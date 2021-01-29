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Kendi rujunuzu kendiniz yapın! Vazelin, badem yağı ve kakao yağı...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 29.01.2021 11:43 | Son Güncelleme:
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O mükemmel ruj tonunu aramaktan bıktıysanız haydi kolları sıvayın ve kendi rujunuzu yapın. Elinizde olan malzemelerle kendi özel tonlarınızı yaratma özgürlüğü veren ruj tariflerini bir araya getirdik. Elinizde olmayan malzemeleri de artık temin etmek kolay. İşte mat ruj, pastel ve dudakları nemlendiren vazelinli rujların yapım aşamaları.

Ruj her zaman modanın bir parçası oldu ancak, ruj tarihi, dudaklarını boyamak için kına kullanan eski Mısırlılara kadar uzanmakta. Mısırlılar ruj yapmayı biliyorlardı. Algin, iyot ve brom mannit içeren fucus adlı cıva bitki boyası kullandılar ve sonuçta kırmızımsı-mor bir renk elde ettiler. Ancak, bu kombinasyon aynı zamanda potansiyel olarak zehirliydi. Günümüzde ise artık bu tür tehlikeler yok denecek kadar az. Ruj seçimlerinizi etiketlerini okuyarak bilgi sahibi olabilir en sağlıklı olanı kendiniz için seçebilirsiniz. Bununla birlikte evinizde kendi rujlarınızı da yapabilirsiniz.

EV YAPIMI MAT RUJ

  • Seçtiğiniz renk far
  • Mat fondöten
  • E vitamini

NASIL YAPILIR?

Seçtiğiniz renkte farı plastik bir bıçak yardımıyla çıkarıp bir kaba dökün.

Aynı kaba yarım çay kaşığı mat fondöten dökün ve karıştırın.

İyice karıştırdıktan sonra birkaç damla E vitamini dökün ve yeniden karıştırın.

Mat rujunuz hazır!

DOĞAL RUJ

2 çay kaşığı tatlı badem yağı
1 tatlı kaşığı balmumu
1 tatlı kaşığı kakao yağı veya shea yağı
1-2 damla uçucu yağ (tercihinize göre)
Ruj tüpü veya teneke
1/8 çay kaşığı pancar tozu (renk seçeneği)

NASIL YAPILIR?

Adım 1: Balmumunuzu, tatlı badem yağınızı ve karite yağınızı benmari yoluyla ısıtarak eritin.
Adım 2: Seçtiğiniz renklendiriciyi karıştırın. Koyu kırmızı için pancar tozundan çıplak bir gölge için kakao tozuna kadar her şeyi kullanabilirsiniz.
Adım 3: Malzemeleri ocaktan alın ve bir miktar besin ve koku için tercih ettiğiniz esansiyel yağı birkaç damla hızla karıştırın. Lavanta, nane, tarçın veya limon otu gibi yağları tercih edebilirsiniz.
Adım 4: Ruju bir tüpe veya tenekeye dökün ve soğumasını bekleyin.

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PASTEL RUJ

1 mum boya (Güvendiğiniz bir marka kullanın)
1/2 çay kaşığı hindistancevizi yağı
1/4 çay kaşığı zeytinyağı
Tahta kaşık / çubuk
Kağıt havlu
Bıçak ve kesme tahtası
Ruj kutusu

NASIL YAPILIR?

Adım 1: Seçtiğiniz mum boya rengini seçin. Unutmayın - mum boya ne kadar koyu olursa, ruj o kadar canlı olur.
Adım 2: Kağıdı mum boyasından çıkarın ve birkaç saniye ılık su altında çalıştırın.
Adım 3: Hindistan cevizi yağı ve zeytinyağını orta ateşte benmari içinde ısıtın.
Adım 4: Pastel boyayı küçük parçalar halinde kesin ve eritmek için karışıma ekleyin.
Adım 5: Tüm malzemeleri tahta bir kaşık veya çubuk kullanarak yavaşça karıştırın.
Adım 6: Erimiş mum boya karışımını dikkatlice bir ruj kalıbına aktarın.
Adım 7: Kutuyu denemeden önce yaklaşık 20 dakika buzdolabına koyun.

VAZELİNLİ RUJ

Göz farı
Tahta çubuk
1 çay kaşığı vazelin
Boş kutu

NASIL YAPILIR?

Adım 1: Tahta çubuğun yardımıyla bir parça kağıda biraz göz farı tozu kazıyın.
Adım 2: Küçük bir cam kasede bir çay kaşığı vazelin ve far ekleyin. İyice karıştırın.
Kaseyi mikrodalgaya koyun ve eriyene ve akıncaya kadar ısıtın.
Adım 3: Yeni dudak renginizi bir teneke veya küçük bir kaba koyun soğumasını bekleyin.

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