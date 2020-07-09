Kendinizi bu beslenme tipiyle hamileliğe hazırlayın

Akdeniz yaşam şekli sadece beslenmeden ibaret değil, sağlıklı bir yaşam kültürü olarak kabul ediliyor. Uzmanlar lezzetli ve sağlıklı bir beslenme kültürüne dayanan bu yaşam şeklini, hamile kalmak isteyenlere üreme sağlığını desteklemeleri açısından öneriyor.

Akdeniz yaşam tarzının beslenme tipi olarak tüketilmesi önerilen besinler, saf yağlar ve lifli tercihlerin yumurta ve sperm kalitesini arttırdığına dikkat çeken Üreme Sağlığı ve İmmunolojisi Uzmanı Dr. Murat Berksoy, ister doğal yolla gebelik elde edebilmek, ister tüp bebek tedavisinde başarı oranını artırmak için çiftlere önerilen Akdeniz Yaşam Tarzı’nın önemine dikkat çekiyor.

AKDENİZ TİPİ YAŞAM TARZI İLE VÜCUDUNUZU HAZIRLAYIN

2018 yılında yapılan bir araştırmada, tüp bebek tedavisinden önceki altı ay içinde ‘Akdeniz tipi beslenme’, güneşten alınan D vitamini ve hareketli yaşam tarzını uygulayan kadınların uygulamayan kadınlara oranla hamile kalma ve canlı bir bebek doğurma oranlarının daha yüksek olduğu açıklandı. Tedavi öncesi 6 ay boyunca beslenmelerinde taze meyve sebzeler, tam tahıllı gıdalar, balık, baklagiller ve çok az doğal kırmızı et ile beslenen çiftlerin yumurta ve sperm kalitelerinde artış belirlendi.