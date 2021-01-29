Kendi rujunuzu kendiniz yapın! Vazelin, badem yağı ve kakao yağı...

Ruj her zaman modanın bir parçası oldu ancak, ruj tarihi, dudaklarını boyamak için kına kullanan eski Mısırlılara kadar uzanmakta. Mısırlılar ruj yapmayı biliyorlardı. Algin, iyot ve brom mannit içeren fucus adlı cıva bitki boyası kullandılar ve sonuçta kırmızımsı-mor bir renk elde ettiler. Ancak, bu kombinasyon aynı zamanda potansiyel olarak zehirliydi. Günümüzde ise artık bu tür tehlikeler yok denecek kadar az. Ruj seçimlerinizi etiketlerini okuyarak bilgi sahibi olabilir en sağlıklı olanı kendiniz için seçebilirsiniz. Bununla birlikte evinizde kendi rujlarınızı da yapabilirsiniz.

NASIL YAPILIR?

Adım 1: Balmumunuzu, tatlı badem yağınızı ve karite yağınızı benmari yoluyla ısıtarak eritin.

Adım 2: Seçtiğiniz renklendiriciyi karıştırın. Koyu kırmızı için pancar tozundan çıplak bir gölge için kakao tozuna kadar her şeyi kullanabilirsiniz.

Adım 3: Malzemeleri ocaktan alın ve bir miktar besin ve koku için tercih ettiğiniz esansiyel yağı birkaç damla hızla karıştırın. Lavanta, nane, tarçın veya limon otu gibi yağları tercih edebilirsiniz.

Adım 4: Ruju bir tüpe veya tenekeye dökün ve soğumasını bekleyin.

PASTEL RUJ

1 mum boya (Güvendiğiniz bir marka kullanın)

1/2 çay kaşığı hindistancevizi yağı

1/4 çay kaşığı zeytinyağı

Tahta kaşık / çubuk

Kağıt havlu

Bıçak ve kesme tahtası

Ruj kutusu

NASIL YAPILIR?

Adım 1: Seçtiğiniz mum boya rengini seçin. Unutmayın - mum boya ne kadar koyu olursa, ruj o kadar canlı olur.

Adım 2: Kağıdı mum boyasından çıkarın ve birkaç saniye ılık su altında çalıştırın.

Adım 3: Hindistan cevizi yağı ve zeytinyağını orta ateşte benmari içinde ısıtın.

Adım 4: Pastel boyayı küçük parçalar halinde kesin ve eritmek için karışıma ekleyin.

Adım 5: Tüm malzemeleri tahta bir kaşık veya çubuk kullanarak yavaşça karıştırın.

Adım 6: Erimiş mum boya karışımını dikkatlice bir ruj kalıbına aktarın.

Adım 7: Kutuyu denemeden önce yaklaşık 20 dakika buzdolabına koyun.