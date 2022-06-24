Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Belirtilerden biri bile varsa doktora koşun

Mastürbasyon konusu her yerde rahatlıkla konuşulabilecek bir başlık değil. Ne sıklıkla mastürbasyon yapıldığı arkadaş sohbetlerinde ya da yemek masasında konuşulmaz. Bu nedenle mastürbasyon konusu çoğu zaman kişilerin kişisel görüşüne göre değişiklik gösterir.

Mastürbasyon ve sıklığı konusu için yaş, sağlık durumu, cinsel hayatı gibi durumlar dikkate alınmalıdır. Mastürbasyon yapmak bazıları için haftada bir veya iki kez normal olabilirken, diğerleri günde bir veya iki normal geliyordur. Ancak çok fazla mastürbasyon yapıyorsanız, vücudunuz bunu size kesinlikle söyleyecektir, çünkü sonunda bazı sağlık sorunları yaşamaya başlayacaksınız.

MASTÜRBASYON BAĞIMLILIĞI

Her şeyden önce, herhangi bir fiziksel yan etkiyle karşılaşmadan önce, mastürbasyon bağımlılığının psikolojinize ve kişisel ilişkilerinize nasıl etki ettiğini düşünmek isteyebilirsiniz. Bize zevk veren her şey gibi, mastürbasyon da bir bağımlılık haline gelebilir ve sizi artık normal günlük aktivitelerinizi yapamayacak kadar etkileyebilir.

Eğer bir erkekseniz, çok fazla mastürbasyon yapmak erken boşalma ile ilişkili olduğundan cinsel ilişkiye girdiğinizde partneriniz için çok eğlenceli olmayabilir. Bu, romantik bir ilişki geliştirmenizi zorlaştırabilir ve ayrıca kendinize olan güveninizi sarsabilir. Ayrıca sizi işten veya genel olarak işlerinizle ilgili olarak meşgul etmekten alıkoyabilir, böylece profesyonel yaşamınızda ve mali durumunuzda ilerlemenizi engelleyebilir.

Stres verici bir durumla karşı karşıya kaldığınızda zihinsel kaçış biçimi olarak mastürbasyona başvuruyorsanız, aslında stresi artırmaya çalışmak yerine onunla başa çıkma eşiğinizi düşürüyor olabilirsiniz.

Bağımlılık sizi başa çıkamayacağınız bir stres döngüsüne hapsedebilir ve elbette stres panik atak, kalp çarpıntısı ve yüksek tansiyon gibi her türlü fizyolojik sağlık sorununa da yol açabilir.

MASTÜRBASYON BAĞIMLILIĞI BELİRTİLERİ

Psych Central, mastürbasyon bağımlılığı belirtileri olarak bunları sıralıyor:

Kişisel veya profesyonel yaşamınızın diğer yönlerini kesintiye uğratacak kadar sık mastürbasyon yapmak

Mastürbasyon yapmak için eve gelmeyi beklemekte zorluk, rahatsız edici veya uygunsuz yerlerde kendini tatmin etmeye çalışma

Stresli durumlara veya duygusal rahatsızlığa tepki olarak mastürbasyon yapmak

Genital tahriş veya diğer yaralanma belirtileri

Genital hassasiyette bir kayıp nedeniyle bir partnerle orgazma ulaşmada zorluk

Mastürbasyon yaptıktan sonra ezici bir suçluluk veya utanç hissetmek

İsteseniz bile mastürbasyonu azaltamama veya durduramama

Mastürbasyon bir takıntı haline gelirse veya günlük hayatınızı etkiliyorsa, doktorunuzla veya cinsel sağlık uzmanınızla konuşmanın zamanı gelmiş olabilir.



