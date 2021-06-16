Kendinize yazık etmeyin! Eda Taşpınar gibi bronzlaşmaya çalışırken haşlanmamak için dikkat etmeniz gerekenler

Bronzlaşmak çoğu insanın hayali, özellikle de yoğun iş hayatına sahip oldukları için tatillerini kısacık yapabilenlerin. Tüm yıl süren koşturmacadan sonra dinlendirici bir tatil ve bu tatilden bronzluk ganimetiyle dönmek hepinizin hakkı. Ancak unutmamalısınız ki bazı önemli noktalara dikkat etmezseniz bu hayal sürekli canı acıyan bir domatese dönüşmenizle de sonuçlanabilir. Şaka bir yana doğru yöntemlerle güneşlenmediğiniz takdirde cildinizde su toplaması veya kalıcı izler gibi ciddi sorunlar oluşabilir.

İLK 2 GÜN KURALI

İster beyaz tenli olun ister esmer, güneş ışınlarına birden maruz kaldığınızda aynı can yakıcı sonuçla karşılaşacağınız kesin. Bu nedenle tatilin ilk 2 günü güneşe çıkmak için sabahın erken saatlerini veya 16.00'dan sonrasını (30 dakikayı geçmeyecek şekilde) tercih edin. 12.00 - 15.00 saatleri arasında gölgede kalmaya özen gösterin. Güneşe çıkma saatlerinizi bu 2 günden sonra kademeli olarak artırın.

"NASILSA GÖLGEDEYİM" HATASINA DÜŞMEYİN

Plajın veya havuz kenarının en gölge yerine sığınsanız da bu sizi güneşin zararlı ışınlarından korumayacaktır. Güneş ışınları havuzun kenarındaki mermerden, arkadaşınızın gözlüğünden, kullandığınız bardaktan, hatta suyun kendisinden bile yansıyarak cildinize nüfuz eder. Bu yüzden gölgede dahi olsanız koruyucu krem kullanmayı ihmal etmeyin.