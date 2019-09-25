Kendilerini polis olarak tanıtarak turistleri dolandıran iki İranlı saunada yakalandı

Kendilerine polis süsü vererek turistleri dolandıran İranlı şahıslar, polisten kaçarken saunada yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken şahıslardan birinin daha önce aynı suçtan 6 kez yakalandığı ve firari olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde kendilerine polis süsü veren İran uyruklu iki şüpheli, turistlerin üzerlerinde arama yapma bahanesiyle paralarını çaldı. Mağdurların ifadelerine göre, şüphelilerin turistleri durdurup polis kimliği göstererek üzerilerinde uyuşturucu madde olduğu iddiasıyla arama yaptıkları, daha sonra üzerilerinden çıkan paraların sahte olduğunu söyleyerek paralara el koydukları öğrenildi.

Kendilerini polis olarak tanıttılar, binlerce Dolar çaldılar

Şüphelilerin bu yöntemi kullanarak, 24 Ağustos’ta Fatih’te İsveç vatandaşı Adnan Najim’dan 2 bin 460 Dolar, 12 Eylül’de Zeytinburnu’nda Ürdün vatandaşı Habib Nur’dan 400 Dolar, aynı gün Fatih’te Libya vatandaşı Abdullatif Karmaus’dan 7 bin Dolar ve 15 Eylül’de Sirkeci’de Ürdün vatandaşı Mustafa Agupharbiye’den ise 400 Dolar ve bin 200 TL çaldıkları belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, mağdurlardan gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler şahısların eşkallerini tespit etti. Bunun üzerine eşkalleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı.