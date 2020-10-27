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Kendini klonlayan mutant kerevitler, Belçika'da mezarlığı ele geçirdi

DÜNYA HABERLERİ  | 27.10.2020 14:41 | Son Güncelleme

Belçika'nın Anvers kentindeki tarihi Schoonselhof mezarlığını yüzlerce mermer kerevit istila etti.

Kendini klonlayan mutant kerevitler, Belçika'da mezarlığı ele geçirdi

Tüm bireyleri dişi olan kabuklu türündeki bu canlılar 25 yıl önce geçirdikleri mutasyon sayesinde çok daha hızlı üreyebiliyor.

Brussels Times'a konuşan Flaman Doğa ve Orman Araştırma Enstitüsü'nden (INBO) Kevin Scheers, mezarlığı ele geçiren kerevitlerin birinin evinden kaçarak çoğalmış olabileceğini söyledi.

10 santimentre büyüklüğündeki mermer kerevitler hem suda hem de geceleri karada hareket edebiliyor. Scheers'a göre kerevitler bu şekilde havuz ya da su kanallarına girip çoğalabiliyor.

"Birileri akvaryumda tuttukları bu canlıları su kanalına bırakmış olmalı" diyen Scheers, şöyle devam etti:

Genelde insanlar ya baktıkları hayvanlardan sıkılıyor ya da evdeki mermer kerevit türünün popülasyonu fazlasıyla artıyor.

Mermer kerevitlerin bulundurulması, satılması, yetiştirilmesi ve doğaya bırakılması Avrupa Birliği (AB) tarafından 2014'te yasaklanmıştı.

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