunu arttırır. Düzenli olarak susam tüketimi yaşlı bireylerde kemik erimesini (osteoporoz) önlemeye yardımcı olabilir. Yapılan bir çalışmada diyetle düşük çinko alımı ile kalça ve omurgada kemik erimesi arasında bir bağlantı olduğu gösterilmiştir.
  • Cilt parlaklığı ve saç uzaması için gerekli kompleks B vitaminlerini içerir.

SUSAMIN YAN ETKİLERİ VAR MIDIR?

Fazla miktarda kullanımı tansiyon veya kan şekeri düşüklüğüne sebebiyet verebilir. Susam yüksek oranda lif içerir, iyi huylu anastomoz darlığı olan kişilerde bağırsak tıkanması riskini artırabilir. Hamileyken veya emzirirken susam kullanımın güvenli olup olmadığını bilmek için yeterli güvenilir bilgi yoktur. Alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

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