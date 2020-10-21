HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kendini ölüme terk etti! 317 kiloluk adam evinden vinçle çıkarıldı

Kendini ölüme terk etti! 317 kiloluk adam evinden vinçle çıkarıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.10.2020 08:03 | Son Güncelleme

İngiltere'nin en şişman adamı evinin önüne gelen vinç yardımıyla indirildi ve tedavi altına alındı. Fast Food bağımlısı Jason Holton, kiloları yüzünden 5 yıldır evden çıkamadığını söyledi.

Kendini ölüme terk etti! 317 kiloluk adam evinden vinçle çıkarıldı

Fast food bağımlılığı sonrası 317 kiloya kadar gelen İngiliz adam, evinden ancak vinç yardımıyla çıkabildi. Yatak odasının önüne yerleştirilen vinç, Jason'un 5 yıl sonra evinden çıkmasını sağladı.

Camdan çıkabilmesi için odanın camlarını da çıkaran görevlilerin yardımıyla vince alınan ve hastanede tedavi altına alınan adam, artık olduğu yerden 1 santim bile hareket edemeyince tedavi olmaya karar verdiğini söyledi. Jason konuşmasına şöyle devam ediyor: 'Bu zamana kadar hiç çalışmadım annemin ve çevremdeki insanların yardımlarıyla yaşadım. Banka kartımı sadece yemek almak için kullanıyordum. Yaşlandıkça, hayat benim için daha da zorlaştı ve hayatımdaki ışık soldu. Sanırım yemek yemek bana her zaman rahatlık getirdi, ama artık kontrolden çıktı. Kendimi ölüme terk ettim ve kalbimin pes etmesini bekledim. Hayatta benim için hiçbir şey kalmadığını hissettim. Annem tedavi olmamı söylüyordu artık kımıldayamaz hale gelmiştim. Beni kurtaran kişilere minnettarım.'

Screenshot_3

KALP KRİZİ GEÇİREBİLİR

Yedi saat süren bir operasyonla 30'dan fazla itfaiye görevlisi sayesinde evinden çıkarılan İngiliz'in günlük gıdaları çikolata, cips, sandviç, gazlı içecek, hamburger ve kebaptı. Doktorlar, adamın tedavisinin uzun süreceğini ve kalp krizi geçirme riskiyle karşı karşıya olduklarını söylüyorlar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzeyi gören telefonuna sarıldı! Yüzeyi gören telefonuna sarıldı!
ABD'de savaş uçağı düştüABD'de savaş uçağı düştü
Mevlid Kandili yaklaşıyor!Mevlid Kandili yaklaşıyor!
En Çok Okunan Haberler
Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Türkiye'den 2 yeni NAVTEX hamlesi
Türkiye'den 2 yeni NAVTEX hamlesi
Macron ve Putin arasında kritik görüşme
Macron ve Putin arasında kritik görüşme
Naci Görür açıkladı! İşte İstanbul'da en riskli deprem yerleri!
Naci Görür açıkladı! İşte İstanbul'da en riskli deprem yerleri!
Başakşehir, Almanya'da mağlup oldu!
Başakşehir, Almanya'da mağlup oldu!
İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi
İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Suyuna, yemeğine defalarca spermlerini bıraktı
Suyuna, yemeğine defalarca spermlerini bıraktı
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
Diğer Haberler
Dondurucuda saklanan ev yapımı erişte dokuz can aldı
Bunu yedikten saatler sonra öldüler
Pislik içindeki evi altı kişilik temizleme ekibi 50 saatte temizledi
Pislik içindeki evi altı kişilik temizleme ekibi 50 saatte temizledi
Fransa İçişleri Bakanı: Marketlerdeki helal gıda reyonlarından rahatsız oluyorum
Fransız Bakan: Helal gıda reyonlarından rahatsız oluyorum
ABD'de F/A-18E Super Hornet tipi savaş uçağı düştü
ABD'de savaş uçağı düştü
Fransa’da şiddet gören kadın Katolik kocasını 'İslamcı' diye şikayet etti
Şiddet gören kadın Katolik kocasını 'İslamcı' diye şikayet etti
Hindistan’da koronavirüs yoğun bakımında doktorun dansı tepki çekti
Hindistan'da koronavirüs yoğun bakımında tepki çeken görüntüler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.