KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Kendini böyle belli ediyor sorunu artıran ise...

Kendini böyle belli ediyor sorunu artıran ise...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kadınların korkulu rüyası selülit, cilt altında yağ yastıkçıklarının düzensiz yerleşmesiyle oluşan, ciltteki portakal kabuğu görüntüsü yaratan bir sağlık problemi ancak genellikle yaz aylarında dikkat çekmeye başlıyor. Bu dönemde başlayan selülit tedavileri ise maalesef yeterince etkili olamıyor. Dr. Nurhan Özalp Hüseyin, selülit tedavisine yazı beklemeden, kış mevsiminde başlamanın başarıyı artıracağına dikkat çekiyor.

Kendini böyle belli ediyor sorunu artıran ise...

Ciltte portakal kabuğu görüntüsüyle kendini belli eden selülit, yanlış beslenme, hareketsiz yaşam, hormonal dengesizlikler gibi nedenlerle ortaya çıkıyor. Vücuda yapışan, dar kıyafetlerin de dolaşımı zayıflattığı için selüliti arttırdığına dikkat çeken DoktorTakvimi.com uzmanlarından Dr. Nurhan Özalp Hüseyin, selülitten kurtulmak için öncelikli olarak beslenmenin ve hareketli bir yaşamla dolaşımın düzenlenmesi gerektiğinin altını çiziyor.

SELÜLİT İLERİ VAKALARDA SAĞLIĞI TEHDİT EDEBİLİR

Selülitin özellikle basen, uyluk ve göbek bölgelerinde görüldüğünü belirten Dr. Nurhan Özalp Hüseyin, “Selülitin derecesi arttıkça portakal kabuğu görüntüsü yani yağ birikmeleri artar. 1. derece selülitte cilt pürüzsüz görülür, ancak elle sıkılınca belirir. 2. derece selülitte ayakta dururken yani kas gerginleşince yağ yatakları, engebeli olarak görülür. 3. derece selülitte ise portakal kabuğu görüntüsü yatarken ve otururken de belirgindir ve ağrılıdır. Yer yer görülen damar çatlamaları, dolaşımında iyice bozulduğunu ifade eder. İşte bu nedenle selülit ileri vakalarda sağlığı tehdit edebilir ve medikal tedavi gerektirebilir” diyor.

ERKEKLERDE DE SELÜLİT OLUR

Selülitin oluşma nedenlerini hareketsiz yaşam yani dolaşımın yavaşlaması, hormonlar ve düzensiz beslenme olarak sıralayan DoktorTakvimi.com uzmanlarından Dr. Nurhan Özalp Hüseyin, vücuda yapışan, dar kıyafetlerin de dolaşımı zayıflattığı için selüliti arttırdığına dikkat çekiyor. Aralıklı alıp verilen kiloların da ciltte yağ birikmesine yani selülite neden olduğunu söyleyen Dr. Nurhan Özalp Hüseyin, hormonlara bağlı olarak kadınlarda daha fazla görülse de erkeklerde de selülite rastlandığını belirtiyor. Selülitten kurtulmak için öncelikli olarak beslenmenin ve hareketli bir yaşamla dolaşımın düzenlenmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Nurhan Özalp Hüseyin, sonrasında yapılması gerekenleri ise şöyle anlatıyor: “Beslenme ve hareket düzenlendikten sonra varsa hormonal düzensizliklerin tedavisi gerekir. Destek için tedaviye mezoterapi, G5 masaj, lenf drenaj ve bunun gibi cihaz destekleri ve selülit kremleri de eklenebilir. Mezoterapi yönteminde cilt altına yağ parçalayan ve hücre dışına taşıyan, yapılandıran birtakım ilaçlar enjekte edilir. Bir hafta, 15 gün veya 1 ay aralıklarla 4-6-10 seans uygulama yapılması gerekebilir. Yağ parçalanmasına destek olan G5 masajı ise sert bir masaj olup, haftada 2 kez uygulanır. Lenf drenaj ile parçalanan yağların lenf yoluyla atılımı hızlandırılır. Bu uygulamaların yanı sıra karbondioksit lazer, lipoliz, radyofrekans yöntemleriyle de yağ yakımı hızlandırılabilir. Selülit tedavisi kişinin yaşam tarzı ve beslenmesinin düzenlenmesiyle kısa sürede sonuç verebilir.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı 'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı
Bikini bölgesi için bunu kullanınBikini bölgesi için bunu kullanın
28 Eylül 2020 Pazartesi günlük burç yorumları!28 Eylül 2020 Pazartesi günlük burç yorumları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Son defa sete çıktılar! Ekrana veda ediyor
Son defa sete çıktılar! Ekrana veda ediyor
Ece Üner'den Kim Kardashian'a olay yanıt! Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef almıştı
Ece Üner'den Kim Kardashian'a olay yanıt! Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef almıştı
Temizlik yaparken bez sıkmayın! Doktorlar nedenini açıkladı
Temizlik yaparken bez sıkmayın! Doktorlar nedenini açıkladı
Ne marifetleri varmış! Dişinize sardığınızda...
Ne marifetleri varmış! Dişinize sardığınızda...
Yıpranan cildi onaran 7 ipucu! Ciltteki leke oluşumunu...
Yıpranan cildi onaran 7 ipucu! Ciltteki leke oluşumunu...
İşte günlük burç yorumları!
İşte günlük burç yorumları!
İlginizi Çekebilir
Kışa ön hazırlık... Evde spor nasıl yapılır?
Kışa ön hazırlık... Evde spor nasıl yapılır?
Kuaförden çıkmış gibi: 10 dakikada yapılan en havalı saç modelleri
Kuaförden çıkmış gibi: 10 dakikada yapılan en havalı saç modelleri
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Sonuçlar korkutucu! Oje sürdükten 10 saat sonra...
Sonuçlar korkutucu! Oje sürdükten 10 saat sonra...
Sahte gamze nasıl yapılır?
Sahte gamze nasıl yapılır?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hadi yapıştıralım, evde ağda hazırlıyoruz! Bikini bölgesi için...
Bikini bölgesi için bunu kullanın
Versace de tabu yıkar! Modelleri 'şişman' bulmuştu şimdi ise...
Tabu yıktı bu kez şaşırttı!
Yıpranan cildi onaran 7 ipucu! Ciltteki leke oluşumunu...
Yıpranan cildi onaran 7 ipucu! Ciltteki leke oluşumunu...
Sütyenlerini göğüse değil kalçaya takıyorlar!
Sütyenlerini göğüse değil kalçaya takıyorlar!
Artık sır değil! Kulak deliğiniz neden peynir gibi kokuyor?
Artık sır değil! Kulak deliğiniz neden peynir gibi kokuyor?
Bu etkisini kimse bilmiyor! Saçlarınızı kahveyle durularsanız...
Bu etkisini kimse bilmiyor! Saçlarınızı kahveyle durularsanız...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.