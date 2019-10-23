ATİNA (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Türkiye'nin görsel ve işitsel medya hizmetleri alanında düzenleyici otorite olarak kendimizi daha rahat ifade edebilme olanağına sahip olmaktayız." dedi.

Şahin, EPRA'nın 50. toplantısı için Atina'yı ziyaretinde, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

EPRA'nın, Avrupa Konseyine üye devletlerdeki görsel-işitsel medya alanını düzenleyen otoriteler arasında iş birliğinin artması ihtiyacına yanıt olarak 1995'te kurulduğunu belirten Şahin, "24 yıllık tecrübesi ve güçlü iletişim ağıyla EPRA, yayıncılık düzenleyici otoritelerin en iyi uygulama, bilgi ve tecrübelerini paylaşmak amacıyla bir araya geldiği en eski ve büyük uluslararası platformdur." ifadesini kullandı.

Şahin, RTÜK'ün 1996'dan beri üyesi olduğu EPRA'nın yıllık toplantılarına Üst Kurul Başkanı, Üst Kurul Üyeleri ve Üst Kurul Uzmanları seviyesinde düzenli katılım sağladığını, EPRA ile ilişkilere özel önem atfettiğini vurguladı.

Özellikle EPRA gibi organizasyonlar sayesinde dünyadaki gelişmeleri yakından takip edebildiklerine işaret eden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: