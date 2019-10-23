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"Kendimizi daha rahat ifade edebilme olanağına sahip olmaktayız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 17:28 | Son Güncelleme

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: - "Türkiye'nin görsel ve işitsel medya hizmetleri alanında düzenleyici otorite olarak kendimizi daha rahat ifade edebilme olanağına sahip olmaktayız" - "Avrupa Düzenleyici Otoriteler Platformunun 2021 yılı toplantısının Türkiye'de yapılmasını planlıyoruz" - "24 yıllık tecrübesi ve güçlü iletişim ağıyla Avrupa Düzenleyici Otoriteler Platformu, yayıncılık düzenleyici otoritelerin en iyi uygulama, bilgi ve tecrübelerini paylaşmak amacıyla bir araya geldiği en eski ve büyük uluslararası platformdur"

ATİNA (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Türkiye'nin görsel ve işitsel medya hizmetleri alanında düzenleyici otorite olarak kendimizi daha rahat ifade edebilme olanağına sahip olmaktayız." dedi.

Şahin, EPRA'nın 50. toplantısı için Atina'yı ziyaretinde, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

EPRA'nın, Avrupa Konseyine üye devletlerdeki görsel-işitsel medya alanını düzenleyen otoriteler arasında iş birliğinin artması ihtiyacına yanıt olarak 1995'te kurulduğunu belirten Şahin, "24 yıllık tecrübesi ve güçlü iletişim ağıyla EPRA, yayıncılık düzenleyici otoritelerin en iyi uygulama, bilgi ve tecrübelerini paylaşmak amacıyla bir araya geldiği en eski ve büyük uluslararası platformdur." ifadesini kullandı.

Şahin, RTÜK'ün 1996'dan beri üyesi olduğu EPRA'nın yıllık toplantılarına Üst Kurul Başkanı, Üst Kurul Üyeleri ve Üst Kurul Uzmanları seviyesinde düzenli katılım sağladığını, EPRA ile ilişkilere özel önem atfettiğini vurguladı.

Özellikle EPRA gibi organizasyonlar sayesinde dünyadaki gelişmeleri yakından takip edebildiklerine işaret eden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin görsel ve işitsel medya hizmetleri alanında düzenleyici otorite olarak kendimizi daha rahat ifade edebilme olanağına sahip olmaktayız. EPRA ile ilişkilere özel önem atfetmekteyiz. Bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmanın, ülkemizin yumuşak gücüne sağlayacağı katkının da farkındayız.

Bu itibarla 14-15 Ekim 2004'te Üst Kurulumuzun ev sahipliğinde İstanbul'da 20. toplantısı düzenlenen EPRA toplantısını 2021 ekim ayında bir kez daha ülkemiz ev sahipliğinde gerçekleştirmeyi planlamaktayız."

- "RTÜK sürekli dünyadaki gelişmeleri sıkı sıkıya takip ediyor"

RTÜK Başkanı Şahin, Yunanistan yayıncılık düzenleyici otoritesinin (NCRT) ev sahipliğinde Atina'da gerçekleştirilen toplantıda, "Çevrimiçi Dünyada Küçüklerin Korunması", "Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi/Machine Learning" başlıklı iki genel oturumun yanı sıra "Medya Okuryazarlığı", "Avrupa Eserleri ve Önemi", "TV ve İsteğe Bağlı Medya Hizmetlerine Erişimde Güncelleme" konu başlıklarında da çalışma grubu toplantıları yapıldığını aktardı.

RTÜK'ün sürekli dünyadaki gelişmeleri sıkı sıkıya takip ettiğini ve bunlarla ilgili güncel mevzuat gelişmeleri gerçekleştirdiğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Örneğin, 'TV ve İsteğe Bağlı Medya Hizmetlerine Erişimde Güncelleme' konusu görme ve işitme engelli bireylerin görsel işitsel yayınlara erişimlerini daha fazla nasıl kolaylaştırabileceklerine odaklanmaktadır. Biz, uzun zamandır bu konuda sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek engelli vatandaşlarımızın yayın hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak için çalışma yapmaktayız.

Bu çalışma, sonunda meyvesini verdi ve 11 Ekim'de 'Sağırların, İşitme ve Görme Engellilerin Yayın Hizmetlerine Erişiminin İyileştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir."

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EPRA RTÜK RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin

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