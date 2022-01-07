Kendilerini taksiye almayıp küfreden taksiciyi dövdüler

Olay, İstanbul Bayrampaş'da yaşandı. 3 müşteri kendilerini önce almayıp daha sonra da küfreden taksi şoförünü darp etti. Bir başka taksi şoförünün de darp ediliği olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
İddiaya göre, 3 kişi binmek istedikleri taksiye şoför tarafından alınmadı. Bu sırada başka taksiye binmek isteyen kişilere, şoför küfretmeye başladı. Kendilerine edilen küfürleri duyan müşteriler, taksi şoförünü darp etmeye başladı.
O sırada bekleyen bir taksi şoförü de kavgayı ayırmak için araya girince, o da müşteriler tarafından darp edildi.
Kavga sonrası saldırganlar olay yerinden yürüyerek ayrıldı. Yaşanan kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
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