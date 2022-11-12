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Kendi paranızla zehirleniyorsunuz! Her şeyin içinde var

12.11.2022 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemeklere et tadı vermek için kullanılan et bulyon veya tavuk bulyonlar, deyim yerindeyse market raflarında satılan en büyük zehir diyebiliriz. Yüksek sodyum, tatlandırıcı, bağımlılık yapıcı monosodyum glutamat, palm yağı, aroma artıcılar ile yiyenleri yavaş yavaş zehirliyor. İçeriğindeki monosodyum glutamat o kadar etkili ki anne karnındaki bebeği bile zarar veriyor.

Kendi paranızla zehirleniyorsunuz! Her şeyin içinde var

Marketlerde satılan bulyonlar, en zehirli yiyecek sayılabilir. En sağlıksız gıda maddesi olarak gösterilen et bulyon ve tavuk bulyon ürünleri içeriğindeki yüksek sodyum tatlandırıcı, bağımlılık yapıcı monosodyum glutamat, palm yağı, aroma artıcılar ile sofralarda zehir saçıyor. Gıda endüstrisinin en tehlikeli ürünü olan et bulyonları özellikle kronik hastalar, kalp hastaları, çocuk ve yaşlıların tüketmemesi gerekiyor.

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EN RİSKLİ YİYECEK: ET BULYON

Sağlık için yüksek risk faktörü olan et bulyon ve tavuk bulyonlar, içeriğindeki bileşenler ile sağlıklı insanın bile sağlığını bozuyor. Sara, obezite, parkinson, Alzheimer gibi hastalıklara neden olan et ve tavuk bulyonlardan kesinlikle uzak durmalısınız.

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Et bulyon ve tavuk bulyonu bu kadar zararlı hale getiren en etkili madde ise MSG olarak bilinen mono sodyum gluatamat! MSG, et ve tavuk bulyona bağımlılık yapan lezzetini veriyor. Çin tuzu olarak da bilinen MSG fazla tüketildiğinde Parkinson, huntington, göz retinasında büyüme, yağ birikimi, insülin artışı gibi sağlık sorunlarına neden olabilmesi ile dikkat çekiyor.

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MSG HANGİ YİYECEKLERDE VAR?

Mono sodyum gluatamat sadece et bulyon ve tavuk bulyonda bulunmuyor. Satın aldığınız paketli ürünlerin etiketine bakarsanız sıklıkla MSG ile karşılaşırsınız. Cips, dondurma, hazır çorba ve meyveli yoğurtlar bunlardan sadece bazıları. Bu ürünler hamile kadınlarda plasentayı geçerek direk bebeğe zarar verebiliyor.


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