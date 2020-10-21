Kendini ölüme terk etti! 317 kiloluk adam evinden vinçle çıkarıldı

Fast food bağımlılığı sonrası 317 kiloya kadar gelen İngiliz adam, evinden ancak vinç yardımıyla çıkabildi. Yatak odasının önüne yerleştirilen vinç, Jason'un 5 yıl sonra evinden çıkmasını sağladı.

Camdan çıkabilmesi için odanın camlarını da çıkaran görevlilerin yardımıyla vince alınan ve hastanede tedavi altına alınan adam, artık olduğu yerden 1 santim bile hareket edemeyince tedavi olmaya karar verdiğini söyledi. Jason konuşmasına şöyle devam ediyor: 'Bu zamana kadar hiç çalışmadım annemin ve çevremdeki insanların yardımlarıyla yaşadım. Banka kartımı sadece yemek almak için kullanıyordum. Yaşlandıkça, hayat benim için daha da zorlaştı ve hayatımdaki ışık soldu. Sanırım yemek yemek bana her zaman rahatlık getirdi, ama artık kontrolden çıktı. Kendimi ölüme terk ettim ve kalbimin pes etmesini bekledim. Hayatta benim için hiçbir şey kalmadığını hissettim. Annem tedavi olmamı söylüyordu artık kımıldayamaz hale gelmiştim. Beni kurtaran kişilere minnettarım.'

KALP KRİZİ GEÇİREBİLİR

Yedi saat süren bir operasyonla 30'dan fazla itfaiye görevlisi sayesinde evinden çıkarılan İngiliz'in günlük gıdaları çikolata, cips, sandviç, gazlı içecek, hamburger ve kebaptı. Doktorlar, adamın tedavisinin uzun süreceğini ve kalp krizi geçirme riskiyle karşı karşıya olduklarını söylüyorlar.

