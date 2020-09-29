Kendini böyle belli ediyor sorunu artıran ise...

Ciltte portakal kabuğu görüntüsüyle kendini belli eden selülit, yanlış beslenme, hareketsiz yaşam, hormonal dengesizlikler gibi nedenlerle ortaya çıkıyor. Vücuda yapışan, dar kıyafetlerin de dolaşımı zayıflattığı için selüliti arttırdığına dikkat çeken DoktorTakvimi.com uzmanlarından Dr. Nurhan Özalp Hüseyin, selülitten kurtulmak için öncelikli olarak beslenmenin ve hareketli bir yaşamla dolaşımın düzenlenmesi gerektiğinin altını çiziyor.

SELÜLİT İLERİ VAKALARDA SAĞLIĞI TEHDİT EDEBİLİR

Selülitin özellikle basen, uyluk ve göbek bölgelerinde görüldüğünü belirten Dr. Nurhan Özalp Hüseyin, “Selülitin derecesi arttıkça portakal kabuğu görüntüsü yani yağ birikmeleri artar. 1. derece selülitte cilt pürüzsüz görülür, ancak elle sıkılınca belirir. 2. derece selülitte ayakta dururken yani kas gerginleşince yağ yatakları, engebeli olarak görülür. 3. derece selülitte ise portakal kabuğu görüntüsü yatarken ve otururken de belirgindir ve ağrılıdır. Yer yer görülen damar çatlamaları, dolaşımında iyice bozulduğunu ifade eder. İşte bu nedenle selülit ileri vakalarda sağlığı tehdit edebilir ve medikal tedavi gerektirebilir” diyor.