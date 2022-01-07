Kendilerini taksiye almayıp küfreden taksiciyi dövdüler

Olay, İstanbul Bayrampaş'da yaşandı. 3 müşteri kendilerini önce almayıp daha sonra da küfreden taksi şoförünü darp etti. Bir başka taksi şoförünün de darp ediliği olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

MÜŞTERİLERE KÜFRETMEYE BAŞLADI

İddiaya göre, 3 kişi binmek istedikleri taksiye şoför tarafından alınmadı. Bu sırada başka taksiye binmek isteyen kişilere, şoför küfretmeye başladı. Kendilerine edilen küfürleri duyan müşteriler, taksi şoförünü darp etmeye başladı.

BİR TAKSİCİ DAHA DARP EDİLDİ

O sırada bekleyen bir taksi şoförü de kavgayı ayırmak için araya girince, o da müşteriler tarafından darp edildi.

YÜRÜYEREK OLAY YERİNDEN AYRILDILAR

Kavga sonrası saldırganlar olay yerinden yürüyerek ayrıldı. Yaşanan kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

