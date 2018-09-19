Kendini tamir eden telefonlar görecek miyiz?

Kendini yenileme ve tamir etmenin faydalarını bilmek için Teminator 2 filmindeki likit kristal cyborg olmanıza gerek yok. Sonuçta bedenlerimiz bunu sürekli olarak yapıyor. Peki bir gün telefonlarımız da ekranındaki çatlak ve çizikleri iyileştirebilecek mi?

Ocak ayında Samsung "parmak izi lekesi tutmayan ve kendini iyileştirebilen bir materyal" için patent başvurusu yaptı ve bu özelliğin Ocak'ta piyasaya sürülecek S10 modelinde yer alacağına dair söylentiler başladı.

Bir patent alınması o ürünün piyasaya sürüleceğini garanti etmese de bu gelişme yine de yıllardır daha dayanıklı akıllı telefon ekranı bekleyen tüketicileri heyecanlandırmaya yetti.

Peki cansız bir şey kendini nasıl yenileyebilir?

Malzeme bilimi dünyasında işler genellikle yavaş ilerler, bulunan yeni özellikler havalı başlıklarla haber yapılsa da bunların gerçeğe dönmesi zaman alır.

Örneğin kendini tamir eden polimerler geçen yıl Science dergisinde yayınlanan bir makaleyle duyurulmuştu. Kazara bulunan madde, tiyoüre adlı bir madde sayesinde küçük çatlakları yok edebiliyor.