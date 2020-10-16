Kendini asan mahkumun midesinden intihar notu çıktı

Geçen hafta hapishane hücresinde asılı halde bulunan 31 yaşındaki hükümlü Asghar Ali Mansoori, iki sayfalık ayrıntılı notu bir poşetli torbaya sardı ve intihardan önce yuttu.

Mansoori'nin mektubunda beş hapishane görevlisinin adını verdiği ve karşı karşıya kaldığı iddia edilen tacizin ayrıntılarını anlattığı belirtiliyor.

Ölen mahkumun ailesi olayla ilgili soruşturma başlatılmasını istiyor.

Mansoori, yaklaşık 14 yıldır bir cinayet suçlamasıyla Hindistan'ın batısındaki Maharashtra'daki Nashik hapishanesinde yatıyordu.

Mansoori'nin 6 mahkum arkadaşı, Bombay Yüksek Mahkemesi baş yargıcına ve Maharashtra'nın üst düzey polis yetkilileri de dahil olmak üzere diğer yetkililere, yapılan iddiaları destekleyen mektuplar yazdı.

Hapishanelerdeki kötü şartlarıyla bilinen Hindistan'da 2019'daki son resmi verilere göre 1.775 tutuklu gözaltında öldü.

