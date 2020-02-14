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Kendini başkan ilan eden Guaido'nun amcası patlayıcılarla yakalandı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.02.2020 09:52 | Son Güncelleme

Venezuela Ulusal Kurucu Meclis Başkanı Disosdado Cabello, geçen yıl kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido’nun amcası Juan Jose Marquez’in ülkeye patlayıcı sokma girişimi sırasında gözaltına alındığını söyledi.

Kendini başkan ilan eden Guaido'nun amcası patlayıcılarla yakalandı

Venezuela Ulusal Kurucu Meclis Başkanı Disosdado Cabello, geçen yıl kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido’nun amcası Juan Jose Marquez’in yolculuk ettiği Tar Portugal Havayolu şirketine ait uçakta yolcu olarak kayıtlı olmadığını ve çelik yelekle uçtuğunu kaydetti.

VTV kanalına konuşan Cabello, yanında getirdiği fener fotoğraflarını göstererek "Pil bölmelerinde patlayıcı bulunan taktik fenerlerle yakalandı. Muhtemelen sentetik C-4 patlayıcıları" dedi.

Cabello ayrıca, Juan Jose Marquez’in kişisel eşyaları arasında fenerler dışında, İngilizce gizli belgelerin olduğu bir hafıza kartı ve telefonunda 'Gizli Servis Ajanı, Columbia Bölgesi' diye kayıtlı 'Charles' adında birinin numarası bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Daha önce Juan Guaido'nun sözcüsü, yeğeni Guaido ile aynı uçakta yolculuk eden Marquez’in ‘zorla kaybettirildiğini’ öne sürmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
guaido patlayıcı Venezuela amca

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