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Kendilerine ait olduğunu iddia ederek yolu trafiğe kapattılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2020 09:53 | Son Güncelleme

Sultangazi'de bir inşaat firması, 1998 yılından beri yol olarak kullanılan yerin kendilerine ait olduğunu öne sürerek, yolu trafiğe kapattı.

Sultangazi Cebeci Mahallesi Dökümcüler Sitesi'nde bulunan 2577. Sokağa dün sabah saatlerinde gelen bir inşaat firması görevlileri, şerit çekerek yolu trafiğe kapattı. Yolun yapıldığı arsanın kendilerine ait olduğunu ve inşaat çalışmasına başlanacağını belirten firma yetililerine site esnafı tepki gösterdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri geldi. Yapılan incelemelerde 2577 Sokağın 211 metrekaresi, yolu kapatan firmaya ait olduğu anlaşıldı. Zabıta ekipleri, Fen İşleri Müdürlüğü'nün yapacağı incelemeden sonra firmanın inşaat çalışmasına başlayabileceğini söylemesi üzerine firma yetkilileri, şeritleri sökerek olay yerinden ayrıldı.

Site esnaflarından Mustafa Kendir, “2011 yılına kadar burada bir arsa yoktu. Yoldu burası. 2011 yılındaki imar tadilatıyla beraber Sultangazi Belediyesi sokağın tam ortasında 211 metrekare bir arsa çıkarmış. Ve bu arsayı belli bir süre askıda bırakmışlar. Bizim de esnaf olarak bundan haberimiz olmadı. Ve burası bir müteahhide satılmış, ruhsatı da verilmiş. Şimdi müteahhit yolun ortasına yapıyı yapacak. Belediyeye ve birçok yere müracaat etmemize rağmen hiçbir sonuç elde edemedik. Bugün müteahhit geldi, yolu kapattı. Bazı süreçler tamamlanmadığı için müteahhit çalışmalarını şu anda erteledi. 1-2 ay bina yapılmayacak. Bu yol çok önemli bir yol. Kestirme bir yol. Buradan girdiğiniz zaman İsmetpaşa Mahallesi'ne kadar uzanan bir yol. Belediye bize burayı istimlak edemeyeceğini söyledi. Bu kestirme yol müteahhit kazmayı vurduğu zaman tamamen yok olacak. Sabah müteahhidin kalfa geldi. Şeritlerle kapattı. Tabi insanlar ister istemez bir tepki verdi. Çünkü hiçbir bildirim yok. Belediyeden yetkililer geldi. Bunun böyle olamayacağını, Fen İşleri Müdürlüğü'nün burada bir çalışma yapacağını müteahhit firmaya bildirerek yolu açtılar" dedi.

Sultangazi Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise, resmi planlarda yolun bulunmadığını, söz konusu yerin yolu şeritle kapatan inşaat firmasına ait olduğu belirtildi.

(DHA)

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