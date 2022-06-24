Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Belirtilerden biri bile varsa doktora koşun

Mastürbasyon konusu her yerde rahatlıkla konuşulabilecek bir başlık değil. Ne sıklıkla mastürbasyon yapıldığı arkadaş sohbetlerinde ya da yemek masasında konuşulmaz. Bu nedenle mastürbasyon konusu çoğu zaman kişilerin kişisel görüşüne göre değişiklik gösterir.
Mastürbasyon ve sıklığı konusu için yaş, sağlık durumu, cinsel hayatı gibi durumlar dikkate alınmalıdır. Mastürbasyon yapmak bazıları için haftada bir veya iki kez normal olabilirken, diğerleri günde bir veya iki normal geliyordur. Ancak çok fazla mastürbasyon yapıyorsanız, vücudunuz bunu size kesinlikle söyleyecektir, çünkü sonunda bazı sağlık sorunları yaşamaya başlayacaksınız.
Her şeyden önce, herhangi bir fiziksel yan etkiyle karşılaşmadan önce, mastürbasyon bağımlılığının psikolojinize ve kişisel ilişkilerinize nasıl etki ettiğini düşünmek isteyebilirsiniz. Bize zevk veren her şey gibi, mastürbasyon da bir bağımlılık haline gelebilir ve sizi artık normal günlük aktivitelerinizi yapamayacak kadar etkileyebilir.
Eğer bir erkekseniz, çok fazla mastürbasyon yapmak erken boşalma ile ilişkili olduğundan cinsel ilişkiye girdiğinizde partneriniz için çok eğlenceli olmayabilir. Bu, romantik bir ilişki geliştirmenizi zorlaştırabilir ve ayrıca kendinize olan güveninizi sarsabilir. Ayrıca sizi işten veya genel olarak işlerinizle ilgili olarak meşgul etmekten alıkoyabilir, böylece profesyonel yaşamınızda ve mali durumunuzda ilerlemenizi engelleyebilir.
Stres verici bir durumla karşı karşıya kaldığınızda zihinsel kaçış biçimi olarak mastürbasyona başvuruyorsanız, aslında stresi artırmaya çalışmak yerine onunla başa çıkma eşiğinizi düşürüyor olabilirsiniz.
Bağımlılık sizi başa çıkamayacağınız bir stres döngüsüne hapsedebilir ve elbette stres panik atak, kalp çarpıntısı ve yüksek tansiyon gibi her türlü fizyolojik sağlık sorununa da yol açabilir.
Psych Central, mastürbasyon bağımlılığı belirtileri olarak bunları sıralıyor:
Mastürbasyon bir takıntı haline gelirse veya günlük hayatınızı etkiliyorsa, doktorunuzla veya cinsel sağlık uzmanınızla konuşmanın zamanı gelmiş olabilir.
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