Kendinize yazık etmeyin! Eda Taşpınar gibi bronzlaşmaya çalışırken haşlanmamak için dikkat etmeniz gerekenler

Bronzlaşmak çoğu insanın hayali, özellikle de yoğun iş hayatına sahip oldukları için tatillerini kısacık yapabilenlerin. Tüm yıl süren koşturmacadan sonra dinlendirici bir tatil ve bu tatilden bronzluk ganimetiyle dönmek hepinizin hakkı. Ancak unutmamalısınız ki bazı önemli noktalara dikkat etmezseniz bu hayal sürekli canı acıyan bir domatese dönüşmenizle de sonuçlanabilir. Şaka bir yana doğru yöntemlerle güneşlenmediğiniz takdirde cildinizde su toplaması veya kalıcı izler gibi ciddi sorunlar oluşabilir.
İster beyaz tenli olun ister esmer, güneş ışınlarına birden maruz kaldığınızda aynı can yakıcı sonuçla karşılaşacağınız kesin. Bu nedenle tatilin ilk 2 günü güneşe çıkmak için sabahın erken saatlerini veya 16.00'dan sonrasını (30 dakikayı geçmeyecek şekilde) tercih edin. 12.00 - 15.00 saatleri arasında gölgede kalmaya özen gösterin. Güneşe çıkma saatlerinizi bu 2 günden sonra kademeli olarak artırın.
Plajın veya havuz kenarının en gölge yerine sığınsanız da bu sizi güneşin zararlı ışınlarından korumayacaktır. Güneş ışınları havuzun kenarındaki mermerden, arkadaşınızın gözlüğünden, kullandığınız bardaktan, hatta suyun kendisinden bile yansıyarak cildinize nüfuz eder. Bu yüzden gölgede dahi olsanız koruyucu krem kullanmayı ihmal etmeyin.
Kullandığınız koruyucu kremin faktörü ne kadar yüksek olursa zararlı güneş ışınlarından o denli korunursunuz. Ancak siz siz olun, koruyucu kremi kullandığınız saat aralıklarına dikkat edin. Koruma faktörü ne kadar yüksek olursa olsun, kullandığınız krem bir süre sonra etkisini kaybeder. Bu nedenle kreminizi her 4 saate bir sürmeyi ihmal etmeyin.
Sezonun başlamasıyla yüzlerce ürün aynı anda piyasaya girecektir. Bronzlaşmak için üretilen kremleri alırken bu kremlerin koruyucu özelliği olup olmadığını mutlaka kontrol edin ve daha sağlıklı bir sonuç için havuç, kakao, Hindistan cevizi içerikli olanları tercih edin.
Günün sonunda hem cildinizin rahatlaması hem de elde ettiğiniz şahane bronzluğun soyulmalarla gölgelenmemesi için mutlaka güneş sonrası losyonunu kullanın. Acısız ve sağlıklı bir bronzluk elde etmek işte bu kadar kolay!
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